На фоне целой серии испытаний Северной Кореей баллистических ракет совершенно очевидно, что необходимо срочно искать пути выхода из сложившейся на Корейском полуострове тупиковой ситуации. Причиной особого беспокойства является бешеный темп, с которым Пхеньян стремится создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь континентальной территории США. Разработка такого потенциала — дело сложное, однако стоит ожидать, что со временем Пхеньян это оружие разработает, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

Автор отмечает, что сохранение статус-кво очевидным образом не является приемлемым курсом для США, а самым верным вариантом ядерного разоружения Корейского полуострова может стать подход, предполагающий сдерживания КНДР с оказанием большого давления на страну. Иными словами, необходимо начать беспрецедентную кампанию, целью которой будет заставить северокорейское руководство понять, что если оно не остановит программу разработки ядерного оружия и не возобновит дипломатический процесс по его уничтожению, у страны не будет ни жизнеспособной экономики, ни будущего.

При этом для осуществления подобного сдерживания необходимо взаимодействие с Китаем, который понимает, что Северная Корея может быть источником как сотрудничества, так и конфронтации в китайско-американских отношениях. Это понимание можно использовать для того, чтобы подтолкнуть Пекин к более активному участию в решении проблемы КНДР и достижению целей США. Осуществление такого подхода потребует соблюдения ряда шагов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия КНДР

Во-первых, США могли бы совместно с КНР и другими странами пойти на эскалацию санкций против КНДР, отрезав Пхеньяну доступ к международной финансовой системе и всем источникам твердой валюты, как это было в случае с Ираном. Данные меры могут включать в себя введение санкций и против китайских банков и компаний, работающих с северокорейским режимом, а также запрет на деятельность Северной Кореи в Малайзии, Китае и других странах. Подобный шаг станет испытанием готовности Китая сдерживать КНДР и добиваться исполнения санкционного режима, а также позволит продемонстрировать большую прозрачность торговли с Пхеньяном.

Во-вторых, США могли бы пойти на создание альянса с Сеулом и Токио для противодействия растущей угрозе со стороны КНДР, который бы включал в себя укрепление противоракетной обороны, повышение численности развернутых специальных подразделений и возвращение бомбардировщиков США в регион.

В-третьих, США должны создать новый орган для принуждения к выполнению резолюций Совбеза ООН и более обширной координации с Китаем и Россией, а также союзниками США в лице Японии и Южной Кореи. Более того, США могли бы расширить взаимодействие по предотвращению развития непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове, таких как гуманитарные кризисы, нестабильность в КНДР и так далее.

В-четвертых, Вашингтон мог бы в значительной мере нарастить свою деятельность по разведывательной и подрывной кибердеятельности, с помощью которой Вашингтон смог бы нанести удар по исследованиям и разработкам в области ядерного оружия Пхеньяна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

В-пятых, Белый дом должен подготовить новую декларативную политику в отношении КНДР. В ее рамках США должны требовать от Пхеньяна соблюдения трех пунктов: отказ от использования оружия массового поражения, нарушение чего приведет к уничтожению КНДР и объединению Корейского полуострова под контролем Сеула; запрет на экспорт ядерных оружия или материалов, которые в противном случае будут пересекаться любыми доступными методами; и, наконец, требование от Пхеньяна, чтобы его ракетные испытания не были направлены против Южной Кореи, Японии или США. В случае нарушения последнего пункта США оставляют за собой право сбивать такие ракеты или наносить по ним упреждающий удар.

В-шестых, США могли создать каналы связи между Вашингтоном, Пхеньяном и Сеулом с использованием ресурсов разведок. С их помощью до Пхеньяна будет доводиться и проясняться позиция США, а также проверяться готовность КНДР пойти на мораторий ракетных и ядерных испытаний и производства оружия массового поражения. Белый дом также может предложить возобновить диалог с КНДР как через Государственный департамент, так и на более высоком уровне. Кроме того, США должны дать понять, что они открыты к диалогу на основе Совместного заявления от 2005 года, однако раз КНДР тогда отказалась от участия в тех переговорах, она должна продемонстрировать готовность отказаться от ядерной программы для возобновления шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова.

В-седьмых, США должны начать проведение кампании по оказанию влияния, которая будет включать в себя распространение в КНДР информации с целью улучшения ситуации с правами человека, а также «ложных новостей», таких как сведения о «наличии агентов ЦРУ в северокорейской ракетной программе» или «пережитом Ким Чен Ыном сердечном приступе». Более того, официальные лица США должны в значительной степени увеличить размер вознаграждения для дезертиров из КНДР.

Наконец, США должны проводить постоянную и четкую информационную кампанию для получения общественной поддержки своим действиям, а также чтобы дать понять своим союзникам и противникам, в чем состоит их недвусмысленная политика.