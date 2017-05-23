Последние четверть века население украинского Закарпатья можно было бы назвать «эталоном политической нации»: не менее десяти крупных автохтонных национальных общин (русины, словаки, венгры, поляки, украинцы-галичане, румыны, немцы, евреи, цыгане) сосуществовали в бесконфликтном формате. Эпизодическая стрельба в регионе была связана не с национальными разборками, а со спецификой напряженной работы в сфере бизнеса: услуг (инцидент в Мукачево), контрабанды (в Нижней Апше) и релакса (в Драгобрате). И в подавляющем своем большинстве, население хотело бы в таком формате и остаться. Причем численного соотношения этнических групп Закарпатья не знает никто. Ведь последняя перепись населения проводилась в 2001 году, а данные официальной статистики доверия не вызывают ни у исследователей, ни в самих группах. Например, власть оперирует цифрой «12 тысяч цыган в области», а сами цыгане уверены, что «нас здесь не менее 60 тысяч» (Борис Бучко, председатель Ромского общественного Совета, советник губернатора по ромским вопросам).

Pmg.ua Закарпатье на карте Украины

Стабильность межэтнических отношений и относительное социальное спокойствие региона опиралось на три основные фактора:

— Историю. Закарпатье сотни лет находилось в составе Венгерского королевства и Трансильванского княжества, а с конца XVII века — под верховной властью австрийских Габсбургов. Потом управляли чехи, опять венгры, Советский Союз и вот сейчас — суверенная Украина. Сами закарпатцы в восторге от своей истории и фразу «Венгры принесли нам города, чехи городскую инфраструктуру, а СССР промышленность» я слышал в каждой этнической группе. За сотни лет имперской и порой автономной истории закарпатцы выработали традицию без конфликтного этнического сосуществования, чего нельзя сказать об их соседях- галичанах .

Ужгород

— Ирреденты. Закарпатье — уникальный в Украине регион, где существуют две ирреденты, этнические группы, компактно проживающие в непосредственной близости к государствам, в котором близкий или идентичный им народ составляет большинство. В Закарпатье это венгры (Береговский район, части Виноградовского, Мукачевского и Ужгородского районов, около 150 000) и румыны (часть Тячевского и Раховского районов, не менее 30 тысяч). И те, и другие — автохтоны. Угры дьюлы (князя) Арпада пришли сюда в 896 году, в процессе «Обретения Родины» (святые слова для большинства венгров), а румыны уверены, что их земля была дарована своим «дакским телохранителям» венгерской королевой Елизаветой Боснийской. Как и любые ирреденты, венгры и румыны Закарпатья трепетно относятся к своему праву находиться на «земле предков», хотя совсем не стремятся войти в состав своих «материнских» государств. Почему? Наиболее яркий ответ, который я услышал от венгра: «Здесь мы иностранцы и граждане Евросоюза (у подавляющего большинства уже есть венгерские паспорта — А. Г.), а там, в Венгрии нас чаще всего называют «оросами», «русскими». Обидно…».

— «Вышеградская четверка». Три (Венгрия, Польша и Словакия) из четырех стран этого внутриевропейского официального альянса (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия) граничат с Закарпатьем. Это члены НАТО, чей совокупный ВВП почти в семь раз больше украинского ($ 684,98 млрд против $90,62 млрд, по данным 2015 года). ВВП Румынии, самой быстроразвивающейся страны Центральной Европы ($178,2 млрд), тоже в два раза превосходит украинский. Такая мощная подпорка «материнских плат» позволяла членам ирредент считать себя в относительной безопасности даже в текущем украинском кризисе. И предостерегала украинскую власть от необдуманных шагов. До недавнего времени.

Прошение о принятии Западной Украины в состав УССР

18 мая, как минимум, в трех местах венгерской ирреденты: между селами Гать и Дерцен (граница Мукачевского и Береговского районов), у села Велика Копаня (Береговский-Виноградовский районы) и у села Батьово (Береговский район) были установлены придорожные стелы с надписями на венгерском языке: «Виноградовский район. Венгры приветствуют вас» и «Береговский район. Край венгерского языка». Менее через сутки они исчезли, причем демонтированы были ночью, и именно профессионально демонтированы, а не просто повалены.

В средства массовой информации и Интернет были «вброшены» фотографии и видеосъемка с дрона. Первыми информацию выдали местные сайты «Закарпатье» и «Волощина», но к ним очень быстро присоединился ряд раскрученных украинских сайтов — Golos UA, UA-reporter, Forum, From-UA, Багнет и другие. Центральные сайты расценили инцидент как «антиукраинский» и «сепаратистский», а известный «ястреб» украинской политики и прессы Илья Кива пригрозил: «Если подобные заявления будут продолжаться, то они должны расцениваться как прямая агрессия, как прямая угроза суверенитету нашей страны».

Российская пресса радостно сообщила, что «Венгерские районы Украины потребовали автономию от Киева» (Российская газета) и, как оказалось, села в лужу.

А с 20 мая начали поступать сообщения о задержании лидеров венгерской ирреденты (оказавшиеся, похоже, фейком) и обысках, проводимых СБУ в некоторых офисах общины. СБУ, конечно, виднее, но вот мне все это напомнило «блокирование» словацкой границы, которое происходило под Ужгородом в конце апреля: приехало машин пятнадцать, перекрыли движение, выставили лозунги, подъехали телевизионщики, сняли картинку, уехали, через десять минут проезд был свободен. В «венгерском случае» тот же метод: акция, пресс-подход, организованный отход — и никто ничего не знает.

Но, что бы то ни было, инцидент имел место, и остается только определить: что это означает? Вариантов четыре: (1) венгерская националистическая декларация; (2) создание информационного повода украинскими националистами соседней Галичины; (3) политико-экономическая акция центральной власти или (4) «русский след».

Mukachevo.net Венгры Закарпатья

Первый вариант выглядит глупостью.

Во-первых, он фальсифицирован. В сообщениях об инциденте в подтверждение венгро-сепаратистского характера акции сообщается, что депутаты Береговского районного совета потребовали от Киева автономии, но упомянутое обращение Совета по поводу сохранения за венгерским языком статуса регионального было принято в конце февраля, а сейчас уже май на исходе. Так что, что бы ни писала российская пресса, ничего венгры сейчас не требуют.

Во-вторых, он безграмотен. Названый украинскими сайтами в качестве инициатора установки стел Михаил Товт (один из лидеров венгерской партии УМДС) заметил: «Это, разумеется, не мы. Мы, по крайней мере, по-венгерски без ошибок писать умеем, а надписи были написаны с грубейшими грамматическими ошибками». И это правда. Я совершенно не владею венгерским, но не имею основания не доверять мнению Элемира Кевсеги, главного редактора газеты KárpátiIgaz Szó («Карпатское слово правды», Ужгород): «Эти тексты писал не венгр. В лучшем случае — Гугл-переводчик, который плохо знает орфографию венгерского языка».

В-третьих, он не логичен. По информации СБУ, полиграфические материалы для стел были изготовлены в Киеве. Если бы это делали венгры, то логичнее и, главное, безопаснее было бы заказать их в Венгрии.

Даже эти три соображения убеждают — не венгры.

«Русский след», который раскручивает областная власть, тоже не вызывает доверия. В совсем немногочисленных российских сообщениях на эту тему заметно, что их авторы просто переписали тексты украинских новостных ресурсов, слегка добавив туда соответствующие заголовки и радостный пропагандистский задор. Если это была бы операция спецслужб, то медиа-освещение акции, уверен, было бы разработано задолго до самой операции.

Националистические команды Западной Украины давно косят взглядом в сторону Закарпатья, рассматривая ирреденты как оскорбление этнической сути страны. За чистоту крови они готовы бить кого угодно: на московском ток-шоу «Место встречи» украинский националист Дмитрий Суворов прямо грозил венграм Закарпатья, попутно отмечая, что никакая венгерская армия их не защитит, поскольку украинское войско «в десять раз больше»: «Венгерская армия 29 тысяч, украинская армия — 250 тысяч. Они даже не дернутся на украинскую границу. Никакого сепаратизма не может быть без военной поддержки соседнего государства. Армия Венгрии — 29 тысяч. Мы их вынесем за неделю, если будет нужно, какие проблемы».

Но Суворов дурак, а командиры националистического движения — неглупые люди (раз такую страну под себя подмяли) с развитым инстинктом самосохранения. И они понимают, что Венгрия — это Вышеградская четверка, с девизом «The European Quartet — One Melody». И с относительно единым подходом (с 2011 года) в части общей внешней политики и политики безопасности. Совокупная численность вооруженных сил этих стран (если уж, уподобляясь Суворову, сравнивать «мужские достоинства», хотя это бесконечно глупо) 176 тысяч человек, за которыми маячит боевая машина НАТО.

И Венгрия будет использовать силу, поскольку по-другому не может. Повторюсь: большинство членов венгерской ирреденты имеют венгерское гражданство, а, значит, подлежат защите страной, гражданами которой являются. Венгрия узаконила двойное гражданство этнических венгров, живущих за рубежом уже семь лет назад, и узаконила в состоянии подъема и редкого единодушия: на голосовании по этому вопросу (2010 год) в Национальном Собрании 334 голоса были «за», трое депутатов — «против» и пятеро «воздержались».

1zoom.ru Закарпатье

Так что остается одно, и это одно — власть и деньги. Закарпатье после развала СССР лишилось своей тяжелой промышленности, но бизнес-привлекательности не потеряло. Потому что «граница» (и легальный экспорт, и контрабанда) ее потерять не может никогда. Поэтому «крышуется» она из самых высоких кабинетов. «На крупняке везде киевляне», — жаловались мне люди, подхалтуривающие мелкой контрабандой через Тису.

И интересное наблюдение из Испании: там основная продажа мелкооптовой контрабанды происходит в Мурсии и Мадриде. Так вот, за последние два года на стихийном рынке продаж украинских товаров из автобусов появились новые перевозчики, которые работают по старым (отработанным) схемам. Основные пути «колёсной контрабанды» — это Западная Украина (Львовская и Волынская области) и Закарпатье. В этом бизнесе перевозчиков меняют в том случае, если меняются хозяева рынка. В Закарпатье они прежние — в этом я убедился, а в Западной Украине, судя по перевозчикам в Мурсии, поменялись. Это значит, что передел рынка там уже произошел, и новым боссам становится тесно.

Граница Закарпатья предлагает много аппетитных бизнесов — трафик наркотиков и нелегалов, вывоз дерева ценных пород, алкоголя, сигарет.

К примеру — сигареты. Доход с одной отправленной в Европу фуры — до полумиллиона евро. А фуры гонятся «сквозняком»: так называется ситуация, когда пограничники с обеих сторон с интересом рассматривают горы, а в это время именно сквозняком через границу мчится колонна грузовых монстров.

Не секрет, что угроза применения силы чаще эффективнее, чем ее применение. И угроза применения какой-нибудь «контртеррористической операции» в Закарпатье — это вполне рациональный метод заставить прислушаться к пожеланиям новых претендентов на преференции местного «рынка трансграничных услуг». Территория венгерской ирреденты расположена вдоль границы и имеет четыре только легальных перехода. Поэтому она неизбежно должна оказаться в центре внимания «новой стаи», желающей гонять контрабанду. И «лежку» этой стаи следует искать не за Карпатами, а где-то между Львовом и Киевом. Причем гораздо ближе к Киеву.

Когда-то Хемингуэй заметил, что самый важный дар для пишущего человека — это встроенный противоударный детектор дерьма. Казалось бы, не произошло ничего особенного: поставили три щита и потом быстренько сняли их. Но «инцидент венгерской ирреденты» может в итоге разрушить то сложившееся веками сосуществование людей, которое привело к появлению, повторюсь, «эталона политической нации Украины». И почему-то стрелка манометра моего персонального детектора начинает зашкаливать.