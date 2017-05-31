Языковые квоты были личной инициативой Петра Порошенко. Это решение — из того же ряда, что и блокировка «ВКонтакте» и «Одноклассников», и в нем тоже больше злобного провинциального пиара, чем политики. Блокировку можно обойти, а молодежь, ради которой все и затевалось, телевизор не смотрит. Сам момент принятия закона — и многочисленных разговоров о нем — не менее важен, чем работа этого закона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Каковы реальные цели, преследуемые Порошенко? Прежде всего ему нужно сделать показательный шаг навстречу националистам. Вскоре президенту Украины разговаривать с лидерами нормандской четверки, которые хором потребуют от него перестать саботировать Минские соглашения. Порошенко придется идти на уступки, и нужно загодя постелить соломки.

Вторая цель — вполне прагматичная. На Украине остался только один крупный общенациональный канал, не контролируемый или не вполне контролируемый государством, — «Интер». Именно его вопрос о языковых квотах касается в наибольшей степени. Президент Украины рассчитывает получить повод закрыть или забрать «Интер» и оказаться в информационной безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

На идеологическом уровне Петр Порошенко продолжает выполнять задание по отрыву Украины от России. Переименования городов и улиц, отмена праздников и закрытие банков, транспортные и визовые ограничения, бандеровская пропаганда и запрет на русский язык — звенья одной цепи. При этом все люди, принимающие данные решения, думают на русском языке.

К развитию собственно украинской культуры подобные законодательные инициативы не имеют никакого отношения. Для развития культуры нужна благоприятная среда, а не заливание оппонентов бетоном. Заливание, наоборот, вредит. И то, что интеллектуальной и эстетической вершиной майданокультуры является вышиванка, вовсе не случайно.

Но вот что важно: действия правительства Порошенко в отношении русского языка (на котором, в соответствии с опросом Gallup 2006 года, думают 83% граждан страны) являются полноценным геноцидом. Ни в одной цивилизованной стране невозможно и помыслить законодательное ограничение на использование какого-либо языка, тем более родного.

Майданное правительство грубо и последовательно нарушает эти нормы при полном безразличии со стороны западных товарищей. Если кому-нибудь еще были нужны доказательства того, что западным товарищам глубоко наплевать на права человека, — то вот они, доказательства. Это стоит запомнить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

Не менее показательна и реакция на злобные, абсурдные и преступные решения Порошенко со стороны украинских политиков и украинских граждан. Последние две недели показали, что реальной оппозиции на Украине нет. Никто не представляет в парламенте русскоязычное большинство страны. Только напрасно майданным властям кажется, что это хорошо. Это не хорошо — просто рванет неинституционализированным образом.

С другой стороны, и граждане страны никак не проявили своего недовольства. Они предпочитают подстраиваться под реальность, а не менять ее — обходить блокировки, смотреть российские каналы в интернете. Безмолвие подавляющего большинства граждан страны — это не хорошо и не плохо, это чистый факт.

По этой причине публичная политика превращается в свору агрессивных меньшинств, которые то злобно преследуют общего «врага», чтобы заработать рейтинги и оправдать свое воровство, то кусают друг друга, чтобы быть первым в очереди на грабеж. Их никто не контролирует и не ограничивает, и от этого они теряют последние капли разума.

Ничего доброго на таком фундаменте не построишь: в этом можно убедиться как с помощью глаз (посмотрев на качество дорог), так и с помощью, например, носа (прогулявшись по заваленному мусором Львову, где по центральным площадям бегают крысы). Украинские олигархи, украинские националисты и западные товарищи совместными силами превратили находящееся в географическом центре Европы огромное государство в заповедник хаоса, с нищающим народом, управляемый грызущейся агрессивной сворой.

Приходит пора уплаты кредитов и нового роста тарифов на все. Западным товарищам пора готовиться вписывать прочерки в графе «получено». А нам — быть готовыми возвращать нормальность на свою землю.