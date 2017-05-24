США больше не являются сверхдержавой, которой страна стала сразу после окончания холодной войны и развала Советского Союза. И там, где раньше Вашингтон занимал позиции непререкаемого первенства, теперь США сталкиваются с державами-конкурентами, часть из которых обладает равными по эффективности потенциалами, пишет Дейв Муджамбар в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США помойка

К такому выводу пришел директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант корпуса морской пехоты США Винсент Р. Стюарт, представивший свой доклад Сенатской комиссии по делам вооруженных сил США 23 мая.

«Военная обстановка изменилась, и теперь США не являются больше единственной гипердержавой. Сложилась ситуация, при которой вооруженные силы других стран приближаются к почти равному США уровню, тогда как в некоторых областях этот потенциал уже достигнут», — заявил он.

По его словам, «противники изучили правила ведения войны США» и разработали потенциалы для ослабления или прямого противостояния устоявшемуся военному доминированию США во всех областях ведения войны — сухопутной, морской, воздушной, космической и цифровой.

«Страны-конкуренты будут применять дипломатические, экономические, политические методы, а также скрытые механизмы влияния и принуждения, находящиеся в их распоряжении, для продвижения своих региональных целей, прибегая к угрозам или фактическому применению военной силы», — отметил директор разведывательного ведомства.

По его мнению, двумя странами, напрямую способными бросить вызов США, по-прежнему являются Китай и Россия. Так, Москва, как ожидается, в 2017 году продолжит модернизацию своих вооруженных сил. Однако на пути повышения боеспособности России стоят «умирающая экономика и вопиющая коррупция», а также западные санкции и неэффективность промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Несмотря на это, Кремлю удалось более или менее провести реформу своих вооруженных сил, которые, будучи созданными при Советском Союзе, должны были быть готовы к Третьей мировой войне с НАТО. Теперь же они стали эффективным инструментом, который может использоваться для проецирования влияния Москвы на периферию.

«В целом начатые Россией реформы идут полным ходом, благодаря чему создается более мобильная сила, способная проводить экспедиционные операции и предоставлять поддержку боевым операциям за пределами России», — подчеркивает Стюарт в своем докладе.

В то же самое время Китай также полным ходом проводит трансформацию своих вооруженных сил в гиганта, который однажды может оказаться способным на равных тягаться с США.

«Китай продолжает проводить реформы, направленные на усиление контроля Коммунистической партии Китая за вооруженными силами, а также способности Народно-освободительной армии страны участвовать в региональных конфликтах и действовать на большем удалении от основной территории Китая», — пишет директор Разведывательного управления Министерства обороны США.

«Руководство Китая ищет способы использовать усиливающиеся военные, дипломатические и экономические позиции страны для продвижения ее влияния на международной арене».

«В 2016 году председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «стратегической задачей» Китая является создание мощной армии, соответствующей международному статусу Китая, а также «армии, которая может сражаться и, сражаясь, побеждать», — указал он, добавив, что для достижения этих целей Пекин предпринимает широкомасштабные реформы своих вооруженных сил, в частности, в области командной структуры.

Помимо этого, в рамках модернизации своих войск Китай разрабатывает широкий спектр точечного неядерного оружия большой дальности действия, поставив в войска большое число крылатых ракет, способных наносить удар по сухопутным и морским целям с самых современных воздушных, морских и подводных платформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние

Китай также работает над модернизацией своего подводного флота для размещения на нем самых современных противокорабельных крылатых ракет, ряд из которых может достигать сверхзвуковых скоростей. Подобные системы НОАК планирует поставить и на свои летательные аппараты.

Помимо обычных вооружений, КНР также проводит модернизацию своего ядерного потенциала, как шахтенного, так и мобильного типов.

«Ядерная подводная лодка класса «Цзинь» НОАК, способная нести на борту баллистические ракеты, после оснащения её баллистическими ракетами подводного запуска «Цзюйлан-2» станет первым морским инструментом ядерного сдерживания в арсенале Пекина», — подчеркнул он.

В докладе Стюарта нет ничего удивительного, заключает автор, поскольку однополярный момент в истории США после окончания холодной войны неизбежно носил временный характер. Международная система не терпит вакуума, поэтому лишь вопросом времени является появление новых претендентов на то, чтобы бросить первенству США вызов.