Почему Воронеж не Москва: как провалилась программа расселения
Планы по сносу московских пятиэтажек, построенных во времена Хрущева и тогда решивших «квартирный вопрос», в последние месяцы вышли в топ самых острых тем. Слово «реновация» теперь знакомо практически всем жителям России: в СМИ развернута дискуссия между сторонниками и противниками планов московских властей, в Москве прошел многотысячный митинг против сноса хрущёвок, а столичная мэрия задумалась над тем, чтобы спросить мнение у жителей расселяемых домов.
Суть реновации в Москве — снос «морально устаревших» и аварийных пятиэтажных домов и строительство на их месте современных многоэтажек. Жителям тех домов, которые пойдут под снос, обещают квартиры не меньшей площади в том же районе. Сколько домов войдет в эту программу, пока неизвестно — точный список определят в июле. Рассчитана программа на 10−15 лет.
Решение о сносе пятиэтажек в Москве получило широкий резонанс и в регионах. Жители целого ряда городов опасаются, что вслед за столичными хрущёвками под реновацию попадут и их дома. Впрочем, судя по всему, жителям миллионного Воронежа пока опасаться нечего.
Возможность реновации в Воронеже обсуждалась еще в начале 2000-х годов. Тогда, в период строительного бума, уже возникал вопрос дефицита свободных строительных площадок — при том, что целые кварталы в «старых» районах города занимали ветхие дома, возведенные в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Отдельные дома сносились, однако это были только единичные случаи.
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В 2010 году в Воронеже разработали и приняли муниципальную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж». Планы были крайне амбициозные: за пять лет действия программы, с 2011 по 2015 год, планировалось снести 523 ветхих дома, преимущественно в Левобережном и Коминтерновском районах. Таким образом, по плану в год должны были сносить около сотни ветхих домов. Надежды по реализации программы администрация возлагала на инвесторов: именно застройщики должны были взять на себя расселение ветхих домов, а взамен получали возможность строить новое жилье на освободившемся участке.
То, что реализовать такие грандиозные планы будет сложно, было ясно с самого начала. Однако результаты превзошли ожидания самых больших пессимистов: фактически за семь лет действия программы (позже ее продлили до 2020 года) были расселены несколько десятков домов, да и то — преимущественно за счет государственной программы ликвидации ветхого и аварийного жилья.
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Причины очевидны: еще до того, как получить участок земли под строительство, застройщик должен убедить жильцов, как правило, не одного, а нескольких домов, переехать, предоставить им квартиры в новом доме. Помимо собственно домов, необходимо решать и вопрос о сносе сараев и гаражей, что также создает дополнительные сложности для девелоперов. Другая проблема — это коммуникации: коммунальная инфраструктура в этих кварталах прокладывалась тогда же, когда они возводились, — 70 лет назад. Помимо того, что она крайне изношена, она и рассчитана на совсем другую нагрузку. Замена же сетей, говорят застройщики, обойдется дороже, чем прокладка коммуникаций там, где их не было.
В 2014 году власти попытались помочь застройщикам в решении хотя бы одной из проблем: им была предложена возможность использовать свободный участок в том же районе под строительство нового дома — для предоставления квартир в нем жителям расселяемых домов. Но и тогда ситуация никак не изменилась. По данным на февраль 2017 года, из почти 700 домов, включенных в программу, были расселены около 40.
Те же дома, жители которых стали счастливыми обладателями новых квартир (преимущественно это Левобережный район — улица Ленинградская и переулок Гвардейский), по-прежнему являются источником беспокойства и для властей, и для жителей, и для оперативных служб.
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КСП Воронежа проверит, куда шли деньги, выделенные для сноса ветхих домов
Еще год назад жители этого района забили тревогу: расселенные, но не снесенные дома стали прибежищем для бомжей, наркоманскими притонами. В администрации тогда объяснили, что снос домов тормозится тем, что в некоторых из них первые этажи выкуплены предпринимателями под магазины, и не со всеми из них вопрос улажен. В некоторых случаях под расселенными домами расположены защитные сооружения гражданской обороны федеральной собственности — их снос тоже нужно согласовывать.
Этой весной ситуация осложнилась: за два с половиной месяца, с марта по май, в этом квартале расселенные дома горели уже семь раз. Причина — либо неосторожное обращение с огнем, либо намеренные поджоги, однако и в том, и в другом случае эти дома представляют вполне реальную опасность для жителей близлежащих домов.
Впрочем, похоже, дело с мертвой точки все же сдвинется — в администрации Воронежа на днях заявили о намерении снести дома на улице Ленинградской и в Гвардейском переулке этим летом, к сносу обещают приступить в июне.
Между тем в феврале этого года программу сноса ветхих домов в Воронеже продлили еще на 10 лет. По данным на апрель, из 23 территорий, которые включены в программу реновации, застройщиков заинтересовали лишь четыре. Очевидно, что воронежским чиновникам, в том числе и тем, кто пришел в строительный блок мэрии после массовых чисток, придется принимать креативные меры, чтобы девелоперы заинтересовались участием в программе.