Жители Владимирской области вряд ли свяжут передачу объектов, принадлежащих Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, Русской православной церкви с бездействием власти. Как сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политический аналитик Кирилл Николенко, скорее всего, ответственность за действия, которые могут разрушить музей, избиратели возложат на деятелей Церкви.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Старый Владимир

«Пока значительная часть владимирцев не в курсе, что РПЦ передала заявку на передачу Золотых ворот. Сейчас тема раскручивается, сегодня появилась петиция с требованием провести областной референдум по поводу определения судьбы памятника. Но мне кажется, что эта ситуация никак не повлияет на рейтинг губернатора Владимирской области Светланы Орловой. Во-первых, процесс передачи объектов достаточно длительный. Во-вторых, строго говоря, все стороны здесь являются заложниками федерального законодательства», — считает Кирилл Николенко.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Золотые ворота

Кроме того, эксперт не считает, что передача объектов РПЦ может привести к каким-либо масштабным протестным акциям — для большинства жителей областного центра практически ничего не изменится. К примеру, Золотые ворота во Владимире больше воспринимаются как памятник древнерусского зодчества, а не как помещение для музея. При этом дальнейший поиск компромиссов со стороны власти все-таки может привести к ухудшению ситуации.

«Мне кажется, в выборе момента у РПЦ есть своя логика. Естественно, это в миру, потому как по мирскому это бьет достаточно сильно. И музей разрушается, и власть демонстрирует, что она ничего не может сделать. Я полагаю, что здесь напрямую избирателями не будут увязаны, скажем так, «импотенция» властей и их компромиссный настрой с тем, что происходит. Скорее возлагать вину будут на Церковь, но не перенесут ответственность на светские власти. Но я полагаю, что до тех пор, пока региональные элиты и губернатор не будут действовать в этом плане жестко, все будет приводить к тому, что Церковь еще что-то захочет. Хотя в принципе все, что она могла заявить, она заявила. Особо интересных объектов для нее во Владимирской области уже не осталось».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Спасо-Евфимиев монастырь

Отметим, что петиция с требованием провести региональный референдум появилась в интернете 24 мая. Активист Илья Косыгин адресовал ее губернатору Светлане Орловой и Законодательному собранию Владимирской области.

«Золотые ворота — это символ Владимира и наше общее достояние. Поэтому в рассмотрении вопроса об их передаче церкви должны принимать участие все владимирцы. Для этого мы предлагаем провести областной референдум, на котором решится судьба этого памятника», — говорится в петиции.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас Русская православная церковь подала восемь заявок на передачу объектов недвижимости, которые принадлежат Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Так, на рассмотрении у Росимущества уже находятся заявки Русской православной церкви на передачу Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, Спасо-Преображенского собора, Знаменской церкви и приказной избы в Суздале, а также Троицкой церкви и Музея хрусталя и Золотых ворот во Владимире. Последними стали заявки на передачу двух объектов Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троицкая церковь

Люди, имеющие непосредственное отношение к музею, уже успели отреагировать на очередные посягательства Церкви. Так, почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова сообщила ИА REGNUM о том, что за 50 лет это если не пятый, то точно четвертый заход РПЦ. Однако каждый раз музею удавалось доказать, что многие памятники не могут быть переданы по той причине, что никогда не ассоциировались с церковью.

Действующий директор музея Игорь Конышев уже успел несколько раз поменять свою позицию. Изначально он говорил о том, что музей не против отдать некоторые здания — к примеру, Знаменскую церковь. Позже на совещании в Министерстве культуры он заявил, что «готов бороться до последнего» за каждое здание.

Губернатор Светлана Орлова пока говорит о том, что это только заявки. «Вопрос деликатный, с церковью давно ведутся переговоры. Они не только эти здания просят. Они просят и другие. Но мы понимаем, что для этого нужно время, обсуждения, экспертные точки зрения. Это не так быстро делается. Я думаю, что ее надо обсуждать открыто, чтобы население знало, куда и как мы будем двигаться. Пока музейных площадей меньше не стало. Пока только сделаны запросы», — сказала глава региона.

К слову, этот «длительный процесс» вполне может обостриться к 2018 году, когда в регионе должны пройти выборы губернатора.