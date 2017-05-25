«От Спасского собора, построенного, когда Москвы в проекте улуса Золотой Орды еще не было, отправилась колонна Московского патриархата протестовать против законопроектов, которые внесены на рассмотрение Верховной рады, — сообщает «Сіверщина» (Чернигов). — Один имеет номер 4511, им разрешается инициировать прекращение деятельности религиозных организаций за сотрудничество с террористическими группировками, и 4128, которым предусмотрено предоставление разрешения религиозным общинам беспрепятственно менять подчиненность религиозным центрам. УПЦ Московского патриархата считает, что эти законопроекты — против них. На воре шапка горит? Первый законопроект вполне логичен, ведь, скажем, в одесском монастыре и в Святогорской лавре (Донецкая область) собирались пророссийские боевики. В конце концов, под видом «Даров волхвов» шатался по Украине офицер ФСБ Гиркинд, так называемый Стрелков, на руках которого кровь украинских военных и мирных жителей. Собственно, и руководитель московской резидентуры церкви митрополит Онуфрий называет российско-украинскую войну «гражданской». Вероятно, те «граждане» действительно из шахт или монастырских келий достали танки, гранатометы, «Грады» и прочее… Что же до законопроекта, которым предусмотрено право приходов переходить в другую церковь, — то оно свойственно украинцам: всегда, даже еще в XIX веке, некоторые украинские приходы выбирали себе священника и дьяка. Вполне логичным является их право переходить в тот или другой патриархат. И Москва понимает, что убегать будут именно от ее ставленников. Кстати, чуть ли не на аналое Спасского собора, оккупированного Москвой, и Троицкого, построенный гетманом Мазепой, лежат так называемые иконы царской семьи, а в лавках продается соответствующая шовинистическая литература. А глава «независимой» УПЦ МП митрополит Онуфрий регулярно ездит на заседания Синода РПЦ в Москву, членом которого он является. Поэтому не дурите нам голову, госпада московские холуи!»

Иван Шилов ИА REGNUM

Еще одна община в Тернопольской области ушла от Московского к Киевскому патриархату, информирует «За Збручем» (Тернополь). Это случилось в селе Кинаховцы, распоряжение №277-од о регистрации устава этой религиозной организации в новой редакции подписал председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна. «Когда мы пришли, то предыдущий церковный староста наотрез отказался отдавать ключи от церкви. Но это верующих не остановило. На радостях, что наконец-то можно помолиться на родном украинском языке, они «снесли» двери, которые мешали им войти в храм», — рассказывает активист общины Валерий Рамский. И далее от другого «активиста»: «Предыдущий настоятель Виталий Гурева пробовал пройти внутрь, но мужчины его не пускали. Он пытался прорваться, поскользнулся, упал и теперь рассказывает, что его избили, что он еще вернется и все равно зайдет в церковь. Поэтому мы решили чередоваться — днем в храме мужчины и женщины, а ночью — только мужчины. Также наняли частную охрану. А так все спокойно, полиция была и с Збараж, и из Тернополя. Они посмотрели документы, убедились, что все хорошо, и уехали». В местном «референдуме» относительно будущей конфессиональной принадлежности в селе приняли участие 143 человека. Из них 123 высказались за переход, 12 — против, а двое написали в бюллетенях «на все воля Божья», и их голоса признали недействительными.

(сс)3dman_eu Храм

В Херсонской области власти планируют сделать украиноязычными все учебные заведения уже с нового учебного года, передает «Новий день» (Херсон). «Мы сейчас не можем нормально работать, в школе сложилась неспокойная обстановка», — вздыхает директор Новокаховской СОШ № 1 им. А. Довженко Елена Зуйко. «Возмутителем спокойствия» оказались местные активисты, которые объявили войну русскому языку обучения в образовательных учреждениях города. «Мы уже начали постепенно переводить на украинский СОШ № 8, гимназию. А СОШ № 1 остается единственной русскоязычной, и я ничего не могу с этим поделать. Город же остается русскоязычным, и родители выступают против перевода на украинский», — объясняет начальник отдела образования Новокаховского горсовета Оксана Якубова. Активисты пишут письма на имя президента Украины, министерства образования и науки, Херсонской облгосадминистрации и городского головы Новой Каховки. Авторы обвиняют руководство отдела образования Новокаховского горсовета в том, что оно «воспитывает в городе манкуртов и янычар» и заставляет родителей выбирать русский язык обучения для своих детей. Эти обращения дополняют цитаты Геббельса и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. За комментарием издание обратилось к начальнику управления образования и науки Херсонской облгосадминистрации Евгению Криницкому. «Любое государство начинается с языка, мы не можем этим пренебрегать, особенно в условиях военной агрессии со стороны России, — отметил чиновник. — Я думаю, надо обязательно ставить данный вопрос, иначе ничего не изменится. А заниматься нужно и патриотическим воспитанием, оно тоже начинается с языка. Русскоязычные школы могут существовать, если в городе официально зарегистрирована русскоязычная община (или других национальных меньшинств). Сомневаюсь, что в Новой Каховке есть нечто подобное». По словам Криницкого, перевести русскоязычные школы на украинский планируется уже с нового учебного года, но «это надо делать планомерно, чтобы не навредить учебному процессу, а по желанию родителей русский язык обучения может остаться в каких-то отдельных классах».

Константин Маковский. Украина

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сделал три заявления об антивенгерской провокации со стелами на Закарпатье, пишет «Mukachevo.net» (Мукачево), но глава области не вспоминает о другом событии, которое могло сыграть ключевую роль в данном деле. Москаль ограничился рассказами исключительно о скандальных стелах, их установке, демонтаже и массированной информационной кампании по этому поводу. Но ни словом не упоминает круглый стол, который организовывала именно Закарпатская облгосадминистрация, который должен был состояться 18 мая — в день, когда, собственно, и появились сразу в двух районах Закарпатья провокационные стелы. Зато о нем вспоминает Служба безопасности Украины: «Очередную российскую провокацию, направленную на разжигание межнациональной розни в Закарпатской области, сорвала СБУ. Структуры страны-агрессора планировали использовать конференцию представителей нацменьшинств, которая должна была состояться в Ужгороде, для заявлений о предоставлении области автономного статуса». Действительно, круглый стол «Роль гражданского общества в формировании этнонациональной политики единства в многонациональном Закарпатье: конституционно-правовой аспект» должен был состояться в Ужгороде 18−19 мая. Главным организатором его является Закарпатская облгосадминистрация, ответственным лицом — заместитель губернатора Александр Петик. Конференцию отменили за полчаса до официального открытия. Нет никаких сомнений в том, что Москаль был в курсе о запланированном круглом столе на столь чувствительную тему, организованном облгосадминистрацией и запрещенном, очевидно, СБУ. Возникает вопрос: а это не Москаль и его подчиненные больше всего сыграли на руку ФСБ своими действиями?

Прокуратура «АРК» («автономной республики Крым») еще в декабре 2015 года открыла расследование по факту насильственного переселения в 1944 году крымско-татарского народа, напоминают «Херсонцы» (Херсон). Двухлетний напряженный труд сплоченного коллектива дал основание «прокурору АР» Крым Гюндузу Мамедову заявить: «На сегодняшний день прокуратура АР Крым собрала достаточно доказательств для сообщения о подозрении, и в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины, Сталину Иосифу Виссарионовичу и Берии Лаврентию Павловичу». По его словам, это только начало, в рамках данного досудебного расследования будут установлены другие участники, «предварительно нами установлены непосредственные исполнители данного преступного приказа». Что же касается непосредственно подозрения, то здесь есть некоторые нюансы. Один остроумец предложил генпрокурору блестящий пиар-ход: домашний арест Сталина и Берии (можно прямо в гробу, с электронным браслетом на надгробии!), проведение будущего суда — в формате спиритического сеанса, а в качестве наказания — строгий выговор с занесением в личное дело или того хуже — исключение из партии. Пусть болтаются на том свете беспартийными! Но инициатива гособвинителей станет по-настоящему продуктивной, когда приобретет некую системность, ибо, сказав «а», надо непременно идти дальше: готовить подозрение другим супостатам, оставшимся вне поля зрения «крымских прокураторов». Например, Владимиру Ильичу, который, судя по Первомайскому шествию, «вечно живой», и его можно даже арестовать, чтобы другим злодеям было неповадно. Торопитесь, прокуроры, пока очередь в Мавзолей небольшая! А где подозрение уничтожительнице Запорожской сечи — Екатерине?! Многие с детства ждут — не дождутся, когда ГПУ устранит эту вопиющую историческую несправедливость. Хорошо бы не забыть персонифицировать для последующих подозрений сластолюбивых крымских ханов, регулярно устраивавших набеги для пополнения бедными украинскими невольницами бахчисарайских гаремов. Сколько горя принесли они в мирные хаты полонянок, сколько любящих сердец разбили высокопоставленные развратники!

Лаврентий Берия и Иосиф Сталин

Копатели янтаря захотели еще и свое государство, предупреждает «Волинь» (Луцк). Более ста человек — преимущественно старшеклассники школ и студенты местных высших учебных заведений — 3 мая требовали принятия закона о легализации добычи янтаря, а в случае невыполнения их требований угрожали захватить помещение областной государственной администрации и намеревались провозгласить «Ровенскую народную республику». Руководил акцией местный активист, один из лидеров «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ярослав Гранитный. Им в противовес вышли неравнодушные ровненчане, среди которых — представители «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За несколько дней прямо на рабочем месте, на нефтебазе вблизи Квасилова, задержали Гранитного. Ровенский городской суд избрал для 37-летнего активиста два месяца лишения свободы без права внесения залога по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Во время следственных мероприятий прошли обыски в его доме, где изъяли около 15 единиц оружия: 6 автоматов, 2 пулемета, снайперскую винтовку, гранаты и патроны. Теперь Гранитному грозит от 5 до 10 лет за решеткой. Он называет ситуацию абсурдной и обещает подать апелляцию.

Россия давно пытается разыграть карту «недогосударства» Украины, считает «Zaxid.net» (Львов). Мол, Украина — это образование, где победили неонацисты, где прославляют нацизм и фашизм. Она неконтролируемая, а потому угроза. Оставлять ее в таком состоянии опасно. Потому «цивилизованным» народам надо взять на себя ответственность и разделить ее на сферы влияния. Российский политтехнолог Модест Колеров уже давно носился с идеей цивилизационной миссии, которую имеют ближайшие соседи Украины — Польша и Россия. Технология такова: поскольку никакой Украины в прошлом не было, а была территория, разделенная между Речью Посполитой и Россией, то обе современные наследницы просто обязаны взять на себя ответственность и поделить между собой это «недогосударство». О том, насколько это соответствовало бы нормам современного международного права, нечего говорить. «Аннексировала» же Россия «украинский» Крым — и ничего? Как ни странно, но в Польше нашлись свои горячие сторонники этой, с позволения сказать, концепции. Даже депутаты Сейма в свое время участвовали в организованных русскими в Польше конференциях. Даже от современных польских сенаторов можно услышать, что украинцы не справляются, поэтому Польша несет цивилизационную миссию. Но стоит отметить, что Россия очень легко обращается со своими «союзниками». Здесь она видит Польшу своим цивилизационным союзником. В другом случае — Германию, с которой готова поделиться «ответственностью» за Центрально-Восточную Европу. Наверное, с президентом США Дональдом Трампом была бы готова разделить «ответственность» за весь мир. И поэтому неудивительно, что еще есть простаки, которые легко покупаются на такие предложения «партнерства». Но все списать исключительно на российские технологии будет неправильно. Надо помнить, что российские стратеги ничего на пустом месте не выстраивают. Должна быть почва. Было бы наивно думать, что все эти концепции направлены исключительно на ликвидацию независимой Украины. Планы значительно более амбициозные — восстановление биполярной системы. Системы, где все бы решали две сверхдержавы — Россия и США. Вот только без Украины России никогда не вернуть себе такого статуса. Поэтому и надо разделить Украину, разделить украинское общество на враждебные лагеря на почве исторической памяти. Разделить на основании эфемерного исторического права. Именно поэтому те, кто пытается «писать» собственный, отличный от европейского вариант украинской истории или навязывают свой доминантный вариант памяти, прямо или косвенно способствуют этой манипулятивной антиукраинской технологии.

В Рогатине состоялась региональная научно-практическая конференция «Украинское националистическое подполье в 1920−50-х годах на территории Западной Украины», передает со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской областной государственной администрации портал «Галичина» (Ивано-Франковск). В фойе районного Дома культуры были представлены тематические экспозиции музея «Подпольная штаб-квартира Романа Шухевича» села Княгиничи, регионального историко-краеведческого музея «Ополье» и музея «Революций» села Жовчев. Конференция началась внесением пластунами в зал государственного флага Украины и флага УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в исполнении хора «Горн» зазвучали гимн Украины и гимн УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На плодотворную работу участников конференции благословил отец Дмитрий Бегун. С приветственными словами обратились председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, председатель Рогатинского районного совета Роман Гринишин. А почетными гостями стали Дарья Полюга, жена Любомира Полюги, охранника Романа Шухевича, а также члены братства ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рогатинского района.