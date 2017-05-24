Победа действующего президента Ирана Хасана Рухани на выборах демонстрирует, что население страны поддерживает нынешний курс на социальную либерализацию, тогда как на международной арене его переизбрание означает, что процесс сближение с Западом также продолжится, пишет Иан Даджон в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Читайте также: Рухани: «Иранский народ выбрал мир, а не войну»

Так, отмечает автор, переизбрание Хасана Рухани носило решительный характер, поскольку за сохранение его на посту президента проголосовало 57% избирателей, тогда как за его основного соперника Ибрагима Раиси — всего 38%. По всем показателям выборы стали успехом, а явка составила более 40 млн из 56 млн гражданин страны, обладающих правом голоса. Не было сообщений о нарушениях или попытках запугивания в день выборов. Высокопоставленные лидеры этой теократической державы были крайне заинтересованы в том, чтобы провести выборы прозрачно и без каких-либо проблем. Они даже пошли на то, чтобы продлить время работы избирательных участков, дав возможность проголосовать всем желающим.

Читайте также: The Financial Times: «В иранские выборы русским нет смысла вмешиваться»

Исход голосования очевидным образом продемонстрировал царящие в стране настроения. Голосование было противостоянием между платформами — реформаторской, умеренной и консервативной, — а не личностями. И большинство граждан Исламской республики дали понять, что они хотят, чтобы Рухани выполнил свое обещание и продолжил проведение социальных реформ, обеспечение экономического роста, создание рабочих мест, а также взаимоотношения с Западом.

Читайте также: Победа Рухани обеспечивает предсказуемость Тегерана — Слуцкий

По данным СМИ, предвыборная кампания в Иране носила более, нежели ожидалось, оживленный характер в том, что касается критики личностей и институтов. В частности, Рухани поднимал такие темы, которые ранее считались табуированными, такие как права человека, политические заключенные и подавление несогласных. Таким образом, Рухани вышел за рамки своего умеренного образа и стал — по иранским стандартам — реформатором. Что может говорить о том, что в будущем он может более активно бросить вызов традиционному консервативному истеблишменту.

GTVM92 Исход выборов а Иране

Получив мандат от большинства населения страны, Рухани сможет осуществить свой план проведения социальных реформ, что будет, тем не менее, сопряжено с большими трудностями из-за консерватизма в иранском обществе. Однако может оказаться так, что он получит даже поддержку или, по меньшей мере, столкнется с меньшим противодействием своим начинаниям со стороны верховного лидера страны аятоллы Хаменеи. Глава Ирана, без сомнения, не может не замечать силы перемен, поэтому-то он, скорее всего, и поддержал хоть и скромную, но все нарастающую социальную либерализацию Ирана, произошедшую за последние несколько лет.

Экономическое же развитие Ирана встретит всеобщую поддержку в Иране, в том числе и в рядах консервативного истеблишмента. Так, некоторые элементы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другие политические группы активным образом участвуют в крупных многомиллиардных предприятиях, которые в значительной степени выиграют от иностранных инвестиций. Дадут ли неизбежность перемен и конвергенция интересов Рухани возможность убедить истеблишмент пойти на больший компромисс с Западом — особенно по вопросам безопасности, — пока не ясно. И в этом плане основной целью подобного компромисса станет снятие финансовых санкций США, которые по-прежнему отпугивают иностранные инвестиции от Исламской республики.

На международной же арене переизбрание Рухани также является положительным развитием событий, поскольку действующий президент Ирана стремится к большему сотрудничеству с Западом. В этих условиях могут сложиться более конструктивные отношения по вопросам международной безопасности, как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Читайте также: Politico: Чем жестче политика Ирана, тем лучше для США

Препятствием же для Рухани в этих условиях станет требование Запада пойти на компромисс. Более того, со стороны же США, Израиля и Саудовской Аравии стоит ожидать неприемлемой позиции, поскольку для этих стран укрепление благосостояния Ирана означает усиление и его влияния, благодаря чему Тегеран может более активно противостоять их интересам.

В долгосрочной же перспективе благодаря победе на выборах шансы Рухани стать потенциальным преемником аятоллы Хаменеи на посту верховного лидера возрастают, тогда как вероятность прихода на этот пост Раиси сокращаются.