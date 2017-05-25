Ближний Восток считается одним из самых сложных регионов мира. С момента его новой перекомпоновки в нынешних пока еще признаваемых мировым сообществом границах прошло уже более века, однако следующие друг за другом кризисы продолжают дестабилизировать ситуацию.

Леонид Зусман / sheherazade.ru Тысяча и одна ночь Ближнего Востока

Там, как считает директор Французского центра разведывательных исследований Ален Родье, понятие времени не такое, как на Западе, а любая борьба оказывается долгой, независимо от ее причин и направленности. Иногда кажется, что крупные конфликты никак не связаны между собой. Но при более внимательном взгляде они оказываются элементами одной мозаики. Бывает и наоборот: только изучив весь пазл, можно выйти на определение характера того или иного фрагмента. Часто кажется, что текущая политика творит историю, но бывает и так, что история творит современную политику. Не случайно востоковеды утверждают, что в этом регионе мира «история никогда не заканчивается, а все время совершается».

Подобные мысли приходят в голову при попытке проанализировать итоги первого зарубежного турне президента США Дональда Трампа, в ходе которого он посетил Саудовскую Аравию и Израиль. До того он дал Пентагону 30 дней на обдумывание новой ближневосточной стратегии, которая должна включать в себя и организацию борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Министр обороны США Джеймс Мэттис представил Трампу соответствующий план. Но, по оценке западного издания Lobelog, американский президент на Ближнем Востоке «установил крайне низкую планку», обозначая Саудовскую Аравию и Израиль в качестве важнейших союзников США и противопоставляя их Ирану. Трамп обвинил Тегеран в «поддержке мирового терроризма», тогда как об ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выражался «туманными формулировками», связал с ним «такие группировки, как ХАМАС и «Хезболла», не видя важных различий между националистическими боевыми отрядами и теми, кто просто пытается посеять хаос».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Если прямой военный конфликт между Саудовской Аравией и Ираном маловероятен, то он вполне возможен в варианте прокси-войн в Сирии и Йемене. Это может дать повод Вашингтону разорвать соглашение с Тегераном по ядерной программе. При этом, похоже, ближневосточная стратегия Трампа не предусматривает открытого широкого вмешательства в военные действия в Сирии. В то же время за сирийским кризисом внимательно следит Израиль, опасающийся сохранения логистического сообщения Ирана с «Хезболлой» в Ливане через Сирию. Пока Израиль занимает крайне жесткую позицию в отношении Тегерана, упреждая возможность появления «Хезболлы» непосредственно у своих границ на юге Сирии.

Политика Вашингтона, Москвы и Дамаска, да и самого Тегерана на этом направлении зависит от множества переменных факторов. Нельзя исключать, что в процессе формирования в Сирии зон деэскалации, одна из которых находится на юге, «Хезболлы» и иранских боевых частей там не окажется. Теоретически это может означать совпадение на определенном этапе иранских, российских и израильских интересов в Сирии в целом и в отношении президента Башара Асада в частности. Как пишет в этой связи Bloomberg, «Израиль не против этой идеи, но хочет, чтобы «честный брокер» США присматривал за ее выполнением». По словам директора израильского Центра стратегических исследований Бегина-Садата Эфраима Карша, «Израиль будет договариваться о том, чтобы Асад не восстанавливал контроль над районом Голан, создав фактическую буферную зону, которая позволит Ирану и «Хезболле» держаться на расстоянии». И далее: «Израиль не думает, что он может вытеснить Иран из Сирии. Если они хотят быть в Алеппо, пусть будут там. Израиль просто не хочет, чтобы Иран был на границе».

חפי רוקח Флаг Израиля

Так начинают писаться первые страницы в книге современной политики в регионе. Более того, на днях турецкая газета Yeni Çağ выступила с сенсационными заявлениями, ссылаясь на «осведомленные» источники: «Теперь, когда позиция США понятна, Турция должна делать все необходимое для обеспечения своей безопасности, идя на любой риск. США, совершенно очевидно, нацелены на создание единого независимого Курдистана в рамках определенного процесса по оси Сирия — Ирак — Турция. Для этого нужно применять планы противодействия. Территориальную целостность Сирии должна защитить Турция! Стратегическая цель США — федеральная Сирия. При этом интересы Турции — это унитарная Сирия. Обеспечение территориальной целостности Сирии должно быть стратегической целью Турции, что можно обеспечить только при доминировании дамасского правительства по всей стране. Распутать большую игру США Турция может только в сотрудничестве с Асадом. И только в этом случае она сможет получить поддержку России».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Добавим, что не только России, но и Ирана. Таким образом, после турне Трампа на Ближнем Востоке начинает формироваться новый геополитический пасьянс, который не вписывается в американскую стратегию. Анкара, Москва, Тегеран и Тель-Авив могут оказаться в одном лагере, который реально повлияет на будущее договоренностей по сирийскому урегулированию. При подобном ходе событий Вашингтон и Эр-Рияд способны оказаться в одиночестве на Ближнем Востоке. То есть вроде бы все как обычно, формируется новый тактический альянс, который в будущем может развалиться. Но определившийся ход событий можно отнести к разряду серьезных вызовов для США.