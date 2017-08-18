Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Кессоны потолков. Станция метро «Красносельская»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Красносельская»

Станция Сокольнической линии Московского метрополитена «Красносельская».

Названа по Красносельскому району г. Москвы. Открыта 15 мая 1935 года.

Архитекторы: Б.С. Виленский, В.А. Ершов, Ю.А. Столяров при участии Л.А. Шагуриной (объёмно-пространственное решение).

Николай Иванов ИА REGNUM Портрет Т.В. Федоровой. Станция метро «Красносельская»

Конструкция колонная двухпролетная мелкого заложения (8 м). Путевые стены облицованы темно-желтой плиткой, снизу — бордюр из темно-коричневой плитки. Пол — серый мрамор (ранее асфальт). Колонны облицованы мраморовидным известняком «Биюк-Янкой». В круглых кессонах потолков первоначально находились люстры. Портрет Т.В. Федоровой, находящийся на стене вестибюля, современный, установлен в 2006 году.