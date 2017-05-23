Найденные в городе Ардаган на северо-востоке Турции (бывшая территория Российской Империи) останки российского офицера, умершего в XIX веке, идентифицированы. Это был подполковник Карл Ржепецкий, сообщила турецкая газета Haberturk со ссылкой на местные власти.

Адольф Шарлемань Герб Российской империи времени Александра II

Любопытно, что во всех сообщениях на эту тему, которые публикуются в СМИ уже почти две недели, фигурируют в основном турецкие источники.

Исключением является сегодняшнее сообщение посольства России в Турции, согласно которому турецкой стороне была передана информация из государственного военно-исторического архива о предположительной принадлежности останков русского офицера XIХ века, обнаруженных на северо-востоке Турции. Об этом сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова. Она также отметила, что сейчас прорабатываются дальнейшие шаги, учитывается, в том числе, возможность пожеланий и обращений со стороны родственников офицера, которых, впрочем, пока не поступало.

Точка зрения родственников, безусловно, имеет значение. Особенно если их удастся обнаружить спустя полтора века. Тем не менее, нуждается в прояснении и государственная позиция по отношению к подобного рода ситуациям. В том, что соответствующие стандартные процедуры должны существовать и применяться в случае необходимости, сомневаться не приходится.

Ведь это российский офицер! И нет никакой разницы в каком именно веке он умер. Могила его, к сожалению, уже потревожена и разорена. Тем не менее, к туркам претензии предъявлять сложно. Чего только не бывает при проведении строительных работ. К тому же они, по крайней мере, оказали содействие в установлении его личности.

Алексей Кившенко. Взятие Карса. Въезд. 1880

А хоронить его тоже турки будут? По мусульманскому обычаю? Или, быть может, выставят его бренные останки в музее на всеобщее обозрение? Увы, но и спустя почти полмесяца с момента обнаружения могилы, никакой ясности по этому поводу так и не наступило.

Между тем, военный в любой стране — слуга государства, казенный человек. В США его так и называют «government issue» — «собственность правительства». При жизни, и тем более после смерти — государство обязано защищать его честь и достоинство. Потому что оно равнозначно достоинству самого государства. Для соблюдения этих непререкаемых норм во многих странах мира созданы военно-мемориальные службы, важнейшей задачей которых является достойное упокоение и увековечивание памяти павших и усопших воинов. Причем не только в формате больших братских могил и официальных военных мемориалов. Внимание государства должно быть подчеркнуто именно к таким индивидуальным случаям. Лучшего доказательства уважения целой страны к каждому конкретному воину и его вкладу в дело защиты Родины быть просто не может. А о важности такого уважения для каждого современного российского солдата и офицера, от которых присяга и воинский долг требуют самоотверженности и даже самопожертвования, даже говорить не приходится.

Военно-мемориальная служба существует и при минобороны РФ. Очевидно, что судьба останков найденного в нынешней Турции российского офицера находится в компетенции этого ведомства. И он должен быть перезахоронен на территории России с отданием всех положенных по его статусу воинских почестей. Для этого, по сути, и было создано первое в РФ военное мемориальное кладбище в подмосковном Мигалово. Иначе в цивилизованной стране быть просто не может!