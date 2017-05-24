Появившийся в социальных сетях очередной видеоролик из серии компроматов, которые за последние годы (как при прежнем, так и при нынешнем правительстве Грузии) получили широкое распространение и стали одним из излюбленных средств политической борьбы и дискредитации оппонентов, придал новый оттенок делу с избиением главного аудитора страны Лаши Тордия.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Накануне некий пользователь выложил в сети видеозапись драки в одном из баров Тбилиси, сделанную в конце декабря прошлого года, на которой видно, как лицо, внешне похожее на главного аудитора, нападает на одного из сотрудников бара и даже угрожает ему, предположительно оружием. Инцидент продолжается несколько секунд, после чего разгоряченного Тордия другой сотрудник насильно выводит из бара.

Судя по содержанию записи, замысел публикатора состоял в том, чтобы утвердить в обществе мнение о недостойном поведении главного аудитора и его пристрастии к спиртному. Об этих пристрастиях Тордия вскоре после инцидента с ним сообщил бывший главный прокурор страны Отар Парцхаладзе.

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«В Тбилиси хорошо знают о пристрастии Лаши Тордия к спиртному и о том, что в пьяном состоянии он часто ведет себя неподобающе занимаемой должности и грубо нарушает общественный порядок», — заявил тогда обвиненный в нападении на Тордия Отар Парцхаладзе, который призвал следственные органы изучить все прежние факты подобного поведения главного аудитора, которых, по его информации, было немало.

Новый видеокомпромат стал своего рода доказательством слов Парцхаладзе, так как демонстрировал достаточно агрессивное поведение главного аудитора. Лаша Тордия не замедлил с ответом и дал срочную пресс-конференцию, на которой подтвердил, что на этой записи действительно заснят эпизод с его участием. Вдаваться в подробности стычки с сотрудником бара он не стал, но подчеркнул, что никто в результате этого инцидента не пострадал и никакой инвентарь в заведении поврежден не был.

По его оценке, распространение этой записи преследовало единственную цель — перекрыть тот инцидент в ночном баре «Эль Центро», где он был избит Отаром Парцхаладзе. А в распространении видеозаписи Тордия прямо обвинил нынешнего главного прокурора Отара Шотадзе.

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес. Драка у таверны 1777

«Это видео хранилось в телефоне Ираклия Шотадзе, и тот распространил его через другого гражданина в результате оказанного на него давления», — сообщил главный аудитор.

По его оценке, Ираклий Шотадзе в данном случае исполнял поручение Отара Парцхаладзе, который несколько дней назад пригрозил ему раскрытием множества подобных инцидентов.

Судя по настрою главного аудитора, никакой вины за собой он и в этом случае не чувствует и выражает уверенность, что очень скоро это дело будет раскрыто, а лица, совершившие преступление, будут наказаны.

«Прямо говорю Ираклию Шотадзе, что ему это преступление и манипулирование видеозаписями с рук не сойдет. Обязательно будет расследовано, как вызвали сотрудников бара, как оказали на них давление, и все понесут ответственность за совершенное преступление», — убежден Тордия.

Вместе с Лашей Тордия в момент драки в декабре находился еще один бывший его соратник по Единому национальному движению, депутат парламента предыдущего созыва Павел Кублашвили, который после парламентских выборов 2016 года ушел из активной политики. Свое присутствие в баре во время этого инцидента Кублашвили не отрицает, но от беседы о деталях случившегося уклоняется. Он, как и другие соратники Тордия, расценивает публикацию очередной видеозаписи как попытку скомпрометировать главного аудитора. В беседе с журналистами Кублашвили заявил, что готов дать показания следствию по данному конкретному факту.

Лидеры «Единого национального движения» и отделившегося от него несколько месяцев назад нового политического образования «Европейской Грузии» в один голос утверждают, что правительство, в частности, прокуратура Грузии, занимаются черным пиаром с целью дискредитации личности главного аудитора (который в прошлом был членом парламента от «Единого национального движения» и продолжает занимать пост главного аудитора в правительстве «Грузинской мечты», так как срок его полномочий пока не истек) и выгораживают истинного «преступника», каковым именуют бывшего главного прокурора.

Отар Парцхаладзе проработал на посту главного прокурора в правительстве Бидзины Иванишвили немногим более месяца и был отправлен в отставку после скандала, разразившегося в СМИ с подачи членов ЕНД. Вначале бывший премьер-министр Вано Мерабишвили, который отбывает срок по ряду уголовных дел, сообщил, что Отар Парцхаладзе втайне, незаконно вывез его на допрос и требовал показаний против Михаила Саакашвили в гибели экс-премьера Зураба Жвания. Затем бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава подбросил СМИ информацию о преступлении, за которое Отар Парцхаладзе еще в 2001 году был осужден в Германии. И хотя сам Парцхаладзе заявил, что его обвинили по ошибке и оправдали, пущенный слух сделал свое дело, и главный прокурор был вынужден уйти в отставку. Следует отметить, что в прошлом криминальное прошлое не помешало Отару Парцхаладзе в получении должностей в правительстве Михаила Саакашвили. В период правления ЕНД он занимал достаточно высокие посты в структурах МВД и минфина и даже удостоился ряда наград и поощрений. Сегодня Парцхаладзе рассматривается бывшими и нынешними лидерами ЕНД как оппонент и член противоположного лагеря и как лицо, продолжающее негласно заправлять всеми делами в прокуратуре.

Police.ge Грузинский полицейский

Видеоролик с новым инцидентом с участием Лаши Тордия не обошло вниманием и МВД Грузии, которое распространило в этой связи очередной комментарий с целью удовлетворения повышенного интереса общества.

В этом комментарии министерство сообщило, что 24 декабря 2016 года управление Ваке-Сабурталинского района департамента полиции Тбилиси начало расследование по факту угрозы в адрес одного из сотрудников кафе-бара «ПАМ Клуб» некоего Д.Г. Расследование проводилось по статье 151-й УК Грузии (угроза).

Этот гражданин сообщил следствию, что неизвестное ему лицо, будучи в баре, угрожало ему огнестрельным оружием. Посетитель бара требовал увеличить громкость музыки, что сотрудники не выполнили, и за это, по информации МВД, тот угрожал оружием. Нарушитель в момент инцидента был сильно пьян, и разрядить напряженность удалось только двум его спутникам, которые сумели вывести его из бара.

Кто был тем самым нарушителем, угрожавшим оружием сотруднику бара, МВД не уточняет, но отмечает, что 26 декабря министерству были переданы записи видеокамер, установленных внутри и за пределами кафе-бара, которые были приложены к материалам уголовного дела.

Министерство продолжает расследование данного инцидента и обещает периодически информировать общество о его результатах.

Размещенный в сети видеоролик находился в материалах следствия, что натолкнуло соратников Лаши Тордия — представителей нынешней оппозиции на мысль, что к его распространению причастны правоохранительные органы и службы безопасности. Как заявил один из нынешних лидеров ЕНД Ника Мелия, сам факт распространения этого видеоролика подтверждает, что сегодня страной управляет криминальный клан во главе с Бидзиной Иванишвили.

Следует отметить, что аналогичные методы для борьбы с политическими оппонентами активно применяло и правительство Михаила Саакашвили, но тогда его соратники — члены ЕНД никакого протеста против публикации в интернете и распространения в телеэфире видеокомпроматов на оппозицию не выражали. Причем, в тот период во главе публикации подобных записей открыто стояла прокуратура, а нынешний гендиректор телекомпании «Рустави-2», в тот период заместитель главного прокурора Ника Гварамия давал очередную пресс-конференцию перед каждой демонстрацией таких компроматов.

Отметим также, что в сравнении с предыдущими властями методы политической борьбы особого изменения не претерпели. Изменились только формы подачи обществу компроматов, а также позиции сторон: бывшие обличители стали обличаемыми, и наоборот.