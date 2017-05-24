Сенсационное появление президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с президентом Трампом в Эр-Рияде вместе с крупнейшими лидерами арабского и мусульманского мира — что это было? Азербайджанская пресса представила это в полном подобострастии, словно писалась картина «Явление Алиева вельможному народу». Придворный политолог Рустам Гасымов поспешил заявить: «Азербайджан уже давно перестал оглядываться на мнение каких-то стран и государств, так как внешнеполитический курс официального Баку в достаточной степени сбалансирован». Так он ответил на вопрос о возможной реакции Москвы.

Леонид Брежнев награждает Гейдара Алиева

Эта бравада отражает общий настрой в Баку: Азербайджан вливается в арабское мусульманское сообщество. И не просто, а с благословения США, когда подписывается сделка с Саудовской Аравией по продаже ей оружия на 110 миллиардов долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Внимательное око недоброжелателя быстро обнаружит зримый когнитивный диссонанс: вельможные шейхи слывут главными суннитами в мире, а около семидесяти процентов жителей Азербайджана — шииты. Всякие кривотолки привели уже к разгоряченным дискуссиям в самом Азербайджане, а не стоило бы полностью перейти к суннитам?

Не секрет, что не только в советскую пору, но и в более свободные времена религиозная самоидентификация людей, населяющих территорию нынешнего Азербайджана, носила характер базисной обрядливости при сильнейшем влиянии горских уставов и традиций. Граница между шиитами и суннитами не была зияющей пропастью. Некоторые противоречия между этими группами носили относительно мирный характер. Поэтому приверженность большей части нынешнего Азербайджана шиитскому направлению не может считаться незыблемой. Количество ражих мусульман в тех краях не перепрыгнет через отметку десять процентов, а посему принятое соотношение семидесяти супротив тридцати в пользу шиитов носит весьма условный характер.

Неприязненные и напряженные отношения с Ираном также не способствуют укреплению шиитского образа жизни в Азербайджане. В Баку принято воспринимать отношение Ирана как высокомерное и заносчивое. Там опасаются, что при укреплении Иран будет подвержен соблазну присоединить Азербайджан. И это при том, что не менее двадцати миллионов жителей Ирана считаются азербайджанцами.

Весь этот клубок проблем находит своё выражение в победоносном тоне в азербайджанской прессе, описывающей подобострастно участие президента Алиева в саммите. Вхождение в суннитский мир представляется подобострастным прорывом из второсортности к клубу почитаемых, с которыми улыбчиво здоровается президент Трамп. Если прибавить к этому сложные, но близкородственные отношения с Турцией, то можно отнестись серьезно к путешествию Алиева в Эр-Рияд.

Ильхам Алиев

Одной из помех на пути к прорыву Баку в суннитско-ваххабитскую элиту могло бы быть сотрудничество с Израилем в военной и экономической области. Однако дружба Азербайджана с Израилем носит не сущностный, а ограниченный характер взаимовыгодного взаимодействия перед лицом иранской угрозы. При этом Азербайджан так и не установил полных дипломатических отношений с Израилем, обусловив такой шаг созданием независимого палестинского государства. Очевидно, что в Иерусалиме такой подход не вызывает одобрения и понимания.

Если бы в Ереване обратили внимание на эти движения настроений в Азербайджане, то разумно было бы осторожно закинуть удочку в израильский пруд. Армяно-израильское взаимодействие представляется многим с обеих сторон естественным и желанным.

Интересно, что именно не Азербайджан, а Армения могла бы стать катализатором израильско-иранского диалога. В Ереване покамест не осознали, что в их руках есть сейчас козырные карты, однако дальнейшее развитие событий в вышеуказанном направлении может пробудить армянскую сторону для выгодных для неё международных инициатив.

Мы указали на новые возможные векторы. Ближний Восток и Кавказ всегда отличались высоким накалом и скоростными темпами. Поэтому не стоит удивляться, если дела пойдут именно сообразно этим последним движениям.