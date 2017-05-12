Планы по сносу московских пятиэтажек, построенных во времена Хрущева и тогда решивших «квартирный вопрос», в последние месяцы вышли в топ самых острых тем. Слово «реновация» теперь знакомо практически всем жителям России: в СМИ развернута дискуссия между сторонниками и противниками планов московских властей, в Москве прошел многотысячный митинг против сноса хрущёвок, а столичная мэрия задумалась над тем, чтобы спросить мнение у жителей расселяемых домов.

Марина Каширская ИА REGNUM Пустые дома без окон и крыш производят пугающее впечатление

Суть реновации в Москве — снос «морально устаревших» и аварийных пятиэтажных домов и строительство на их месте современных многоэтажек. Жителям тех домов, которые пойдут под снос, обещают квартиры не меньшей площади в том же районе. Сколько домов войдет в эту программу, пока неизвестно — точный список определят в июле. Рассчитана программа на 10−15 лет.

Решение о сносе пятиэтажек в Москве получило широкий резонанс и в регионах. Жители целого ряда городов опасаются, что вслед за столичными хрущёвками под реновацию попадут и их дома. Впрочем, судя по всему, жителям миллионного Воронежа пока опасаться нечего.

Марина Каширская ИА REGNUM «Останки» старых двухэтажек разбросаны по всему району

Марина Каширская ИА REGNUM 70 лет назад строительство этих домов могло решить проблему жилья в разбомбленном немцами Воронеже

Возможность реновации в Воронеже обсуждалась еще в начале 2000-х годов. Тогда, в период строительного бума, уже возникал вопрос дефицита свободных строительных площадок — при том, что целые кварталы в «старых» районах города занимали ветхие дома, возведенные в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Отдельные дома сносились, однако это были только единичные случаи.

Марина Каширская ИА REGNUM Разбитые окна расселенных домов

Марина Каширская ИА REGNUM В дом можно пройти беспрепятственно — но не безопасно

Читайте по теме: В Воронеже приступили к сносу ветхих двухэтажных бараков

В 2010 году в Воронеже разработали и приняли муниципальную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж». Планы были крайне амбициозные: за пять лет действия программы, с 2011 по 2015 год, планировалось снести 523 ветхих дома, преимущественно в Левобережном и Коминтерновском районах. Таким образом, по плану в год должны были сносить около сотни ветхих домов. Надежды по реализации программы администрация возлагала на инвесторов: именно застройщики должны были взять на себя расселение ветхих домов, а взамен получали возможность строить новое жилье на освободившемся участке.

Марина Каширская ИА REGNUM Так сегодня выглядит практически целый квартал в Левобережном районе Воронежа

То, что реализовать такие грандиозные планы будет сложно, было ясно с самого начала. Однако результаты превзошли ожидания самых больших пессимистов: фактически за семь лет действия программы (позже ее продлили до 2020 года) были расселены несколько десятков домов, да и то — преимущественно за счет государственной программы ликвидации ветхого и аварийного жилья.

Марина Каширская ИА REGNUM Но сами дома постепенно превращаются в стихийную свалку

Также по теме: Застройщики игнорируют программу расселения аварийных домов в Воронеже

Причины очевидны: еще до того, как получить участок земли под строительство, застройщик должен убедить жильцов, как правило, не одного, а нескольких домов, переехать, предоставить им квартиры в новом доме. Помимо собственно домов, необходимо решать и вопрос о сносе сараев и гаражей, что также создает дополнительные сложности для девелоперов. Другая проблема — это коммуникации: коммунальная инфраструктура в этих кварталах прокладывалась тогда же, когда они возводились, — 70 лет назад. Помимо того, что она крайне изношена, она и рассчитана на совсем другую нагрузку. Замена же сетей, говорят застройщики, обойдется дороже, чем прокладка коммуникаций там, где их не было.

Марина Каширская ИА REGNUM Следующий новый год жильцы этой квартиры встречали уже в новом доме

Марина Каширская ИА REGNUM Пока власти не торопятся со сносом домов, их облюбовали бомжи и подростковые компании

В 2014 году власти попытались помочь застройщикам в решении хотя бы одной из проблем: им была предложена возможность использовать свободный участок в том же районе под строительство нового дома — для предоставления квартир в нем жителям расселяемых домов. Но и тогда ситуация никак не изменилась. По данным на февраль 2017 года, из почти 700 домов, включенных в программу, были расселены около 40.

Марина Каширская ИА REGNUM На многих домах — следы огня

Марина Каширская ИА REGNUM Только за последние два с половиной месяца в этом районе произошло семь пожаров

Те же дома, жители которых стали счастливыми обладателями новых квартир (преимущественно это Левобережный район — улица Ленинградская и переулок Гвардейский), по-прежнему являются источником беспокойства и для властей, и для жителей, и для оперативных служб.

Марина Каширская ИА REGNUM Следы жизнедеятельности гостей этих домов

Марина Каширская ИА REGNUM Именно неосторожное обращение с огнем чаще всего приводит в пожарам

Также по теме: Дома-призраки: в Воронеже целый квартал угрожает жизни горожан

КСП Воронежа проверит, куда шли деньги, выделенные для сноса ветхих домов

Еще год назад жители этого района забили тревогу: расселенные, но не снесенные дома стали прибежищем для бомжей, наркоманскими притонами. В администрации тогда объяснили, что снос домов тормозится тем, что в некоторых из них первые этажи выкуплены предпринимателями под магазины, и не со всеми из них вопрос улажен. В некоторых случаях под расселенными домами расположены защитные сооружения гражданской обороны федеральной собственности — их снос тоже нужно согласовывать.

Марина Каширская ИА REGNUM На балконах уже успели вырасти деревья

Марина Каширская ИА REGNUM Здесь клиники по борьбе с зависимостями ищут своих клиентов

Марина Каширская ИА REGNUM Они становятся угрозой для всего района

Этой весной ситуация осложнилась: за два с половиной месяца, с марта по май, в этом квартале расселенные дома горели уже семь раз. Причина — либо неосторожное обращение с огнем, либо намеренные поджоги, однако и в том, и в другом случае эти дома представляют вполне реальную опасность для жителей близлежащих домов.

Марина Каширская ИА REGNUM Наиболее комфортно здесь себя чувствуют только кошки

Марина Каширская ИА REGNUM У некоторых домов уже нет крыши — она обвалилась от ветхости или ее растащили хозяйственные соседи

Впрочем, похоже, дело с мертвой точки все же сдвинется — в администрации Воронежа на днях заявили о намерении снести дома на улице Ленинградской и в Гвардейском переулке этим летом, к сносу обещают приступить в июне.

Марина Каширская ИА REGNUM

Между тем в феврале этого года программу сноса ветхих домов в Воронеже продлили еще на 10 лет. По данным на апрель, из 23 территорий, которые включены в программу реновации, застройщиков заинтересовали лишь четыре. Очевидно, что воронежским чиновникам, в том числе и тем, кто пришел в строительный блок мэрии после массовых чисток, придется принимать креативные меры, чтобы девелоперы заинтересовались участием в программе.