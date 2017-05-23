Президент Трамп использовал свою первую зарубежную поездку, чтобы еще раз во всеуслышание пожурить Иран за его агрессивное поведение — тема, которая консолидирует союзников США в регионе, особенно Саудовскую Аравию и Израиль.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Как известно, Трамп был убежденным критиком ядерного договора с Ираном при посредничестве США и других мировых держав, который был реализован в январе 2016 года. Президент решил оставить его в силе, но сосредоточился на давлении в отношении ракетной программы Ирана и якобы поддержке терроризма в Ираке, Сирии и Йемене.

«Иран должен быть очень признателен Соединенным Штатам. Иран заключил фантастический договор с предыдущей администрацией, — сказал Трамп на совместном выступлении с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. — Куда бы мы ни посмотрели, мы видим признаки присутствия Ирана на Ближнем Востоке… Йемен, Ирак, где бы мы ни находились, мы видим знаки, будь то солдаты, будь то деньги или оружие. Они должны сказать спасибо Соединенным Штатам, они теперь чувствуют себя ободренными».

rferl.org Биньямин Нетеньяху

Напомним, что Иран на днях избрал относительно умеренного президента Хасана Рухани, который хочет больше сотрудничать с Западом. Победа Рухани над сторонниками более жесткой линии произошла в системе, где кандидаты были предварительно одобрены высшим религиозным лидером Ирана, а 70%-ная явка стала высоким показателем по любым демократическим стандартам.

Но США, арабским странам региона и Израилю, похоже, все равно выгодно быть обеспокоенными ситуацией с Ираном, и никто из них, похоже, не собирается пересматривать свое отношение к стране, как бы та ни менялась. Вот, например, главные тезисы, раздуваемые СМИ США в последнее время.

Сирия: Иран направил тысячи солдат, чтобы поддержать силы, верные сирийскому президенту Башару Асаду, против повстанцев, пытающихся его изгнать… По данным Государственного департамента, эти силы (в основном шииты) поддерживали Асада против суннитской оппозиции в войне, в результате которой погибли более 400 000 человек и были перемещены миллионы людей.

Поддержанные Ираном силы насчитывают десятки тысяч человек и представляют собой наземное присутствие, которое дает Ирану право голоса за столом переговоров, где обсуждаются возможные результаты по Сирии. Так говорит Сюзанна Ди Маджио, старший научный сотрудник Фонда Новой Америки в Вашингтонском аналитическом центре.

Сирийская политическая оппозиция, поддерживаемая арабами-суннитами во главе с Саудовской Аравией и Вашингтоном, хочет, чтобы Асад ушел в отставку при любом политическом исходе. Но у иранцев другое мнение. Иранцы выдвинули предложение по урегулированию проблемы Асада по принципу передача власти после выборов».

Kremlun.ru Башар Асад

Трамп так и не разработал четкую политику разрешения конфликта. Будучи кандидатом в президенты, он говорил, что будет уделять первостепенное внимание борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. 7 апреля Трамп отправил 59 ракет для обстрела сирийской авиабазы в ответ на якобы использование Асадом химического оружия против своего народа. Также США нанесли удар по военному конвою Асада, который, по их словам, слишком приблизился к американским силам.

Йемен: Иран поддерживает повстанцев-хуситов, ведущих гражданскую войну против международно признанного правительства в Йемене, которое поддерживается коалицией под руководством Саудовской Аравии. Иранская поддержка включает в себя подготовку и оружие, которое использовались в нападениях, таких как в январе, когда был подорван патрульный корабль Саудовской Аравии. Так пишет USA Today.

«Хуситы — шиитское меньшинство, агрессивное, независимое и не полностью подконтрольное иранцам; они модифицируют поставляемое Ираном оружие, чтобы сделать его еще более эффективным. Это повышает риск нападения войск или кораблей США и может привести к эскалации, которая способна спровоцировать прямой конфликт между США и Ираном», — говорит Ди Маджио. А многомиллиардная оружейная сделка, объявленная Трампом в Саудовской Аравии, означает, что в конфликт в Йемене будет вовлечено еще больше вооружений. «Односторонняя поддержка Трампом арабов-суннитов против шиитов провоцирует напряженность в и без того неустойчивой области».

Поддержка терроризма. Госдепартамент считает Иран главным спонсором терроризма в мире — и соглашения о поставках оружия, о которых было объявлено в Саудовской Аравии, якобы призваны эту военную угрозу сдержать.

Согласно сообщениями СМИ, соглашения включают в себя комплекс противоракетной обороны (THAAD) против иранских ракет, патрульные катера и усиление координации между США и арабскими государствами в Персидском заливе.

«Чего у нас нет, так это какого-то четкого подхода… как противостоять угрозе Ирана», — сказал Пол Сейлем, аналитик Института Ближнего Востока в Вашингтоне. Он также утверждает, что у Ирана имеется продвинутое оружие, но он использует его главным образом в качестве сдерживающего фактора, атакуя страны региона с помощью террористических групп. К ним относятся ополченцы-шииты (боевики, которые уничтожили множество военных США во время войны в Ираке), ХАМАС и «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в секторе Газа, которые инициировали нападения на Израиль. На этом настаивает USA Today.

Ядерные и ракетные программы Ирана не закончились после ядерной сделки с администрацией Обамы. Это знаковое соглашение не касалось иранской ракетной программы и разрешает практически неограниченное расширение ядерной инфраструктуры Ирана. «Пока союзники США в Персидском заливе и в Израиле хотят сохранить сделку, подобное «окончание разработок» беспокоит их, потому что они считают, что это все равно даст Ирану возможность тайно производить топливо для бомбы», — говорит Ди Маджио.

Но победивший на выборах Хасан Рухани еще в ходе своей кампании пообещал работать над отменой оставшихся неядерных санкций против Ирана, которые нацелены на ракетную программу страны, «поддержку терроризма и нарушения прав человека». Предвыборные обещания Рухани — открытие и возобновление переговоров, которые касаются многих нерешенных вопросов с Ираном. Это платформа, с которой Рухани выдвигался, и ясный сигнал о том, что настало время ее исполнять.

Kremlin.ru Хасан Рухани

Когда, находясь в Саудовской Аравии, Трамп говорит, что иранский народ является жертвой иранского правительства и что он с нетерпением ожидает дня, когда «у иранского народа будет справедливое правительство, которого он заслуживает», он упускает из виду тот факт, что в данный момент он находится в стране абсолютной монархии и что в Иране, независимо от всех его недостатков, все же есть выборы. Так пишет The American Conservative.

Вот отрывок из речи Трампа, посвященной открытию нового Глобального центра по борьбе с экстремистской идеологией:

«Новый центр, расположенный здесь — в этой центральной части исламского мира — представляет собой ясное заявление о том, что страны с мусульманским большинством должны взять на себя инициативу в борьбе с радикализацией, и я хочу выразить нашу благодарность королю Салману за эту убедительную демонстрацию лидерства».

Это похоже на празднование Центра Филипа Морриса в Центре здоровья легких… Поразительна разница между кандидатом Трампом и президентом Трампом. В своей книге 2011 года он писал совсем другое о Саудовской Аравии:

«Это крупнейший в мире источник финансирования терроризма. Саудовская Аравия направляет наши нефтяные доллары, наши собственные деньги, на финансирование террористов, которые стремятся уничтожить наш народ, в то время как их народ полагается на нас, на нашу защиту».

Теперь президент Трамп произносит громкую речь, восхваляющую саудитов, подтверждая приверженность США королевству. Его речь стала повторением многолетней политики обеих партий США в отношении саудовцев: дать им все, что они хотят. Любой, кто ожидал встряски в политике США на Ближнем Востоке, был сильно разочарован. Трудно найти что-либо в речи Трампа, что не мог бы сказать Джордж У. Буш, Барак Обама или любой другой американский президент.

Трамп сам становится истеблишментом, который он якобы ненавидит, — делает вывод Род Дрейер в The American Conservative.

Росс Дуаэт написал в New York Times: «Трамп фактически не управляет страной как популист или революционер, и переходящие кризисы его первых четырех месяцев, на самом деле, не связаны с повесткой дня «Америка превыше всего» или «высушим болото», независимо от того, что пишется в его Твиттере».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

В ответ на победу умеренного Рухани в Иране «мудрый» Трамп решил использовать всю антииранскую риторику, на которую только был способен, чтобы однозначно примкнуть к иранским соперникам — саудитам… Такое поведение Трампа делает любое сближение и взаимопонимание между двумя сторонами еще менее вероятным. Такое поведение льёт воду на мельницу антиамериканской стороны в Иране (которая всегда утверждала, что ненависть США к Ирану не уменьшится независимо от того, как иранцы пытаются соответствовать требованиям США); оно влияет и на умеренных иранцев; оно благоволит к саудитам (и в последнее время это все более растущая тенденция). «Конечно, продавать саудитам оружие — это хорошая политика! Кто может в этом сомневаться!» — пишет Дрейер.

См. также: Strategist: Что означает победа Хасана Рухани для Ирана и мира?