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Ополе, судя по всему, лишится улиц, названных в честь Добровольцев (поляков, которые воевали на стороне республиканского правительстве во время гражданской войны в Испании) и Защитников Сталинграда, сообщает Nowa Trybuna Opolska (Ополе). Раньше они никому не мешали, но после вступления в силу закона о декоммунизации до 1 сентября 2017 года городская ратуша должна изменить «спорные наименования». Раньше работала местная комиссия из историков, но теперь их мнения неактуальны. Требования выдвинул Институт национальной памяти Польши. Он не тронул улицу Юрия Гагарина, но рекомендовал убрать Добровольцев и Защитников Сталинграда. По словам пресс-секретаря ратуши Катажины Оборской-Марчиняк, у города есть немного времени, чтобы провести консультации с местными жителями. Между тем ни тысяча человек, проживающих на улице Добровольцев, ни сами власти Ополя не испытывают большого желания заниматься переименованиями. Горожанин Януш Шпигель считает, что таким образом ИНП хочет переписать историю Польши заново, а сами изменения названий улиц называет ненужным расходом. «Я понимаю, если бы речь шла об улицах Сталина или Ленина, но что могут нарушать Добровольцы, которые, в конце концов, сражались против фашизма?» — удивляется Шпигель. Впрочем, к мнениям горожан прислушиваться необязательно. Глава Опольского воеводства имеет право принять решение самостоятельно, если ратуша затянет все сроки.

От ИА REGNUM добавим, что в комментариях к этой новости на сайте издания большинство опольских блогеров осуждают попытку переименования и пишут, что в честь героев Сталинграда названа одна из станций метро в Париже, и называют «идиотизмом» нападение на защитников Сталинграда, которые охраняли свой город от фашистов.

Полиция Быдгощи задержала трех мужчин, один которых вскидывал руку в нацистском приветствии, а остальные два его фотографировали, передает Gazeta Pomorska (Быдгощ). На странное поведение этой компашки обратил внимание оператор системы городского мониторинга. В 23:30 мужчины были замечены на одной из площадей. Первый вынул из-под свитера резиновую дубинку и стал размахивать ей, одновременно вскидывая руку в нацистском салюте. Другие фотографировали. Об инциденте дежурный проинформировал штаб-квартиру муниципальной полиции. Патрульные задержали хулигана и доставили его в комиссариат. Уголовный кодекс Польши предусматривает, что действия, пропагандирующие фашизм или иную тоталитарную систему, караются штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

Скандал во Вроцлаве: в СМИ просочилась видеозапись сцены пытки 25-летнего Игоря Стаховяка, который в прошлом году скончался в полицейском участке. Об этом рассказывает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Эта история началась 15 мая 2016 года. Игорь был задержан полицией на рынке Вроцлава, поскольку его приняли за мужчину, который два дня назад бежал из-под стражи. Парень повел себя агрессивно при аресте, поэтому против него применили тазер. Затем его доставили в полицейский участок, где сильно избили в туалете. И вот в минувшую субботу, 20 мая, телеканал TVN показал, как это выглядело. Пленка вызвала бурную реакцию оппозиции. Руководство партии «Гражданская платформа» (РО) потребовало немедленной отставки министра внутренних дел Мариуша Блащака и его заместителя Ярослава Желиньского, а также министра юстиции — генерального прокурора Збигнева Зебро. В ответ глава МВД отправил в отставку руководителя полиции Нижней Силезии Аркадиуша Голановского и шефа муниципальной полиции во Вроцлаве Дариуша Кокорначика. В регион направлена специальная комиссия министерства внутренних дел, дело взял под свой контроль и уполномоченный по правам человека в Польше Адам Боднар.

В Гданьске заканчивается судебный процесс в рамках гражданского права против печально известной финансовой пирамиды — компании Amber Gold, пишет Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Это не вполне обычное дело, оно имеет явный политический подтекст. Так, перед специальной комиссией Сейма Польши, которую возглавляет депутат от правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Малгожата Вассерман, предстал экс-министр транспорта Славомир Новак. Он пояснил, что, скорее всего, депутатов будут интересовать его связи с проходящим по делу Amber Gold Михалом Туском, сыном бывшего премьер-министра Польши, а ныне председателя Европейского совета Дональда Туска. «Сразу отвечаю: знаю и его, и всю семью Тусков много лет, — заявил Новак. — Михал в качестве журналиста, как и его коллеги, интересовался моим мнением об инфраструктуре, в частности состоянии железных дорог». Также он сообщил, что никак не связан и не знаком с руководством финансовой пирамиды.

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич посетил в Люблине церемонию принесения присяги первыми добровольцами, вступившими в Войска территориальной обороны (WOT), сообщает Kurier Lubelski (Люблин). «Это образование изменяет, обновляет и делает нашу армию несравненно более эффективной, чем раньше, — сказал министр. — Имею в виду беспомощность и связанные с терроризмом угрозы и гибридные операции, который были выполнены в боях против Украины. Многие страны пришли тогда к выводу, что без территориальных войск, способных справиться с гибридными угрозами, они будут бессильны против новой военной тактики». Мачеревич отметил, что подразделения WOT оснащены современным оборудованием. Клятву в Люблине принесли 139 человек, мужчины и женщины. Ранее они прошли 16-дневный курс. «Я патриот, я полька, я считаю, что мой долг в случае какой-либо опасности защищать родину, — сказала сержант Магдалена Мартынюк, которая трудится учителем физкультуры и является инструктором по фитнесу. — Обучение было коротким, но очень интенсивным и динамичным. Инструкторы показали нам практику». Формирование Люблинской бригады должно завершиться к 2020 году. В ее рядах будут служить 4 тысячи солдат. Помимо Люблина, к присяге были приведены добровольцы в Жешуве и Белостоке.

Войцех Неспяловский / dziennikwschodni.pl

«Войска территориальной обороны — это шоу Мачеревича». Так, передает Gazeta Współczesna (Белосток), выразился бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк. Он напомнил, что после начала «российско-украинского конфликта» правительство «Гражданской платформы» — Польской крестьянской партии (PSL) приняло решение увеличить численность войск на восточной границе, в том числе и в Белостоке. На основе XVIII полка собирались развернуть штаб-квартиру бригады разведки. «Теперь выясняется, что это решение не реализовано, — заявил Семоняк. — Нам приходится иметь дело с «большим шоу», пропагандой даже, которая называется «территориальная оборона Антония Мачеревича». Это создает иллюзию того, что перед нами новый вид армии, якобы современный. Между тем мы имеем дело с проектом, людьми, которых объединяет только 16 дней обучения в выходные дни, чтобы стать солдатами. Это происходит за счет профессиональной армии, и не только в Белостоке. Уже известно, что 3 млрд злотых пойдут на территориальную оборону и, следовательно, не поступят на модернизацию профессиональной армии».

Бывший глава Союза левых демократических сил (SLD) Лешек Миллер хочет вернуть партию в игру, передают Nowiny (Жешув). Будучи в Подкарпатье, он подверг резкой критике правящую партию «Право и Справедливость» и ее руководство. «Я очень обеспокоен тем, что польские власти не отреагировали на возрождение украинского национализма и бандеризма, — сказал Миллер. — Хотя бы ради памяти о тысячах людей, зверски убитых на Волыни, не должно было произойти такого. Рядом с нашей границей растут памятники Бандере и Шухевичу, улицы украинских городов называют именами украинских националистов, даже преступная дивизия «СС-Галичина» получила свои улицы, и там ее символика. Если Европа настолько чувствительна к национализму, то она не может закрывать глаза на то, что происходит с нашими соседями. Польша должна дать четкий сигнал: если вы строите свою идентичность на украинском национализме и фашизме, то, пожалуйста, не рассчитывайте на польскую поддержку своих европейских амбиций». Также Миллер не преминул упомянуть о роли SLD и его личной в процессе вступления Польши в НАТО и Европейский союз. Он предупредил, что Польша должна принять евро, если «мы хотим попасть в элиту европейских стран, которые будут определять политическое и экономическое будущее континента». Бывший шеф SLD подчеркнул, что социальная программа PiS — программа «500 плюс», минимальная почасовая ставка, повышение пенсий и снижение пенсионного возраста — есть то, что он сам давно предлагал с парламентской трибуны, и поэтому он не может критиковать это. Однако он съязвил в адрес «Права и Справедливости» из-за визита премьер-министра Беаты Шидло в Пекин и ответного посещения Польши председателем КНР Си Цзиньпином, так как пожимание рук высокопоставленным китайским коммунистам, несомненно, должно быть квалифицировано Институтом национальной памяти как «продвижение коммунизма в Польше».

С 11 июня этого года украинцы получают возможность совершать безвизовые поездки в ЕС, информируют Super Nowości (Жешув). Появились опасения, что из-за отмены краткосрочных виз на польско-украинской границе начнутся проблемы ввиду большого наплыва украинцев, желающих пересечь границу. Пограничники не разделяют такие опасения, но готовятся к возможному увеличению приграничного движения. В настоящее время границу украинцы пересекают при наличии следующих оснований — имея карточку малого приграничного движения, долгосрочную или краткосрочную визу. По словам майора Малгожаты Пикор из штаба прикарпатских пограничников, «пробок» в местах перехода ее коллеги не боятся, поскольку после отмены визовых требований путешественников будут проверять меньше, за счет чего снизится время оформления. Помимо того, украинцам нужен будет биометрический паспорт. Пограничники обещают гибко реагировать на ситуацию, однако радикального увеличения числа путешественников не ждут.

Тем временем таможенники Кельце впервые в своей истории задержали украинских контрабандистов с янтарем, пишет Echo Dnia (Кельце). При осмотре автомобиля с двумя гражданами Украины было обращено внимание на то, что вели себя очень нервно. Причина обнаружилась быстро. Были найдены мешки с необработанным янтарем. «В общей сложности мы изъяли более 44 килограммов янтаря, чья рыночная стоимость оценивается почти в 200 тысяч злотых, — сообщила пресс-секретарь Налоговой администрации городе Кельце. — Мужчины, владеющие польским языком в достаточной степени, были не в состоянии дать удовлетворительную версию о происхождении янтаря. По предварительным данным, камни родом с востока, и их должны были доставить некому ювелиру из Варшавы. Ввоз в Польшу янтаря не является незаконным, но при пересечении границы нужно платить пошлину. В случае с изъятой партией она составила бы около 45 тысяч злотых». Контрабандисты задержаны.

Польская православная церковь отпраздновала 22 мая память перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари. Как это выглядело в Белостоке, показал Kurier Poranny (Белосток).

Ежи Дорошкевич / poranny.pl

Ежи Дорошкевич / poranny.pl