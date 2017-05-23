Казённый человек России
Найденные в городе Ардаган на северо-востоке Турции (бывшая территория Российской Империи) останки российского офицера, умершего в XIX веке, идентифицированы. Это был подполковник Карл Ржепецкий, сообщила турецкая газета Haberturk со ссылкой на местные власти.
Любопытно, что во всех сообщениях на эту тему, которые публикуются в СМИ уже почти две недели, фигурируют в основном турецкие источники.
Исключением является сегодняшнее сообщение посольства России в Турции, согласно которому турецкой стороне была передана информация из государственного военно-исторического архива о предположительной принадлежности останков русского офицера XIХ века, обнаруженных на северо-востоке Турции. Об этом сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова. Она также отметила, что сейчас прорабатываются дальнейшие шаги, учитывается, в том числе, возможность пожеланий и обращений со стороны родственников офицера, которых, впрочем, пока не поступало.
Точка зрения родственников, безусловно, имеет значение. Особенно если их удастся обнаружить спустя полтора века. Тем не менее, нуждается в прояснении и государственная позиция по отношению к подобного рода ситуациям. В том, что соответствующие стандартные процедуры должны существовать и применяться в случае необходимости, сомневаться не приходится.
Ведь это российский офицер! И нет никакой разницы в каком именно веке он умер. Могила его, к сожалению, уже потревожена и разорена. Тем не менее, к туркам претензии предъявлять сложно. Чего только не бывает при проведении строительных работ. К тому же они, по крайней мере, оказали содействие в установлении его личности.
А хоронить его тоже турки будут? По мусульманскому обычаю? Или, быть может, выставят его бренные останки в музее на всеобщее обозрение? Увы, но и спустя почти полмесяца с момента обнаружения могилы, никакой ясности по этому поводу так и не наступило.
Между тем, военный в любой стране — слуга государства, казенный человек. В США его так и называют «government issue» — «собственность правительства». При жизни, и тем более после смерти — государство обязано защищать его честь и достоинство. Потому что оно равнозначно достоинству самого государства. Для соблюдения этих непререкаемых норм во многих странах мира созданы военно-мемориальные службы, важнейшей задачей которых является достойное упокоение и увековечивание памяти павших и усопших воинов. Причем не только в формате больших братских могил и официальных военных мемориалов. Внимание государства должно быть подчеркнуто именно к таким индивидуальным случаям. Лучшего доказательства уважения целой страны к каждому конкретному воину и его вкладу в дело защиты Родины быть просто не может. А о важности такого уважения для каждого современного российского солдата и офицера, от которых присяга и воинский долг требуют самоотверженности и даже самопожертвования, даже говорить не приходится.
Военно-мемориальная служба существует и при минобороны РФ. Очевидно, что судьба останков найденного в нынешней Турции российского офицера находится в компетенции этого ведомства. И он должен быть перезахоронен на территории России с отданием всех положенных по его статусу воинских почестей. Для этого, по сути, и было создано первое в РФ военное мемориальное кладбище в подмосковном Мигалово. Иначе в цивилизованной стране быть просто не может!