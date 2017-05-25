The National Interest: Нужна «беспрецедентная кампания» давления на КНДР
На фоне целой серии испытаний Северной Кореей баллистических ракет совершенно очевидно, что необходимо срочно искать пути выхода из сложившейся на Корейском полуострове тупиковой ситуации. Причиной особого беспокойства является бешеный темп, с которым Пхеньян стремится создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь континентальной территории США. Разработка такого потенциала — дело сложное, однако стоит ожидать, что со временем Пхеньян это оружие разработает, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.
Автор отмечает, что сохранение статус-кво очевидным образом не является приемлемым курсом для США, а самым верным вариантом ядерного разоружения Корейского полуострова может стать подход, предполагающий сдерживания КНДР с оказанием большого давления на страну. Иными словами, необходимо начать беспрецедентную кампанию, целью которой будет заставить северокорейское руководство понять, что если оно не остановит программу разработки ядерного оружия и не возобновит дипломатический процесс по его уничтожению, у страны не будет ни жизнеспособной экономики, ни будущего.
При этом для осуществления подобного сдерживания необходимо взаимодействие с Китаем, который понимает, что Северная Корея может быть источником как сотрудничества, так и конфронтации в китайско-американских отношениях. Это понимание можно использовать для того, чтобы подтолкнуть Пекин к более активному участию в решении проблемы КНДР и достижению целей США. Осуществление такого подхода потребует соблюдения ряда шагов.
Во-первых, США могли бы совместно с КНР и другими странами пойти на эскалацию санкций против КНДР, отрезав Пхеньяну доступ к международной финансовой системе и всем источникам твердой валюты, как это было в случае с Ираном. Данные меры могут включать в себя введение санкций и против китайских банков и компаний, работающих с северокорейским режимом, а также запрет на деятельность Северной Кореи в Малайзии, Китае и других странах. Подобный шаг станет испытанием готовности Китая сдерживать КНДР и добиваться исполнения санкционного режима, а также позволит продемонстрировать большую прозрачность торговли с Пхеньяном.
Во-вторых, США могли бы пойти на создание альянса с Сеулом и Токио для противодействия растущей угрозе со стороны КНДР, который бы включал в себя укрепление противоракетной обороны, повышение численности развернутых специальных подразделений и возвращение бомбардировщиков США в регион.
В-третьих, США должны создать новый орган для принуждения к выполнению резолюций Совбеза ООН и более обширной координации с Китаем и Россией, а также союзниками США в лице Японии и Южной Кореи. Более того, США могли бы расширить взаимодействие по предотвращению развития непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове, таких как гуманитарные кризисы, нестабильность в КНДР и так далее.
В-четвертых, Вашингтон мог бы в значительной мере нарастить свою деятельность по разведывательной и подрывной кибердеятельности, с помощью которой Вашингтон смог бы нанести удар по исследованиям и разработкам в области ядерного оружия Пхеньяна.
В-пятых, Белый дом должен подготовить новую декларативную политику в отношении КНДР. В ее рамках США должны требовать от Пхеньяна соблюдения трех пунктов: отказ от использования оружия массового поражения, нарушение чего приведет к уничтожению КНДР и объединению Корейского полуострова под контролем Сеула; запрет на экспорт ядерных оружия или материалов, которые в противном случае будут пересекаться любыми доступными методами; и, наконец, требование от Пхеньяна, чтобы его ракетные испытания не были направлены против Южной Кореи, Японии или США. В случае нарушения последнего пункта США оставляют за собой право сбивать такие ракеты или наносить по ним упреждающий удар.
В-шестых, США могли создать каналы связи между Вашингтоном, Пхеньяном и Сеулом с использованием ресурсов разведок. С их помощью до Пхеньяна будет доводиться и проясняться позиция США, а также проверяться готовность КНДР пойти на мораторий ракетных и ядерных испытаний и производства оружия массового поражения. Белый дом также может предложить возобновить диалог с КНДР как через Государственный департамент, так и на более высоком уровне. Кроме того, США должны дать понять, что они открыты к диалогу на основе Совместного заявления от 2005 года, однако раз КНДР тогда отказалась от участия в тех переговорах, она должна продемонстрировать готовность отказаться от ядерной программы для возобновления шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова.
В-седьмых, США должны начать проведение кампании по оказанию влияния, которая будет включать в себя распространение в КНДР информации с целью улучшения ситуации с правами человека, а также «ложных новостей», таких как сведения о «наличии агентов ЦРУ в северокорейской ракетной программе» или «пережитом Ким Чен Ыном сердечном приступе». Более того, официальные лица США должны в значительной степени увеличить размер вознаграждения для дезертиров из КНДР.
Наконец, США должны проводить постоянную и четкую информационную кампанию для получения общественной поддержки своим действиям, а также чтобы дать понять своим союзникам и противникам, в чем состоит их недвусмысленная политика.