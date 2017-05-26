Дежавю в Мариинском

ИА REGNUM Бюст Огюста Монферрана — архитектора Исаакиевского собора

С нетерпением ожидаемое многими обсуждение вопросов референдума по Исаакиевскому собору 24 мая вновь, как и неделю назад, было похоронено единороссом Борисом Ивченко, к слову, возглавляющим в Заксобрании комиссию по похоронному делу. Самый пожилой депутат петербургского парламента взошел на трибуну Мариинского дворца и предложил исключить вопрос о референдуме из повестки. Парламентское большинство послушно нажало кнопки «за».

Не совсем ясно, чем вызвано решение единороссов возложить эту миссию на Ивченко: возможно, тем, что к двусмысленной известности ему не привыкать: пенсионер прославился несколько лет назад, когда засудил телеканал «Дождь» за вопрос о блокаде Ленинграда.

Но на этот раз Ивченко никак свою позицию не прояснил. Да это и не требовалось. Всё уже сказал спикер Вячеслав Макаров, заявивший на прошлом заседании, что сторонники референдума не уважают и ранят миллионы «православных планеты Земля», а выходя с пикетами под стены городского парламента, просто «плюют в душу» трудящимся внутри людям. Тогда, кстати, одного такого «плюющего» пикетчика забрала полиция.

«Мне как-то жалко депутата Ивченко. Пожилой человек, заслуженный, блокадник. Второй раз подряд все наши мужественные полковники его выпихивают вперед, прячутся за его спиной: «Иди и сними вопрос». Ну, неприлично! Вышли бы сами. Вышел бы Тетердинко, например», — предложил «яблочник» Борис Вишневский, имея в виду молодого руководителя фракции «Единой России» Александра Тетердинко. Но, по мнению Вишневского, единоросс «даже этого боится, не говоря о том, чтобы рассматривать вопрос о референдуме».

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Юлия Карнаева REGNUM Внутри Исаакиевского собора

В трусости коллег из правящей партии обвинил и «эсер» Алексей Ковалев.

«Единая Россия» боится рассматривать вопрос по существу, потому что у нее вообще нет никаких аргументов, никаких козырей. Вообще нет ничего сейчас. У нее полный ноль. Поэтому она просто тянет время. Сейчас скажут, что, раз дважды исключили вопрос из повестки дня, больше в повестку дня включать нельзя. Я вас уверяю, к следующему заседанию прозвучит такая аргументация. Но регламент есть регламент, закон есть закон. Регламент не может противоречить закону, а если противоречит — действует закон. А по закону они обязаны рассмотреть, хоть как ни изворачивайся», — сказал Ковалев.

Но подобная аргументация прозвучала уже сегодня, Вячеслав Макаров следующего заседания ждать не стал. Он напомнил, что теперь у комитета по законодательству есть право не включать вопрос о референдуме в повестку дня в течение месяца, а там подоспеют и летние парламентские каникулы.

«Депутаты имеют полное право поставить этот вопрос (в повестку) и имеют полное право простым большинством голосов этот вопрос снять», — подчеркнул Макаров.

Юлия Карнаева REGNUM Музей-памятник Исаакиевский собор

Референдум по суду

Бесконечный виток этой истории инициаторы референдума попытаются остановить через суд. Коллективный иск к Заксобранию — жалоба на его бездействие — уже подан, первое заседание состоится в Октябрьском районном суде в пятницу, 26 мая.

Напомним, инициаторы референдума предложили спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями, при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

Согласно федеральному закону о референдумах, Законодательное собрание обязано было рассмотреть вопрос в течение 20 дней после того, как документы поступили в Мариинский дворец из Городской избирательной комиссии, и этот срок давно истек.

«Мы хотим, чтобы суд заставил городской парламент рассмотреть этот вопрос. В кармане у нас припрятано и требование проведения внеочередного заседания. Если они не успеют до 21 июня. Начнут говорить: «У нас же регламент, вы понимаете, это же фактически наша конституция!». Когда им нужно, они нарушают регламент по пять раз на дню. Когда не нужно, они на него ссылаются. Что называется, друзьям — всё, врагам — закон», — заметил Борис Вишневский.

Впрочем, юристы, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, предполагают, что судебных перспектив это дело не имеет, так как формулировка федерального закона слишком размыта: он обязывает парламент «проверить» референдум на законность, но не обязывает принимать какое-либо решение, а под проверкой руководство ЗакСа вполне может понимать рассмотрение на комитете по законодательству, а не на пленарном заседании. По некоторым данным, в аппарате ЗакСа действительно полагают, что федеральный закон был исполнен, и именно так будут представлять свою позицию в суде.

«Это даже не фарс, и даже не смешно. Это просто уже совершенно бессмысленная процедура — откладывать вопрос о референдуме фактически до сентября», — считает депутат Оксана Дмитриева из «Партии роста».

Аналогичный срок называет и Ковалев: он убежден, что только к сентябрю, в том числе с помощью суда, получится заставить единороссов рассмотреть вопрос по существу. А пока суд да дело, «эсер» апеллирует к президенту Владимиру Путину.

«Кто бы пришел к президенту и сказал, что председатель Законодательного собрания Петербурга и «Единая Россия» пытаются референдум по Исаакию совместить с президентскими выборами 2018 года. Зашли бы так в Кремль, в кабинет, и сказали бы. Интересно, какая была бы реакция. Уверен, что такого рода соотношение пока еще до президента не доведено. Интересно, как он отреагирует», — замечает Ковалев.

Юлия Карнаева REGNUM Фрески Исаакиевского собора

Мобилизация через опрос?

Оксана Дмитриева же предлагает обратиться не к высшему должностному лицу, а к горожанам. «Совершенно очевидно, что референдум — это только одна из форм борьбы за Исаакиевский собор и сохранения его в качестве музея. Главное — мобилизация общественного мнения», — считает она.

На днях состоялось заседание оргкомитета по сохранению музея в Исаакиевском соборе, было решено запустить так называемый «народный референдум». Его организует общественный комитет «В защиту Петербурга» и все граждане, которые были в составе инициативной группы по референдуму об Исаакии. Ориентировочно, плебисцит планируют провести в последней декаде июня. По словам Дмитриевой, он будет иметь форму опроса. Участки разместят в депутатских приемных, стационарных выездных участках — кубах или палатках, а также опросят горожан с помощью одиночных пикетчиков.

«Наша задача, чтобы голосов было не менее 75 тысяч, то есть, не менее количества подписей, которое нужно для обычного референдума», — пояснила Дмитриева.

Но социолог Татьяна Протасенко считает опрос в конце июня совершенно бесполезным занятием.

«Его нужно проводить сейчас. В конце мая — начале июня. Уже к середине июня мы не проводим опросов вплоть до сентября, люди уезжают, выборки нет. Мы делали опросы насчет голосования за Алексея Навального на выборах мэра Москвы. Наши коллеги начали в конце августа, и прилично ошиблись. Мы проводили исследование 3 или 4 сентября, и почти попали в точку. Люди вернулись из отпусков. А делать что-то в июне абсолютно бесполезно», — говорит эксперт.

Кроме того, опросам с помощью активистов социолог не доверяет, на ее взгляд, следовало бы заказать исследования нескольким серьезным структурам, которые провели бы их разными способами — как по телефону, так и на улицах. Затем результаты следует обнародовать.

«Опрос нужен, конечно. В свое время, когда подошел к концу первый срок Валентины Матвиенко, вместо выборов тогда провели опрос, и нормально, всё сработало», — говорит Протасенко, отсылая к 2006 году, когда Матвиенко переназначили на посту губернатора Петербурга после положительных отзывов граждан о ее работе.

Как рассказала Протасенко корреспонденту ИА REGNUM, социологический центр «Мегаполис» регулярно проводит исследования по поводу Исаакия. В целом, соотношение противников и сторонников передачи его в руки РПЦ не меняется с января: 44−47% против передачи и 17% за передачу. За референдум высказываются 52% граждан, готовых прийти на участки. Но интерес к теме постепенно падает. Всё чаще граждане отвечают на вопрос, как они относятся к конфликту вокруг Исаакия, в духе «мне бы ваши проблемы».

«Людей больше интересуют экономические проблемы, говорят, что им есть нечего. Протестующие против передачи тоже занимают такую позицию не из идеологических, а экономических соображений: считают, что отдавать собор — это дорогое удовольствие, и для него не время», — замечает Татьяна Протасенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Почет — властям и светским, и духовным

Стоит напомнить, что в тот же день, когда Заксобрание аболютным большинством голосов отказалось обсуждать референдум по Исаакию, с еще большим рвением оно выбрало патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева) почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Уроженец Ленинграда, святейший покинул северную столицу 33 года назад еще в другой должности. Депутатам с трибуны пояснили, что выбор уже сделан господом, это подействовало на рекордные для подобного голосования 45 депутатов из 50-ти, хотя оппозиционеров в ЗакСе набиралось 7−8 человек.

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Те же 45 депутатов проголосовали и за Валентину Матвиенко в качестве почетного гражданина. Теперь оба новоизбранных смогут, например, бесплатно проехать в петербургском трамвае или выступить с законодательной инициативой. И то, и другое выглядит маловероятным.