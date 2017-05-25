Удар авиации США по поддерживаемым Ираном подразделениям на юге Сирии, произошедший 18 мая, представляет собой новую фазу конфликта, который может привести к более широкомасштабной конфронтации между Вашингтоном и Тегераном и их союзниками в Сирии, пишут Дэн Де Лус и Пол Маклири в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

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До авиаудара, нанесенного поблизости от базы «Эт-Танф» на юге Сирии, как Вашингтону, как и Тегерану удавалось избегать прямой конфронтации в этой стране, где у них находятся тысячи военных советников. Так, в Ираке у США и Ирана общий враг — террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако в Сирии Тегеран и Вашингтон ведут две разные войны. США своими авиацией и спецназом противодействуют боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда как Иран, подчеркивают авторы, поддерживает сирийский «режим» против оппозиционных сил в этой многогранной гражданской войне.

Однако на фоне ослабление хватки террористов за территорию все острее становится противоречие между США и Ираном, чьи местные партнеры стремятся получить контроль над ключевыми территориями на сирийско-иракской границе.

ВВС США. Бомбардировка

Военное командование США преуменьшило произошедшее, отметив, что авиаудар был направлен исключительно на защиту подразделений специального назначения США на юго-востоке Сирии. Они подчеркнули, что удар не является признаком изменения стратегии Вашингтона. Как при Дональде Трампе, так и при его предшественнике Бараке Обаме США сконцентрировались на уничтожении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и освобождении захваченных им территорий. И за исключением ракетного удара, нанесенного по базе ВВС Сирии «Шайрат» в отместку за применение химического оружия, ответственность за которое авторы возлагают на «режим», администрация США не делала никаких шагов к тому, чтобы переходить к военной конфронтации с официальным Дамаском или его сторонниками в лице Ирана и России.

И выдавив боевиков из большей части северо-востока Сирии, командующие США намерены освободить и последний бастион радикалов — сирийский город Ракку, который уже начали окружать вооруженные и подготовленные США подразделения курдов и арабов. После падения фактической столицы экстремистов командование США планирует начать зачистку от боевиков восточной части провинции Дейр-эз-Зор и долины реки Евфрат.

Однако Иран во все большей степени обеспокоен растущим присутствием войск специального назначения США на юге Сирии и прогрессом, который достигают курдские и арабские формирования. Тегеран стремится создать коридор, соединяющий Иран, Ирак, Сирию и Ливан. Иранские СМИ даже заявили, что войска США находятся в приграничных территориях для того, чтобы блокировать пути поставок в Иран.

Sdusyria.org Хезболла

В ответ на это Иран направил в Сирию тысячи шиитских бойцов из Афганистана и Ирака, а также направил на юго-восток страны, между «Эт-Танфом» и Дейр-эз-Зором, 3 тыс. бойцов ливанской группировки «Хезболла», как сообщило за несколько часов до авиаудара США иранское агентство Fars, для «подготовки сирийской армии и ее союзников к срыву заговора США в регионе и установления безопасности на дороге Пальмира — Багдад». Они также могут оказаться средством, с помощью которого поддерживаемые США поздразделения будут заблокированы у «Эт-Танфа».

Эскалация напряженности между Вашингтоном и Тегераном в Сирии совпала с обострением риторики со стороны президента США Дональда Трампа в отношении исламской республики. Так, во время своей речи в рамках визита в Саудовскую Аравию Трамп назвал Иран «источником разрушения и хаоса», а также призвал страны региона создать единый фронт против Тегерана.

Несмотря на обещания применить более жесткие меры против Ирана, Белый дом по-прежнему проводит пересмотр своей политики в отношении страны.

«Мне не ясно на данный момент, есть ли у администрации детальная стратегия того, как осуществлять свое присутствие и присутствие своих союзников на востоке Сирии, — отметил бывший посол США в Сирии Роберт Форд.— Если администрация не будет проявлять осторожность, её ждет опасный путь. Кажется, там имеется потенциал обострения конфликта».

Столкновение Ирана и США может произойти, по мнению авторов, когда основные бои с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перейдут в долину реки Евфрат, которая соединяет Ракку с границей Ирака, где по позициям радикалов регулярно наносятся удары авиацией США. Там из-за большого числа сражающих сторон, в том числе курдов, арабов, а также попыток официального Дамаска захватить эти территории крайне высока вероятность возникновения нежелательных инцидентов.

Более того, на фоне того, что пока в Сирии находятся тысячи военнослужащих и советников США, сохраняется опасность ответных «несимметричных» мер Ирана. Так, во время оккупации Ирака США Тегеран поставил шиитским формированиям большое число фугасов и ракет, унесших жизни многих сотен солдат США. Уже сейчас поддерживаемые Ираном военные подразделения в Ираке активизировали свою антиамериканскую пропаганду, обвиняя Вашингтон, в частности, в «помощи ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».