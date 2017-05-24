Белоруссия

Asrenaft.com Нефть

Одна из главных новостей мая — визит в Минск руководства крупнейшего энергетического трейдера Glencore для встречи с президентом республики Александром Лукашенко и менеджментом БНК. Согласно данным СМИ, посредником встречи выступил Михаил Гуцериев, совместно с Glencore владеющий компанией «Русснефть». У компании есть дочернее предприятие на территории РБ — «Славнефтехим», а Александр Лукашенко заинтересован в увеличении импорта нефти в республику для переработки на нефтехимических предприятиях. В целом это определяет формат сотрудничества.

Комментируя результаты переговоров, пресс-секретарь «Белнефтехима» Марина Костюченко отметила для информагентства БелТА, что «…стороны договорились в ближайшее время проработать взаимные интересы и обсудить возможности расширения сотрудничества как в торговых отношениях, так и на уровне бизнес-проектов и инвестиционного финансирования». Нужно отметить, что БНК и Glencore имеют опыт сотрудничества: с 2010 года БНК поставлял дизельное топливо белорусского производства по спотовым контрактам и мазут по долгосрочному контракту с Glencore. Эксперты напоминают, что сотрудничество Glencore и Белоруссии 7 лет назад началось неслучайно: в те времена между руководством РБ и РФ также существовали разногласия по поводу импорта нефти, и Лукашенко искал альтернативные источники поставок (в результате несколько танкеров прибыли на белорусские НПЗ из Венесуэлы). Правда, сегодня у Минска уже есть какая-никакая альтернатива — азербайджанская нефть транзитом через Украину. И переговоры с Glencore могут означать, что этот шаг изначально планировался как политический.

Правительство республики собирается экономить на отоплении за счёт перевода домов на электрическое отопление. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на открытии одного из первых подобных домов в Гродно.

«В текущем году планируется реализовать пилотный проект по строительству многоквартирных домов с автономной системой преобразования электроэнергии в тепловую для обогрева и горячего водоснабжения. Первые такие дома массово начнем строить в следующем году. Как минимум в каждом регионе появится два-три таких объекта, где жильцы сами смогут регулировать тепловую и электрическую энергию непосредственно в квартире. Впоследствии децентрализация системы отопления позволит ежегодно снижать общее теплопотребление в жилом фонде на 5−7%», — рассказал чиновник.

Как можно понять из заявления, электроэнергией будут отапливать новые дома, за уже построенные, где это сопряжено с капитальным ремонтом инженерных сетей, приниматься пока не планируют. Что же касается проекта в целом, то он — удачный ответ на истерику в оппозиционных СМИ по поводу строительства Островецкой АЭС и аргументов вроде «электричество будет некуда девать». Информационная кампания ведётся по всем правилам, для оппозиционных СМИ отработка этой темы — одна из главнейших задач. В качестве спикера в конце прошлого месяца привлекли даже экс-председателя ВС РБ Станислава Шушкевича.

До тех пор, пока Островецкая АЭС не построена, на потребностях Белоруссии в электроэнергии планирует заработать Украина. В конце апреля состоялся визит в республику президента Петра Порошенко, и одной из тем стала возможность импорта РБ электроэнергии (лето — традиционное время регламентных работ на белорусских электростанциях, и в этот период республика сталкивается с необходимостью импорта). Заместитель министра энергетики Белоруссии Вадим Закревский утверждает, что такой вариант не исключён, однако украинским энергетикам придётся удивить ценой, которая должна быть ниже, чем за те 2,5 млрд кВт⋅ч, о которых Минск уже договорился с Россией на текущий год. Об этом чиновник рассказал порталу udf.by.

Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч Стройка Островецкой АЭС

В следующем году в Белоруссии впервые пройдёт форум ВВЭР (стран, в которых эксплуатируются водо-водяные реакторы советской/российской конструкции). Строго говоря, республика в этот клуб пока не вступила, поскольку её АЭС ещё строится и окончание строительства запланировано только на 2019 год. Однако именно таким было решение форума на последнем заседании в Иране.

К белорусской энергетике проявляют повышенный интерес в Польше. По крайней мере такое впечатление осталось у белорусских дипломатов после деловой встречи по вопросам развития белорусско-польского сотрудничества в области энергетики (состоялась в посольстве РБ в Варшаве в середине мая). В ней приняли участие 80 представителей польской энергетической отрасли самых разных направлений, представляющих полный жизненный цикл объектов энергетической инфраструктуры: строительство, обслуживание, ремонт, консервация.

Если с польскими компаниями ещё только предстоит наладить сотрудничество, то для координации работы с чешскими энергетиками при правительстве РБ даже есть специальная рабочая группа — её очередное заседание проходило в начале мая. К слову, именно чехи помогают Белоруссии совершенствовать её нефтепереработку: компания UNIS провела реконструкцию установки первичной переработки нефти АТ-8 на Новополоцком НПЗ.

Закавказье

В Ереване состоялась масштабная конференция по возобновляемой энергетике, в работе которой приняли участие сразу семь американских компаний, а одним из её почетных гостей стал посол США Ричард Миллс. По его словам, американские компании готовы вложить в армянскую энергетику до 8 млрд долл. В качестве условий посол упомянул о «соответствующих гарантиях от правительства», не уточнив, что именно он просит гарантировать. Как известно, сегодня одна из крупных инвестиций США в армянскую энергетику — покупка компанией Contour Global Воротанского каскада ГЭС в 2015 году за 180 млн долл. При этом в ближайшее время компания собирается вложить в покупку ещё 70 млн долларов.

«25 лет назад в Государственном департаменте США я занимался вопросами, связанными с Арменией, которая только обрела независимость, хорошо помню эти времена. Думаю, и среди вас есть люди, которые помнят первые годы независимости Армении, когда энергетическая ситуация в стране была очень нестабильной. Отключения электроэнергии в то время носили регулярный характер. Люди вырубали деревья для того, чтобы согреться. Царил настоящий кризис. Однако Армения при помощи друзей и партнеров, среди которых и США, сумела стать страной, которая может решать собственные проблемы и, более того, может экспортировать излишки электроэнергии», — заявил на форуме Миллс.

Смысл обхаживания армянской энергетики со стороны США не слишком сложен: в Америке заинтересованы в закрытии Армянской АЭС, на которой сегодня ведутся работы по продлению срока её эксплуатации (10 мая станция была остановлена на два месяца). И отказ от дешёвого российского атома, вероятно, и есть те гарантии, о которых говорит посол.

Сайга20К Канакерская ГЭС

К тому же американские компании в самое ближайшее время могут нарастить активы в армянской энергетике. «РусГидро» собирается продавать Севано-Разданский каскад, состоящий из семи ГЭС. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь министра энергетики Васак Тарпошян, уточнив, что министерство на данном этапе никак не участвует в процессе.

Причину, по которой «РусГидро» решила избавиться от активов в Армении, скорее всего следует искать в событиях 2015 года, когда остановка Армянской АЭС на ремонт и снижение выработки ГЭС в летний период привели к локальному энергокризису в сочетании с девальвацией валюты: энергетики были вынуждены максимально загружать ТЭС, работавшие на постоянно дорожающем из-за девальвации газе. Правительство попыталось решить проблему повышением тарифа и столкнулось с массовыми протестами. При этом главным виновником ситуации, разумеется, «оказалась» Россия: протесты из антиправительственных практически сразу превратились в антироссийские. В «РусГидро» могли решить, что риск репутационных издержек от армянских активов себя не оправдывает.

Как утверждают в пресс-службе министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении, в энергетику республики в текущем году будет инвестировано порядка 58 млн долл. Кроме продления срока эксплуатации 2-го блока АЭС речь идёт о ремонте семи подстанций и строительстве трех ЛЭП (110 кВ «Лалвар» и «Ноемберян» и 220 кВ Раздан-Шинуайр). Кстати, 1,44 млн долл. из упомянутой суммы Армении предоставят США по линии USAID.

Достраивается и ещё одна ЛЭП — международная, Армения — Иран, 400 кВ. Замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян во время общения с журналистами заявил, что в сентябре она будет сдана, после чего возможность энергетических перетоков между двумя странами (а значит и потенциальная стабильность энергосистемы) вырастет с 350 до 1000 мВ. Со строительством «Бушер-2» в Иране Армения может получить альтернативу собственной АЭС, эксплуатацию которой всё равно нельзя продлевать вечно. Впрочем, пока республика, наоборот, зарабатывает на экспорте электроэнергии и даже планирует в этом году нарастить перетоки на 20−25%, о чём сообщил News. am через пресс-службу правительства профильный министр Ашот Манукян.

Добыча нефти в Азербайджане в апреле 2017 года снизилась на 1,6% в сравнении с январём (791 и 803 тыс. баррелей в сутки соответственно). И, судя по словам главы Минэнерго Натига Алиева, это целенаправленная политика государства, ориентированная на ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в картель. Азербайджан выполняет свои обязательства даже с запасом, поскольку целевой уровень добычи, которого Азербайджану следовало достичь, составляет 815 тыс. баррелей в сутки. Всего же в 2017 году планируется добыть порядка 40 млн тонн (41,3 млн тонн в 2016 году).

The Washington Times опубликовала материал, в котором Азербайджан характеризуется как «надёжный партнёр Запада» (что, в общем, не новость). Любопытнее другое — регион, к которому генеральный директор американской компании Caspian Group Holdings Роба Собхани при этом отнёс Азербайджан: Ближний Восток.

Pechristener Трансанатолийский газопровод

Второй примечательный момент. Основной темой публикации является Трансанатолийский газопровод, известный также как TANAP. Тоже не слишком большая новость, если не упомянуть, что TANAP дважды за первую половину мая становился темой публикаций в известнейших изданиях США. Кроме WP, о нём написали также в Foreign Policy. Вполне возможно, что это не совпадение, а часть лоббистской кампании с попыткой подтолкнуть администрацию Белого дома к активизации действий в регионе. В этом свете предложение нового министра энергетики США Рика Перри своему азербайджанскому коллеге по поводу «…совместной работы и решения глобальных энергетических вопросов» видится не просто дежурной формой вежливости. Ключевые тезисы из письма американского министра распространила пресс-служба азербайджанского министерства.

Средняя Азия

Вторая половина мая выдалась результативной для президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Так, во время визита в Пекин им было подписано около сотни соглашений, в которых идёт речь о совместных узбекско-китайских проектах на сумму 20 млрд долл. При этом 5 млрд из этой суммы касаются нефтегазовой сферы. В частности, Узбекистан будет поставлять газ в КНР, а та, в свою очередь планирует строительство завода синтетического топлива по процессу GTL (gas to liquid) в Узбекистане. Стоимость проекта составляет порядка 1,2 млрд долл.

Немного позже, в ходе встречи со своим коллегой из Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере транзита и перетока электроэнергии: туркменская электроэнергия будет переправляться в Казахстан и Киргизию через энергосистему Узбекистана. Это, конечно, не похоже на возрождение среднеазиатского энергетического кольца, и тем не менее — прогресс в логике отношений налицо.

Туркмения, в свою очередь, намерена если не возрождать «энергетическое кольцо», то зарабатывать на экспорте электроэнергии. В прошлом году он превысил 6 млрд кВт⋅ч и, как обещают в правительстве, будет расти дальше за счёт строительства и постепенного ввода в работу газотурбинных станций. Руководство республики берёт пример со своих узбекских коллег. В поисках инвестиций в энергетическую отрасль Бердымухамедов ищет деньги даже в Катаре (вообще-то две страны являются конкурентами как минимум в вопросе поставок природного газа на рынки ЮВА: Катар уже продаёт, а в Туркменистане хотели бы торговать), где он побывал с визитом в середине месяца. «…Новая энергетическая магистраль призвана обеспечить долгосрочные поставки туркменского газа в крупнейшие государства Юго-Восточной Азии, способствовать решению экономических проблем региона, важных социальных и гуманитарных вопросов», — заявил Бердымухамедов на встрече с катарским эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Магистраль, о которой говорит президент Туркменистана, — газопровод TAPI мощностью 33 млрд кубометров, который планируется ввести в работу уже в этом году.

Вкладывать в Узбекистан спешит не только Китай, но и Исламский банк развития. В ходе визита в Саудовскую Аравию глава Узбекистана обсудил с президентом ИБР Бандаром Хаджаром возможность инвестиций в т.ч. в энергетику Узбекистана. ИБР инвестировал в строительство 700 млн долл., что заставляет экспертов предположить, что Ашхабад мог бы сыграть на противоречиях и соперничестве Катара и СА. .

Вкладывать будет куда. Президент Узбекистана в начале мая подписал программу мер по развитию гидроэнергетики в 2017—2021 гг. Программа включает строительство 42 новых и модернизацию 32 действующих ГЭС. Спустя пару недель для эффективного управления действующими и строящимися ГЭС было создано «Узбекгидроэнерго».

Kouris Dam ГЭС

В Киргизии собираются идти по пути Узбекистана и интенсифицировать использование гидроэнергетики. Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования объявил тендер на строительство 14 малых ГЭС. В перспективе это грозит всем странам региона проблемой, которая сегодня загоняется в тупик: Существует глобальное противоречие между использованием водных ресурсов для с/х и в гидроэнергетике. Страны средней Азии вплотную подошли к пределу, за которым интенсификация энергетики будет означать спад в с/х и наоборот. Но гидроэнергетика даёт сравнительно дешёвые киловатты, поэтому страны и соревнуются в том, кто построит больше ГЭС за одно и то же время. Чтобы дело спорилось, в Киргизии решили помочь: теперь землю под строительство малых ГЭС будут выделять в особом, упрощённом порядке.

Пока Туркменистан налаживает транзит, в Казахстане думают, как восстановить общую энергосистему. Именно это стало темой заседания министров энергетики пяти республик региона, завершившейся 16 мая в Алма-Ате. Сообщается, что стороны согласовали проект резолюции Объединенной энергетической системы Средней Азии, и теперь Туркменистан снова сможет экспортировать те 3−4 млрд кВт⋅ч, которые долгое время оставались невостребованными из-за выхода Узбекистана из энергосистемы региона в 2009 году.

Зарабатывать на экспорте хотят и в Киргизии, это предусматривает Энергетическая стратегия республики, представленная председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбеком Зилалиевым. Стратегия предусматривает снижение потребления газа и нефтепродуктов и постепенный переход на использование угля, запасы которого в республике составляют не менее 1,5 млрд тонн. Правда, есть нюанс: чтобы развивать промышленность, в т.ч. добывающую, РК необходимо больше энергии. А её не будет без угля, который ещё только предстоит добыть. Как раз поэтому Киргизия, пожалуй, более прочих заинтересована в возобновлении экспорта Туркменистаном. Тем более что совсем недавно Таджикистан отказался от поставок электроэнергии в республику из-за недостаточно высокой цены (правительство Киргизии было готово платить не более 0,02 долл. за кВт⋅ч).