Вопросы воспитания и образования детей в 21-м веке приобрели особую остроту. Если еще недавно министром образования говорилось о создании «квалифицированного потребителя», то уже сейчас устами главы Сбербанка Германа Грефа озвучивается установка на то, что навыки важнее знаний, и главная трансформация, которую должна пройти российская школа, — это переход от преподавания знаний к преподаванию навыков.

Цитата из м/ф «Шрек». Реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США Шрек

Для этого создан огромный массив инструментов — помимо наступления на школу, от традиций воспитания и образования в которой уже мало что осталось, до СМИ, книг, кино, анимации и целого наступательного фронта сопутствующих товаров. Мало заявить о воспитании потребителя, в конце концов, среда не менее мощный фактор, формирующий человека, чем визуальный контент и школа.

Цитата м/ф «Шрек». реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США Четверо

Для «квалифицированного потребителя» у капитализма есть все: любимого «героя» мультфильма можно купить во всех видах, от изображения на футболке до тетрадки, в магазине глаза разбегутся, вместе с детьми — между стеллажами с «Миньонами» и «Шреками». Есть широкие возможности еще применить свои навыки, в том числе хватательные и деньгодавательные. Создание человека-потребителя и развитие навыков потребления идут в связке.

Цитата м/ф «Шрек». реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США Принц

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В 2001 году в США вышел первый фильм про сказочного огра — Шрека. Полнометражный анимационный фильм киностудии Dreamworks Pictures режиссёров Эндрю Адамсона и Вики Дженсон по мотивам детской книги Уильяма Стейга «Шрек» впервые в истории получил премию «Оскар». А два года спустя, в 2003 году в Голливуде на киностудии «Юнивёрсал» открылся парк развлечений «Шрек в четырёх измерениях», посвящённый персонажам анимационного фильма. К слову, в этот же день на другой стороне света — в Токио — мультипликационный фильм «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов по мнению 140 мультипликаторов и кинокритиков из разных стран мира.

Если говорить о Шреке, не пересказывая сюжет, то его можно назвать первой в современной массовой культуре «сказкой-перевертышем». Судите сами, насколько в нем зло стало добрым и привлекательным — там и сказочный гигант, который, по доброте душевной, не ест людей, и древнейший символ зла дракон, который спасает героя и его возлюбленную. Лицо возлюбленной, раскрывающееся в результате снятия заклятия, — это отдельный разговор, ведь заклятие накладывает злой волшебник, а получается, что атрибут зла из некрасивого огра создал красавицу. Более того, ее превращение в то, что она есть, означает окончательное падение — прекрасный символизм, переход из человека в животное, торжество низа.

Цитата м/ф «Шрек». реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США Выбор будущего

Сказка, рассказанная от лица отрицательного персонажа, имела колоссальные кассовые сборы (около $500 млрд при бюджете $60 млн). Мультик атакует ребенка злыми шутками — например, как от пения Фионы погибает птичка, многочисленными шутками в стиле «туалетного юмора». А главные герои выбраны отнюдь не случайно — это огры, герои германского эпоса, являющиеся грубым, приземленным и обесчеловеченным вариантом человека: они не говорят, чрезмерно сильны, глупы и похотливы. Даже имя соответствующее — der Schreck по-немецки «страх, ужас, отвращение».

Отрицательные черты его волшебного помощника — осла, прекрасно обыграны талантливым актером и комиком Эдди Мерфи. С его голосом и ужимками он не может не быть обаятельным и привлекательным для детей — этот символ низа в человеке, невежества, упрямства и той же похоти.

Цитата мф Шрек. реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США Подруга-Дракон

Сказка полностью лишена классического смысла — сама цель, с которой огр покидает свое болото, он не идет бороться за правду или справедливость, он просто хочет остаться один, отгородиться от мира. Вместо того чтобы обуздать силы зла и победить дракона — он вступает с ним в союз. Не герой побеждает зло, а зло оказывается помощником героя.

Авторы статьи «Шреком по деткам» Владимир Иванов и Анна Желонкина, которую я цитировала выше, замечают еще один интересный момент, на который стоит обратить внимание родителям. Создатели ленты не только разобрались как бог с черепахой с древними символами и пластами знаний и опыта, вывернув их наизнанку и показав зло в замечательно-привлекательном ключе, но и уничтожили все живое вокруг своих героев.

Цитата м/ф «Шрек». реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США Печенька или пряник

«Мультфильм начинается с того, что от утренних гигиенических процедур Шрека гибнут рыбы в водоеме; Шрек и Фиона по очереди ловят лягушку и змею и надувают их; Фиона жутким образом расправляется с птичкой, а затем жарит яичницу из яиц, которые та высиживала. Такие сцены не только травмируют детскую психику, но и учат маленького человека насилию и жестокости», — считают авторы, напоминая об опыте выдающегося советского педагога Василия Сухомлинского.

«В моем распоряжении есть картотека преступлений: биографии (с раннего возраста) подростков, которые совершили в годы отрочества преступления, проявив жестокость, бессердечие, садизм, — писал он. — Почти во всех случаях первичным и главнейшим источником преступления было безжалостное уничтожение живых существ в детстве».

Следующие фильмы про Шрека продолжили главную линию. Добрая фея в них оказывается коварной интриганкой, её сын — прекрасный принц — глупый и алчный антигерой. Кот в сапогах до знакомства с главным героем Шреком вообще работает наемным убийцей. На дне рождения детей Шрека волк сидит в чепчике съеденной им бабушки. И многие-многие другие моменты, которые заметит любой глаз, воспитанный на уничтожаемой классической сказочной традиции. То есть традиции добра и зла, передававшейся тысячи лет и формировавшей человека.

Цитата м/ф «Шрек». реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США Разговор по душам

Новый же человек, познав прелести одиночества, вслед за главным героем идет в парк развлечений. Как человек, который волею судеб побывал в парке киностудии «Юниверсал» (только в Орландо), могу сказать, что там именно оно — развлечение, без какой-либо умственной, познавательной и развивающей нагрузки. Даже физической, если тяжело ходить пешком от зала к залу и от аттракциона к аттракциону, то можно арендовать багги. Чтобы не напрягаться и полностью отдаться щекотанию нервов. И потреблению — как своему, так и ребенка, не затрагивая ничего в его душе и разуме, кроме инстинктов.

Golden-monkey.ru Осел из мультфильма «Шрек»

Возвращаясь к вопросу воспитания и образования ребенка. Тут я не могу не напомнить слова доктора психологических наук, профессора Рады Михайловны Грановской, которая считает, что на детей не стоит сердиться и возмущаться, в нужно научиться общаться с ними. Понятно, что мир изменился, —за последние 50 лет темп жизни вырос в 100 раз, однако это не повод «задрать лапки» и упасть на спину перед постмодернистскими конструкциями, уничтожающими человека.

Не ограждая чрезмерно от всякой опасности, не стоит потакать детской инфантильности, которую стремятся воспитать и поощряют идеологи «нового человека». Время, проведенное ребенком за компьютером, необходимо жестко нормировать, в противном случае это ведет к физическому недоразвитию ребенка, затруднениямпри живом общении, отсутствию ответственности за свои слова и поступки, недоразвитию мышления, неспособности к внимательному чтению текста.

От себя добавлю, что есть и другая сторона вопроса. С одной стороны, дома можно создать сущий Эдем с классической литературой, музыкой, фильмами и мультиками. И, предположим, ребенок все это будет искренне любить. Но мир вокруг действительно изменился — он диктует разрушающие стандарты и дает унижающие и принижающие человека ориентиры. Если не дать ему отпор сегодня — завтра это будут уже не наши дети, потому что ничего вложенного нами мы в них уже не увидим.