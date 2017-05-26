



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

Три десятилетия назад Китай был экономически отсталой страной, став впоследствии второй по объему экономикой мира — успех, нашедший отражение и в укреплении уверенности страны. И если пока КНР не сверхдержава, то со временем она сможет разделить с США глобальное лидерство, что говорит о том, что будущие отношения Вашингтона и Пекина будут непростыми, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

Так, отношения между двумя странами перешли в конфронтационную плоскость еще при администрации Барака Обамы, который объявил о «повороте» или «балансировании» политики США по отношению к Азии. Тогда Вашингтон неубедительно утверждал, что его курс не направлен против Пекина.

Преемник Обамы Дональд Трамп, казалось, хотел последовать еще более жестким курсом, пойдя на усовершенствование отношений с Тайванем, начав торговую войну с Китаем и блокаду его инфраструктуры в Южно-Китайском море, а также попытавшись заставить КНР «решить» проблему Северной Кореи. Жесткая риторика Трампа закончилась на саммите с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Тем не менее в долгосрочной перспективе приятные слова Трампа, подкрепленные предложениями неуказанных торговых уступок, не защитят китайско-американские отношения от ситуации, при которой нынешняя сверхдержава стремится сохранить свое доминирование, тогда как держава-претендент намерена утвердить свои позиции.

Во-первых, администрация Трампа передала КНР экономическое лидерство в тихоокеанском регионе, с помощью которого Пекин, без сомнения, сможет найти новые коммерческие возможности, сократив способность США навредить Китаю.

Во-вторых, националистические страсти очень сложно успокаивать. Дело даже не в том, что ряд непокорных официальных лиц не знает, где место их страны. Намного большая проблема в населении, которое верит в более великий Китай.

На фоне того, как будут таять приятные воспоминания о саммите в Мар-а-Лаго, на поверхность, скорее всего, вновь выйдут глубокие противоречия, тогда как Китай вряд ли откажется от своих намерений. Так, для Вашингтона доминирование в регионе, находящимся в таком отдалении от США, является вопросом престижа, дополнительным преимуществом к абсолютной безопасности США в их собственном полушарии. Для КНР же предотвратить создание Вашингтоном позиций по своим границам является ключевым интересом. О том же самом США говорили в отношении своего полушария на протяжении двух столетий.

Автор, посетивший недавно конференцию по морским вопросам в Шанхае, отмечает, что несмотря на то, что участниками её были эксперты и ученые, а не политики, китайская сторона все равно не шла на компромисс. Её представители защищали заявления своего правительства, выступали в защиту мер их продвижения, отвергая любую критику «агрессивности» Китая. Ни один из них не хотел войны, но никто и не рекомендовал идти на попятную в случае, если Вашингтон выберет путь конфронтации.

Участники конференции отчетливо продемонстрировали расхождение между интересами и интенсивностью, которые ставят США в неудобное положение. Так, никто не сомневается в том, что вооруженные силы США сильнейшие на планете, однако США будет не так просто применить их для обеспечения контроля за морскими территориями рядом с границами КНР и урегулирования территориальных споров, в которых у США нет никакой заинтересованности. И цена подобных шагов будет только возрастать. Так, КНР намного проще угрожать авианосцу США, чем Вашингтону его защитить.

Более того, на фоне того, как КНДР занимает самый верх списка неотложных дел Вашингтона в Азии, на что готова пойти администрация Трампа, чтобы получить помощь со стороны Пекина? По словам самого Трампа, председатель Си уже указал ему на ограниченность способности Китая контролировать поведение Пхеньяна.

Хотя граждане США склонны считать себя римскими весталками, стремящимися делать добро в порочном мире, жители других государств придерживаются более циничного взгляда. В Китае, как и других странах люди видят, как Вашингтон говорит о принципах, в то же время продвигая свои интересы, отказываясь применять к себе те же нормы, которые они ожидают от других. Китай готов отступить перед лицом превосходящей силы, однако не готов признать, что США будут обладать этим преимуществом вечно.

Поэтому официальные лица в Вашингтоне должны пересмотреть свой подход к Китаю. Военная конфронтация окажется игрой, заведомо проигрышной, поскольку ни одна победа не будет вечной. При это успех США станет толчком к восстановлению и расширению вооруженных сил КНР для реванша. К тому же конфликт поспособствует сохранению у власти и расширению контроля «авторитарного режима». Из того или иного конфликта вряд ли появится демократический Китай.

В отношении Китая США должны расставить свои приоритеты. Вашингтон хочет добиться от Пекина демократизации, соблюдения им прав человека, сокращения торговых и инвестиционных барьеров, отказа от кибератак. Помимо этого, США требуют от КНР оказания давления на Северную Корею, введения санкций против других режимов-изгоев, отказа от территориальных претензий и признания нерушимости американской гегемонии. Ни одно серьезное государство, не говоря уже о националистически настроенном и стремящемся к первенству, не сможет согласиться на подобный список требований. Официальные лица США должны решить, что они хотят больше всего и на какие издержки готовы пойти.

Вашингтону также следует переоценить то, что ему стоит защищать. Например, существует большая разница между тем, чтобы сохранить за Токио и Манилой контроль над спорными территориями, и независимостью обоих государств, на которую Пекин не посягает. И хотя решительная поддержка Японии и может поспособствовать сдерживанию Китая, но это также гарантирует участие Вашингтона в конфликте, который может начаться по неосторожности одной или другой стороны. Более того, если давать такие гарантии, партнеры США станут менее сговорчивыми и менее подготовленными к настоящей конфронтации.

Что важнее, официальным лицам США необходимо отделять цели защиты США от сдерживания КНР. Если достижение первой довольно просто осуществимо и не сопряжено с большими затратами, поскольку еще нескоро Пекин сможет бросить вызов объектам США в Тихом океане, не говоря о том, чтобы напасть на основную их территорию.

Напротив, преодолеть даже скромное сопротивление Китая, необходимое для остановки внешнего вторжения, будет все более затратно для США. Сколько граждане США готовы отдать, чтобы Вашингтон смог бросить вызов влиянию Китая на его границах? Вопрос даже не в том, стоит ли это делать, а в том, может ли либеральная республика, погрязшая в долгах, позволить себе продолжать идти этим курсом, особенно, когда ответственность за это должна ложиться на плечи других стран в регионе.

Кроме того, даже в условиях идущей кампании противодействия западному влиянию, КНР по-прежнему является более открытым обществом, чем в ранние дни после коммунистической революции. Хотя идея того, что за экономической либерализацией последует либерализация политическая, оказалась мертворожденной, Китай при Си Цзиньпине очень сильно отличается от Китая при Мао Цзэдуне.

Таким образом, КНР, быть может, и не является союзником США, однако нет причин, почему он должен быть врагом. Тем не мене попытки принудить и сдержать Китай могут привести к тому, что он станет США противником, озлобленным и хорошо вооруженным. Вместо этого, Вашингтон должен быть готовым поделиться глобальным лидерством. Будет намного лучше, если Вашингтон начнет передавать Китаю позиции обдуманно, определяя параметры будущего, чем столкнется с необходимостью пойти на попятную под давлением.