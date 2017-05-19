Прошедшие паводки заставили власти Казахстана задуматься о необходимости законодательного обеспечения защиты гидротехнических сооружений. В публичное обсуждение поступила концепция проекта закона «О безопасности гидротехнических сооружений». За основу законопроекта был взят проект Типового законодательного акта «О безопасности гидротехнических сооружений», подготовленный Межпарламентской Ассамблеей Евразийского Экономического сообщества. Разработчиком документа является Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

ИА REGNUM Казахстан

Принятие закона планировалось с тех пор, как 21 июля 1997 года Россия приняла Федеральный Закон «О безопасности гидротехнических сооружений». Казахстанские власти все это время только намеревались начать разработку аналогичного закона.

Тем временем негативная паводковая ситуация в Казахстане становилась обычным явлением. Последние паводки, и особенно масштабный урон, нанесенный ими, стали поводом для острой критики действий, а если точнее, бездействия казахстанских властей: ежегодно на ликвидацию последствий паводков выделяются большие суммы из резервов правительства и местных исполнительных органов Казахстана, что дает основания полагать, что некоторые чиновники используют ситуацию в коррупционных целях.

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В итоге, согласно представленному законопроекту, в стране будет создан экспертный совет, куда войдут вице-министры, заместители акимов (губернаторов) областей, заместители директоров проектных и научных институтов. Также будут работать 28 территориальных инспекторов и техников. Кроме этого, планируется организация 8 бассейновых инспекций, 15 диагностических центров, 5 управлений по безопасности гидротехнических сооружений. В структуру также будут включены 14 филиалов РГП «Казводхоз».

В целом планируется регулирование следующих пунктов:

организация и осуществление государственного надзора за обеспечением безопасности гидротехнических сооружений;

контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности;

государственный строительный надзор и защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении указанных видов государственного надзора, а также третьих лиц, жизни и здоровью которых может быть причинен вред.

В документе также будут прописаны компетенции правительства Республики Казахстан, уполномоченного органа, местных представительных и исполнительных органов. Также документ будет содержать государственный регистр гидротехнических сооружений, декларацию безопасности гидротехнического сооружения, общие требования к обеспечению безопасности и критерии безопасности гидротехнических сооружений. Кроме этого, будут определены обязанности собственника гидротехнического сооружения и эксплуатирующей организации, категории ответственности гидротехнических сооружений и органы государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений.

Еще документ будет регулировать государственную экспертизу деклараций безопасности, проверку и финансовое обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. В частности, будет прописано возмещение вреда, обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда, финансовое обеспечение гражданской ответственности за причиненный вред, участие государства в возмещении вреда в результате аварии гидротехнических сооружений, а также ответственность за нарушение законодательства о безопасности гидротехнических сооружений.

Клод Моне. Паводок

В целом разработчики законопроекта надеются охватить обеспечение безопасности гидротехнических сооружений по всем пунктам, начиная от проектирования и заканчивая консервацией и ликвидацией. В частности, это такие этапы, как строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, реконструкция, ремонт, восстановление. Плюс планируется внедрение системы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений с учетом возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, диверсионных действий. И здесь им нужно не только предотвратить потерю устойчивости сооружений, но и предусмотреть необходимые условия для повышения защиты населения и объектов, попадающих в зону возможного затопления.

Всего в Казахстане 1665 гидротехнических сооружений. Это 319 водохранилищ объемом более 1,0 км3, 443 плотины, 125 дамб и прочих гидротехнических сооружений — 778. При этом 57 водохранилищ и 29 подпорных гидротехнических сооружений имеют стратегическое значение.

В целом на сегодняшний обследовано всего 1212 объектов (73%). По результатам обследования 865 (52%) находятся в удовлетворительном, а 347 (21%) находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта.

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Большинство из сооружений работает свыше 30−50 лет, так как были построены еще в 60−80-х годах XX столетия. Их фактический износ составляет более 60%, а соответственно резко снижена надежность и безопасность стратегически важных гидротехнических сооружений. Кроме этого, в последние 20 лет снизились объемы финансирования на эксплуатационные расходы, а также на текущий и капитальный ремонт.

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Напомним, в марте 2016-го число нуждающихся в срочном ремонте гидротехнических сооружений было порядка 528 единиц, при этом 48 из них были бесхозными. В январе 2017 года ситуация несколько улучшилась, и, согласно отчету министра внутренних дел Республики Казахстан Калмуханбета Касымова, гидротехнических сооружений в аварийном состоянии насчитали всего 27, а в «почти» аварийном состоянии — 380. Бесхозных плотин тоже вроде стало чуть меньше — их сейчас якобы 39, но в Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О безопасности гидротехнических сооружений» приводится другая цифра. По данным Министерства сельского хозяйства, бесхозных плотин сейчас 60.

PellissierJP Вода

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Статистика прорыва плотин в Казахстане.

Чардаринский район, Южно-Казахстанская область (19 мая 2009 года): было затоплено более тысячи домов, больница и школа. Причиной бедствия стали обильные дожди, которые шли в регионе с начала мая. Чардаринский район — один из самых южных в Казахстане. Наводнение перед самым началом жаркого лета тогда назвали «делом невиданным». Чиновники признавали, что во всем виновата запущенная ирригационная система.

Прорыв плотины в Кызылагаше (11 марта 2010 года): в результате паводка 43 человека погибли, в том числе восемь детей; 300 получили ранения разной степени тяжести и около 1000 были эвакуированы; 146 домов было снесено полностью, 251 разрушены и 42 повреждены (на восстановление затратили 53,1 миллиона долларов).

Алма-Атинская область, с. Еркино (31 мая 2010 года): 38 домов было подтоплено в результате прорыва береговой шпоры реки Каратал. Прорыв шпоры шириной 30−40 метров произошел 31 мая в 600 метрах от моста с восточной стороны. В селе водой было подтоплено 12 дворов по улице Курмангазы, 14 дворов по улице Берликожанова, шесть дворов по улице Сулеева и шесть дворов по улице Женис. В ликвидации ЧС были задействованы 78 человек и 60 единиц техники.

Алма-Атинская область, с. Лесновка (23 июня 2010 года): более двух тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы затопления. Наводнение началось в результате прорыва дамбы на реке Усек из-за резкого повышения уровня воды. МЧС Казахстана ранее предупреждало о возможных паводках в Алма-Атинской области, поэтому жертв удалось избежать. По данным министерства, было эвакуировано 2,187 тысячи жителей села Лесновка. Все они были доставлены в соседний город Жаркент.

Карагандинская область, п. Койбас (10 мая 2013 года): население было эвакуировано из-за угрозы прорыва плотины. Проектный объем плотины 1 млн 700 куб. После проведенного обследования установлено, что в центре дамбы произошел сход грунта (по ширине гребня дамбы 1,5 м, у основания 10 м, высотой гребня до основания 5 м). Для понижения уровня воды и снятия давления на месте возможного прорыва принято решение устроить проран, в 200 м от опасного участка. Возможной причиной размыва стала кража сифона — шестиметровой трубы.

Кзыл-Ординская область (25 февраля — 3 марта 2014 года): 25 февраля затопило поселок Жайылма, 3 марта подтопило аул Бирлик. Местное водохранилище переполнилось, и потоки воды хлынули во дворы. Всё произошло поздно вечером, в селе началась паника. Люди спешно покидали жилища, едва успев прихватить документы. В эти же дни наводнение произошло в поселке Жанакорган. Наводнение произошло из-за быстрого таяния снега, переполнения местного водохранилища и разлива реки Сырдарьи. Кроме природных факторов, сотрудники ЧС отмечали еще одну причину затопления: недостаточное количество водопропускных труб через трассу Западная Европа — Западный Китай в этом районе.

Прорыв плотины Кокпектинского водохранилища (31 марта 2014 года): более 100 домов поселка Кокпекты оказались подтоплены. Сотрудники МЧС спасли 125 человек и обнаружили тела пяти погибших. Ущерб от прорыва плотины в Кокпекты оценили в 1,4 млрд тенге.

Карагандинская область, Абайский район, с. Жумабек (10 апреля 2014 года): размыло частную плотину.

Алма-Атинская область, Талгарский район (17 июля 2014 года): плотину прорвало в результате дождей, прошедших в горах.

Карагандинская область (13 апреля 2015 года): угроза прорыва на плотинах Манака, Танатбай, Байкадам, также сложная обстановка сложилась на Шерубай-Нуринском водохранилище, сообщила тогда пресс-служба местного Департамента по чрезвычайным ситуациям. Паводки начались в конце марта, к концу первой декады апреля из-за резкого потепления ситуация осложнилась.

Акмолинская область, Целиноградский район, с. Оразак (28 апреля 2015 года): прорвало дамбу на реке Нура, проводилась экстренная эвакуация местных жителей.

Апрель 2017 года: паводком охвачены шесть областей Казахстана из 14. Еще один регион половодье разорило в начале марта.

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