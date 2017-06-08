Водонапорная башня начала XX века — символ города Старая Русса — выставлена на продажу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, конкурс по продаже здания объявил департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области — объект включён в прогнозный план приватизации госимущества области на 2017 год.

Genybwf Соборная площадь Старой Руссы

Башня ХХ века на продажу

Водонапорная башня на Соборной площади Старой Руссы — строение из красного кирпича в стиле модерн — старейшая в Новгородской области. Лот оценили в 389 тыс. 697 рублей. В департаменте пояснили, что земельный участок, на котором располагается башня, продаже не подлежит, это запрещено 27-й статьей Земельного кодекса РФ. Администрация Старорусского района в соответствии с законодательством обязана заключить с победителем конкурса договор аренды. При этом, как отметили в департаменте, плата за пользование участком будет рассчитываться в зависимости от целевого назначения здания.

Покупатель объекта будет обязан выполнить ряд условий, среди которых — реставрация башни в 2017—2018 годах по проекту, согласованному управлением государственной охраны культурного наследия Новгородской области, а также благоустройство прилегающей территории.

«В ходе проверки прокуратуры зафиксировано, что водонапорная башня разрушается», — отметила руководитель департамента имущественных отношений и государственных закупок Ирина Арсеньева. По её словам, сохранить исторический объект возможно только с привлечением инвестора. «Что касается опасений по поводу возможного изменения статуса участка, то они безосновательны», — подчеркнула Арсеньева.

Риски «шанхая»

Новгородские общественники полагают, что конкурсная документация, опубликованная департаментом 18 мая, содержит нарушения действующего законодательства. В общественной организации «Собрание коренных новгородцев» обратили внимание, что площадь земельного участка, передаваемого в аренду, — 1,3 га, это вся Соборная площадь Старой Руссы, включая проезжую часть, пешеходную зону, инженерные сети, липовую аллею, памятник Ленину, элементы благоустройства.

Председатель общественной организации «Собрание коренных новгородцев» Анна Черепанова также напомнила, что 10 мая 2017 года между муниципальным бюджетным учреждением «Административное управление городским хозяйством» и ООО «РК «ИНГРИЯ» заключен муниципальный контракт стоимостью более 100 млн рублей на реконструкцию площади с благоустройством прилегающей территории — что также, по её мнению, свидетельствует о необоснованности передачи земельного участка, занимаемого Соборной площадью, в аренду собственнику водонапорной башни.

Черепанова подала жалобу в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку законности и обоснованности проведения конкурса и считает, что департамент имущественных отношений и госзакупок Новгородской области должен отменить торги.

По мнению общественницы, их возобновление возможно только после формирования земельного участка в размерах, необходимых для использования здания водонапорной башни. В противном случае, по её мнению, не только появляются риски превращения главной площади Старой Руссы в «шанхай», доходы также пойдут мимо бюджета. Так, по её словам, в городе Боровичи была продана площадь Володарского (бывшая Сенная), а на её месте собственник организовал авторынок, стоянку автомобилей и цирк шапито.

Будет эффект?

Вопросы передачи объектов культурного наследия в частную собственность всегда волнуют общественность, отметил заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин.

«В случае, когда у жителей есть сомнения в правильности принимаемых органами власти решений, всегда можно подать жалобу или обратиться в суд. При этом стоит отметить, что практика продажи объектов культурного наследия в Новгородской области применялась уже неоднократно и показала свою эффективность», — подчеркнул Сергей Сорокин.

В пресс-центре правительства Новгородской области напомнили, что в частную собственность перешли усадьбы Лунина и Верещагина в Тухомичах Холмского района и усадьба Татищева в Усть-Волме Крестецкого района, жилое здание XIX века в Боровичах.

«До продажи объекты были заброшены и разрушались. Сегодня собственники приводят здания в порядок в соответствии с охранными обязательствами», — отметили в пресс-центре.

Hdoboi.net Стена

Водонапорная башня была возведена в Старой Руссе в 1908—1909 годах в связи с устройством водопровода в городе. Памятник, построенный в стиле модерн, представляет собой шестигранную кирпичную постройку 50 метров высотой, завершенную низким шатром и шпилем. В годы Великой Отечественной войны башня получила серьёзные повреждения. После восстановления в 1940-х годах ремонтно-реставрационные работы на памятнике больше не проводились. В 2010—2011 годах ЗАО «Межрегиональное научно-реставрационное проектное объединение» (Москва) за 1,176 млн рублей разработало проект реставрации башни, который был признан лучшим на третьем общероссийском конкурсе «Сделано в России».

Эксперты ещё в 2010 году установили, что водонапорная башня находится в неудовлетворительном техническом состоянии, а верхняя деревянная надстройка — в аварийном. По мнению архитекторов, после реставрации верхний, четвертый ярус башни может быть использован как смотровая площадка.

«Буря эмоций»

Газета «Старая Русса» в свежем номере от 25 мая пишет, что информация о продаже главной достопримечательности города бурно обсуждается жителями Старой Руссы, «причём все оптимистичные ноты тонут в шквале возмущения». Журналист Елена Николаева отмечает, что для этого возмущения есть все основания.

«Несмотря на то, что согласно условиям контракта новый собственник обязан будет отреставрировать башню уже к 1 января 2019 года, в это мало кто верит. Уж слишком много обещаний и проектов-прожектов «вешали на уши» доверчивым рушанам за последние семь лет. А дело с мёртвой точки так и не сдвинулось. Более того, башня разрушалась с невероятной скоростью», — отмечает газета.

Озадачила местную общественность и установленная кадастровая стоимость Соборной площади в 1 рубль. Чиновники пояснили газете, что все земли общего пользования в Старой Руссе оценены в 1 рубль для снижения до минимума налогового бремени.

Но вопросы у жителей всё равно остаются. Есть и пример прямо перед глазами: платный вход на территорию курорта «Старая Русса» — до прихода нового собственника она была открыта для прогулок местных жителей бесплатно.