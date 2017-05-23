Администрация президента США, по некоторым данным, рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военнослужащих страны и, возможно, военных государств — членов НАТО в Афганистан для участия в возглавляемой Вашингтоном операции. На фоне развивающихся в этой стране событий отправка туда дополнительных войск может оказаться крайне необходимой, поскольку даже если с помощью нее и не будет одержана решающая победа, подкрепления помогут предотвратить поражение, пишет Майкл О’Хэнлон в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Читайте также: Трамп должен определиться с целями США в Афганистане — АС

Так, подчеркивает автор, в рядах нынешней миссии участвуют около 8,5 тыс. солдат США, тогда как общая численность иностранного контингента насчитывает приблизительного 12 тыс. человек. Поэтому возможная отправка военнослужащих приведет к увеличению численности войск на 30−50%.

Целесообразность такого шага для разрешения конфликта, считает автор, необходимо рассматривать в определенном контексте. В частности, неоднократные заявления о том, что США не способны сохранять приверженность долгой и сложной миссии, были опровергнуты, что стало подтверждением умения США продолжать сложную работу даже тогда, когда результаты оказываются вполне посредственными. Более того, администрация Трампа, похоже, смирилась с тем, что ее войска останутся в Афганистане в течение большей части, если не всего президентского срока Дональда Трампа, поскольку не было бы смысла говорить об увеличении численности войск, если намерением страны был бы их вывод на следующий же год.

Помимо этих вопросов, существует также ряд других, включающих такие аспекты, как Пакистан, экономические и политические реформы Афганистана и мирный процесс с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так, все чаще как слева, так и справа политического спектра США слышится критика Исламабада, а также призывы к более жесткому подходу из-за терпимого отношения страны к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для решения проблемы с Пакистаном США могут в еще большей степени сократить помощь стране, а также установить лица и организации, ответственные за поддержку радикалов, и ввести против них санкции. США могут начать нанесение ударов по боевикам в самом Пакистане. Тем не менее Вашингтон может пойти и по более позитивному пути, предложив соглашение о свободной торговле или увеличение помощи в обмен на прекращение поддержки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во внутренней политике Афганистана, раздираемой коррупцией, также можно наблюдать ряд положительных подвижек, которые необходимо развивать. Так, правительство президента Ашрафа Гани Ахмадзая сохраняет стабильность. И благодаря тому, что отныне глава государства лично наблюдает за присуждением правительственных договоров, удалось сократить объемы коррупции. Несмотря на то, что при таком подходе сокращается эффективность правительства, выбранный курс создает возможность обеспечения большей транспарентности. Со своей стороны США более тщательно стали выбирать то, кому они предоставляют деньги и помощь, поэтому намного меньше денег оказывается в руках «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В том же, что касается мирного процесса с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для его осуществления радикалам необходимо признать, что победы в войне им не одержать, как и не захватить им территорию страны. Им также необходимо смириться с тем, что конституция защищает всех граждан страны, в том числе женщин, а иностранный контингент останется в стране на ближайшую перспективу.

В этих условиях самое важное, что могут сделать США для мирного процесса, — это помочь со стабилизацией военной ситуации в стране, чтобы лишить радикалов иллюзий относительно своего величия и близости к победе. Так, по данным Центрального командования США, территория, удерживаемая Кабулом, сократилась за последние 10 лет с 70% до 60%, при том что в руках боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится около 10%. Необходимо не допустить ухудшения ситуации, а также необходимо стремиться добиться изменения этой тенденции в положительную для Кабула сторону.

В таком контексте и стоит рассматривать вопрос о численности войск, подчеркивает автор. Так, в 2013 году командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане генерал Джон Аллен заявил о том, что для обеспечения безопасности страны необходимо 13 тыс. 500 военнослужащих — приблизительно на пять тысяч больше, чем одобрил президент Обама. Более того, эти войска должны были бы получить более широкие полномочия для использования авиации против целей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда Обама своего согласия не дал, Трамп же, похоже, по меньшей мере в какой-то степени одобряет подобное расширение полномочий.

Математика численности войск такова. 8,5 тыс. военнослужащих США в Афганистане будет достаточно лишь для поддержания полудюжины баз, в том числе тех, которые расположены в Баграме, поблизости от Кабула и Кандагара. На каждой из них должна находиться по крайней мере одна тысяча военнослужащих для должного обеспечения самообороны, управления беспилотниками и авиацией, а также систем сбора разведданных и предоставления подготовки полиции и вооруженным силам страны. Если США хотят принимать участие в подготовке афганских войск, им необходимо направить в страну еще одну тысячу или более солдат.

Иными словами, 8,5 тыс. военнослужащих хватит только для того, чтобы поддерживать функционирование полудюжины баз, а также для проведения централизованного обучения афганских войск. Чего у США нет на сегодняшний день, — это возможности проводить тренировки афганских войск в полевых условиях. Так, по плану Аллена предполагалось создать несколько десятков тренировочных команд, которых не хватило бы для помощи каждому батальону вооруженных сил Афганистана, однако было бы достаточно, чтобы оказать поддержку афганским подразделениям в случае тяжёлых боев. Для этого потребовалось бы несколько тысяч военнослужащих с учетом контингента поддержки.

Таким образом, заключает автор, на сегодняшний день США в Афганистане необходимо не сокращать численность войск, а наращивать. И, осуществив так называемую «эскалацию для деэскалации», США, быть может, и не одержат победу, однако смогут добиться значительного повышения вероятности предотвращения поражения, а также укрепят свой восточный фланг в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Поэтому представленное на рассмотрение Трампу предложение логично и заслуживает серьезного анализа.