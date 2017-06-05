Общественное сознание США, разорванное между «священным традиционализмом» глубинки центральных штатов и безудержным либертарианством побережий, ждало только хорошего, качественного повода для того, чтобы проявить всю глубину давно назревшего Throat cutting’а (особого типа добрососедских отношений, включающего в себя нанесение друг другу глубоких изъявлений дружбы, обычно не совместимых с жизнью). Выборы! Все ждали только подходящих выборов, с заведомо никого не устраивающим результатом. Такая штука была необходима как воздух. Разумеется, ведь проблемы бывших негров, а ныне афроамериканцев города Фергюссон, не могли стать таким взрывателем. В конце концов, несмотря на чуть более чем всеобщее с точки зрения тамошних СМИ осуждение ку-клукс-клана, во многих провинциальных местечках у этого клуба еще остаются массовые почитатели.

Gage Skidmore Дональд Трамп

С другой стороны, победа Хиллари-из-Клинтонов, воспринимавшаяся в американском захолустье чуть ли не как неизбежное принуждение к повальному гомосексуализму, вызывала у реднеков значительно больший энтузиазм. Скорее всего, причина здесь крылась даже не в приведении всех оставшихся еще стрэйт-ковбоев к формату «Горбатой горы», а к сопутствующему отъему звонкой монеты в пользу пуэрто-риканской молодежи Восточного побережья, у которой опять закончилась целебная сенсимилья. Или украинской администрации, обуреваемой страшными ломками без своевременных поставок синей и желтой краски. Или даже демократически умеренной оппозиции непонятной национальности, кочующей на далекой планете со сложно произносимым названием Ракко-Мосул, у которой вот-вот закончится пластит, иприт и нефтяной транзит. Короче, Клинтоны умеют взбодрить простого американского налогоплательщика.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В радостном возбуждении от такой перспективы население «ржавого пояса» чистило и смазывало личное огнестрельное оружие со все возрастающей частотой и амплитудой. Проголосовав и выставив в окна заряженные волыны, население Соединенных взаимной ненавистью Штатов стало сосредоточенно ожидать результатов собственного голосования.

Подсчет предметов, торчащих из окон, произведенный с использованием разведывательных спутников и избирательно перепроверенный беспилотниками избирательных комиссий, убедительно продемонстрировал победу Не-Клинтон. Правда на побережьях выставили на 3 миллиона больше, но сравнив калибры и быстро смоделировав переход ко второму туру на пентагоновском суперкомпьютере, наблюдатели из АНБ пришли именно к такому выводу.

Исполнять Не-Клинтон был назначен некто по имени Дональд Трамп. Он уже целый год колесил по стране в качестве кандидата от Республиканской партии, выступая с великолепной программой, называемой им избирательной, и срывая бешеные аплодисменты. Но, разумеется, никто из серьезных ребят, уже пришивавших дополнительные карманы к костюму, чтобы складывать туда тугрики техасских и прочих балбесов, и в страшном сне не мог представить себе, что этот рыжий может всерьез на что-нибудь пригодиться. А вот информация, поступившая от АНБ, посчитавшего стволы, точащие из окон, поменяла все в одночасье. Пусть будет, решили местные воротилы, пусть мужички порадуются. Напоследок.

А стоило бы присмотреться к этому чудаку повнимательней. За характерно потрепанной внешностью прогоравшего и вновь поднимающегося миллиардера скрывалась некая тайна. Хотя для опытного конспиролога его история выглядит простой и незатейливой. Выведенный в подвалах Лубянки маленький жизнелюбивый клон с многообещающей рыжей челкой и задорным взглядом светлых поросячьих глазок сразу завоевал любовь советских медиков.

Конечно, тогда он не был еще Доном или — ласково — Дональдом, эту кличку он заработал много позднее, когда в ходе многодневной подготовки «в поле» чуть не утонул, переплывая реку Дон. А был пока просто ТРАМПом — Терминатором Рекурсивно-Алгоритмическим Многоцелевым Полиморфным, советские обитатели закрытых научных шарашек любили выбирать такие незатейливые названия для своих детищ. Немедленно после извлечения из автоклава он усиленно проходил актерские тренировки в секретных лабораториях «Мосфильма», готовясь к крупным свершениям на мировой арене. Сохранились его, если можно так выразиться, детские фотографии, где он проникает в психологию рядовых и не очень американцев под руководством пары матерых агентов КГБ.

Цитата из к/ф «Деловые люди». Реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Вождь краснокожих

В ЦРУ, уловив отрывочные сведения о новой советской разработке и не поняв, что это за зверь, вложили немало средств в создание сериала «Терминатор», пытаясь просигналить, что им «все известно». Советские коллеги только зловеще посмеивались и грозно выпячивали подбородки, как это вообще принято у русских злодеев.

Многое можно было бы поведать о судьбе маленького ТРАМПа по кличке Дональд, выраставшего все больше и познававшего все новые способы напаривания англоязычных обитателей планеты. Стартовав в свой нелегкий путь в начале 50-х, неуклонно выполняя все задания Партии и Правительства, будучи чуть было не раскрыт в Перестройку, ТРАМП неуклонно двигался к вожделенной цели. К самому сердцу врага, как и предписывала ему программа, вложенная в далеком 1970 году в спецвоенкомате.

Цитата из к/ф «Деловые люди». Реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Буйство

И вот, почти свершилось. Но, судя по сообщениям, доносящимся из Вашингтона, кажется, что американская верхушка начала о чем-то догадываться. Однако с вопросами, которыми задается тамошнее следствие, вроде «Не контактировал ли нынешний президент с русским резидентом?», распутать этот клубок до наступления Часа Х они так и не успеют.