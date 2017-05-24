



Флаг Ватикана

Президент США Дональд Трамп прибывает сегодня, 24 мая, в 8.30 утра в Ватикан. Президента, его жену Меланию и дочь Иванку примет папа Римский Франциск. Состоятся встречи и с другими высокопоставленными сановниками Римской курии. О важности переговоров между американским лидером и главой католического мира, объединяющего более 1,3 миллиардов человек, говорит то, что понтифик перенес свою традиционную общую аудиенцию для тысяч паломников на площади Святого Петра с 10.00 на 10.30.

Многие политики, аналитики и, конечно, разведчики отдали бы все, чтобы на эти 2,5 часа превратиться в муху, сидящую на стене комнаты, в которой будут разговаривать Трамп и Франциск. Но Ватикан умеет хранить свои тайны, поэтому о чем-то мы узнаем позже, о большем не узнаем вовсе. Хотя определенные вещи лежат на поверхности. По распространенному мнению католических экспертов, президент и папа будут говорить об изменении климата, проблемах беженцев и мигрантов, а еще понтифик объяснит Трампу, чем Католическая церковь отличается от американских евангелистских Церквей с их многочисленными проповедниками разной степени влиятельности. Возможно, зайдет речь и о возврате Соединенных Штатов к «христианским ценностям». Помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер объявил в свою очередь, что повестка Белого дома на переговорах — свобода вероисповедания и противление преследованиям по религиозным мотивам, сотрудничество с Католической церковью в гуманитарных миссиях и борьба с торговлей людьми.

Это планировалось заранее. Но и Франциску, и Трампу свойственны импровизации. И как раз американский президент в самом начале своего мирового турне учинил большой сюрприз, объявив о крупнейшей оружейной сделке с Саудовской Аравией. Известно, что в Эр-Рияд будет поставлено вооружение на $110 миллиардов, предусмотрены и другие оборонные контракты на $350 миллиардов на ближайшие десять лет. Саудовцы получат боевую авиацию, танки, корабли, а также системы противоракетной обороны. И хотя израильская газета Maariv предполагает, что Саудовская Аравия «получит оружие, которое в большей степени является оборонным», вооружение есть вооружение. Против контракта с саудитами выступил даже союзник Трампа в американском парламенте, сенатор Рэнд Пол, заявивший о планах обсудить в Сенате этот вопрос и провести голосование.

Mark Taylor Рэнд Пол

«На Ближнем Востоке все вооружаются, — заявил Пол в эксклюзивном интервью порталу Breitbart News. — У Израиля есть ядерное оружие, есть сотни, если не тысячи баллистических ракет. Иран имеет баллистические ракеты. Саудовская Аравия имеет баллистические ракеты. Но поскольку мы даем больше оружия Саудовской Аравии, реакция как Израиля, так и Ирана будет: «Хорошо, черт возьми, если у Саудовской Аравии будет больше, может быть, нам нужно больше?». У Саудовской Аравии уже есть оружие, которое нацелено на Тегеран и Тель-Авив. У них китайские ракеты, которые вы можете увидеть на спутниковых фотографиях, точка назначения — Тель-Авив и против Тегерана. Не знаю, просто не думаю, что мы должны поощрять это. Там такой вонючий беспорядок. Они убивают друг друга тысячу лет. Просто я не думаю, что подпитывать их ярость большим количеством оружия является хорошей идеей».

Против распространения оружия на Ближнем Востоке неизменно выступает Святой престол и папа Франциск. В недавней беседе с итальянской газетой La Repubblica понтифик четко подчеркнул: «Я думаю, что сегодня грех со всей своей разрушительной силой проявляется в войнах, в различных формах насилия и жестокости, в отказе от самых слабых. Ведь за эти действия страдают всегда последние и безоружные. Мне остается лишь еще усерднее молиться за этот мир, попавший в руки торговцев оружием, зарабатывающих на крови мужчин и женщин. Как я уже говорил в послании в Международный день мира, прошлый век истощили две убийственные мировые войны, он пережил угрозу ядерной войны, великое множество других конфликтов, а сегодня мы, к сожалению, сражаемся с ужасной мировой войной по частям».

Выступая в конце апреля сего года в Египте на межконфессиональной мирной конференции, организованной исламским суннитским университетом Аль-Азхар, папа еще раз призвал религиозных лидеров «разоблачать зло» и в то же время обратиться к причинам насилия, работая над тем, чтобы побороть бедность, устранить торговлю оружием и противодействовать влиянию популизма.

В данном контексте во время встречи президента Трампа и папы Франциска у Святого престола есть все основания, чтобы затронуть вопрос оружейной сделки с Эр-Риядом, хотя, безусловно, мы не может утверждать категорически, что сейчас о ней разговор обязательно зайдет. Много зависит от самого Трампа. Как отметил в интервью Radio Vaticana советник римского Института международных дел Джампьетро Грамаглиа, комментируя ближневосточную часть мирового турне американского лидера, «я не думаю, что Дональд Трамп учится тому, как стать хорошим президентом. Он учится некоему оппортунизму торговли». Посмотрим, в качестве кого выступит Трамп, общаясь с понтификом — лидера великой страны или просто бизнесмена.