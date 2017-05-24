Визит президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию и его действия там должны стать причиной глубокого беспокойства граждан США, поскольку глава Белого дома не только подписал соглашение о продаже королевству вооружения США на сумму более $110 млрд, но и пошел на более тесное сотрудничество в области безопасности. Он предложить создать ближневосточную версию НАТО — лишь слегка прикрытый альянс против Ирана — и отметил, что подобная организация, возглавляемая Саудовской Аравией, может рассчитывать на поддержку со стороны Вашингтона. Трамп также высоко оценил создание в Эр-Рияде международного центра по борьбе с экстремизмом.

Sempretops.com Трамп

Подобные меры сложно оправдать на основе каких-либо рациональных расчетов безопасности США, тогда как сделать это на основе тех или иных моральных соображений просто невозможно, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative.

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К сожалению, президент Трамп лишь укрепляет крайне сомнительные двусторонние отношения между двумя странами, которым уже не одно десятилетие. Так, Саудовская Аравия является крайне двуличным государством, которое не может считаться союзником США, не говоря уже о том, чтобы быть Вашингтону другом. Более того, с учетом прошлой деятельности королевства по продвижению исламского радикализма учреждать центр по борьбе с глобальным экстремизмом в Эр-Рияде — одно и то же, что открывать центр по борьбе с фашизмом в Риме или Берлине в 1930-х годах.

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Саудовская Аравия продвигает экстремизм большим числом способов. Так, Эр-Рияд на протяжении многих десятилетий финансировал религиозные школы в ряде мусульманских стран для продвижения ваххабитского религиозного культа, поддерживающего близкие связи с королевской семьей Саудовской Аравии. И священнослужители ведут среди молодежи самую активную антизападную пропаганду.

Кроме того, как отметило большое число аналитиков, 15 из 19 угонщиков, совершивших теракты 11 сентября, были гражданами Саудовской Аравии, но этим степень вины Эр-Рияда не ограничивается, поскольку некоторые официальные лица страны поддерживали поразительно близкие отношения к «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении многих лет до терактов в Нью-Йорке и других городах США. И продвижение вооруженного экстремизма этим не начиналось и этим не закончилось.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Уже в 1980-е годы Эр-Рияд совместно с Пакистаном приложили все усилия к тому, чтобы военная и финансовая помощь, которую афганские мятежники получали от Вашингтона для борьбы с СССР, шла наиболее радикально настроенным группам. Более современным примером может стать недавняя попытка Эр-Рияда поддержать силы, пытающиеся сместить правительства Ирака и Сирии, часть из которых впоследствии влилась в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В том же, что касается моральной стороны вопроса, то фактический альянс Вашингтона с Саудовской Аравией оправдать еще сложнее, поскольку в вопросах прав человека страна показала себя просто отвратительно. Так, Эр-Рияд не только проявляет жесткое отношение к женщинам и религиозным меньшинствам, но и на постоянной основе лишает свободы и жизни даже мирных критиков режима.

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Помимо этого, в ходе возглавляемой Саудовской Аравией войны в Йемене целенаправленно наносились удары по мирному населению, а также был совершен ряд других военных преступлений, в том числе применены запрещенные кластерные бомбы. И из-за готовности Вашингтона одобрить военную кампанию Саудовской Аравии и даже предоставить ей логистическую поддержку Вашингтон становятся соучастником этих преступлений.

Отчасти стремление США поддерживать более близкие связи с Саудовской Аравией отражает нынешнюю зацикленность Вашингтона на том, чтобы называть Иран смертельным врагом стабильности Ближнего Востока. Подобное упрощенное видение не позволяет создать четкого понимания характера суннитско-шиитской борьбы за доминирование в регионе. Вашингтон всегда в этой борьбе выступал на стороне Саудовской Аравии, однако действия Трампа делают эту предвзятость более очевидной, что является ошибкой и на стратегическом, и на моральном уровне. На Ближнем Востоке намного больше суннитов, чем шиитов, а благодаря Эр-Рияду теперь в регионе намного больше радикалов-суннитов, чем радикалов-шиитов.

У США вообще не должно быть интересов в противостоянии Саудовской Аравии и Ирана, но если администрация Трампа стремится встать на ту или иную сторону, то Белый дом ошибся с выбором. Более того, из-за помощи в формировании арабской версии НАТО США не только оказываются в самом центре шиитско-суннитского противостояния, но и более давних арабско-персидских трений. К тому же поддержка сильной стороны контрпродуктивна, если целью Вашингтона является обеспечение стабильности. Подобный шаг настолько же близорук, как если бы Ричард Никсон и Генри Киссинджер решили поддержать Советский Союз, а не Китай в их двустороннем противостоянии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Иран едва ли является достойной восхищения державой, тем не менее постоянные заявления США о том, что Тегеран — государство — спонсор терроризма, являются большим преувеличением. И в целом Саудовская Аравия, с учетом её прошлых шагов, больше подходит под эту формировку.

Во внутренней политике, отмечает автор, Иран, без сомнения, является репрессивным государством, однако страна располагает рядом черт открытости. У женщин в исламской республике более достойный статус, чем в Саудовской Аравии. В Иране проходят, пусть и ограниченные, но настоящие выборы, в которых участвуют кандидаты с различными взглядами. Ничего из этого нет в Саудовской Аравии.

Трамп и его советники, похоже, не хотят всего этого замечать. Лучше всего подобный подход иллюстрирует совместная пресс-конференция главы дипломатии США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел Саудовской Аравии, большую часть которой госсекретарь США потратил на осуждение Ирана за поддержку терроризма и репрессий в стране. Он также призвал Тегеран отказаться от поддержки террористических группировок и перейти к более открытой демократии и свободе внутри страны.

Подобная критика Ирана за его внутриполитические недостатки, произнесенная с платформы, на которой стояло официальное лицо тоталитарной теократии, выглядела отвратительно. На фоне Саудовской Аравии Иран со всеми своими недостатками и репрессивными чертами выглядит как демократия Томаса Джефферсона. Даже если у Тиллерсона и нет чувства стыда, то чувство неуместности морализаторства в подобном месте у него быть должно.

Таким образом, близкие отношения Вашингтона с Саудовской Аравией на протяжении долгого времени были позорным пятном на репутации США, теперь же Трамп и Тиллерсон усугубили этот позор.