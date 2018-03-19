Визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию отметился подписанием огромного количества экономических соглашений на общую сумму $280 млрд. При этом почти $110 млрд из них оказались в сфере военно-технического сотрудничества. Эта огромная сделка, которая должна быть реализована в течение 10 лет, теперь будет ждать одобрения Конгрессом США. Что же хочет получить Саудовская Аравия и является ли сделка победой администрации Дональда Трампа?

Al Ekhbariya Сделка

Крупнейшая единовременная сделка в истории ВПК США: шоу или реальный успех?

Соглашение, достигнутое между США и Саудовской Аравией, является крупнейшим в истории американского военно-промышленного комплекса (ВПК). Тем не менее всё не настолько «радужно», как может показаться на первый взгляд. Во-первых, Вашингтон во время двух президентских сроков Барака Обамы продал Эр-Рияду ничуть не меньше вооружений — общая стоимость реализованной продукции превысила $115 млрд. Просто контракты подписывались не одновременно и не так активно рекламировались. Во-вторых, очень заметная часть сделок, которые «завоевал» Дональд Трамп, прорабатывались ещё администрацией Обамы, а часть из них и вовсе были просто обновлены и систематизированы. Поэтому стоимость новых контактов явно меньше $110 млрд, хотя оценить точно их долю пока не представляется возможным — детальный список закупок пока не обнародован. В итоге мы видим очередное проявление стиля работы Дональда Трампа, любящего устроить красивое шоу. С другой стороны, можно однозначно сказать, что реализация этого соглашения (особенно в сочетании с работой на рынке стран НАТО, для которых США всегда являются ключевым поставщиком вооружений) позволит США продолжить с уверенностью занимать место крупнейшего экспортёра оружия в мире.

Что и зачем приобретает Саудовская Аравия?

С высокой степенью уверенности можно сказать, что Эр-Рияд сделает ставку на усиление противовоздушной и противоракетной обороны. Будут приобретены дополнительные партии зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3, а также, если контракт одобрит Конгресс (что может и не произойти), системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Фактически в регионе есть лишь две страны, для защиты от которых нужен THAAD, предназначенный для заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности. Это Израиль с ракетами «Иерихон-2» (максимальная дальность 3500 км) и «Иерихон-3» (максимальная дальность засекречена, оценивается в 4800 км, а возможно, и больше), а также Иран, наладивший производство целого ряда ракет средней и малой дальности (многие из них на основе данных, полученных из КНДР). Если конфликт ближайших союзников США, Саудовской Аравии и Израиля, крайне маловероятен (в том числе и благодаря наличию у Израиля ядерного оружия), то война между Тегераном и Эр-Риядом выглядит более правдоподобным сценарием. Особенно, если Саудовская Аравия и её сателлиты (в первую очередь Кувейт, который имеет границу с обеими странами) станут плацдармом для полномасштабного вторжения в Иран со стороны США и их союзников. При таком развитии событий защита саудовских военных и инфраструктурных объектов от иранского ракетного «удара возмездия» получает большое значение.

Rintojiang Эр-Рияд

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Кроме средств ПВО и ПРО, Эр-Рияд планирует усилить свой флот, несколько уступающий по мощи иранскому. Речь идёт о закупке 4 кораблей Multi-Mission Surface Combatant (MMSC), созданных на основе боевых кораблей прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) типа Freedom (сделка, оцениваемая минимум в $11 млрд, была проработана ещё администрацией Барака Обамы). Также будут продолжены поставки бронетехники, артиллерии, радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, боевых вертолётов и многого другого — как мы выше уже отметили, детальный список пока не обнародован.

Одно можно сказать точно — поставки новых вооружений мало повлияют на боеспособность вооруженных сил Саудовской Аравии, которые имеют очень низкий уровень мотивации и обучения. Имея немалую численность и вооруженная современнейшими образцами военной техники, саудовская армия так и не смогла достичь значимых успехов в войне с хуситами в Йемене, лишь превратив жизнь мирного населения соседней страны в настоящий ад. На деле же, используя давно устаревшее советское вооружение и помощь иранских инструкторов, йеменские повстанцы жгли военную технику противника целыми колоннами. Без структурных реформ и повышения уровня обучения личного состава поставки новой военной техники не изменят ровным счётом ничего. Но, судя по всему, понимания этого в Эр-Рияде пока нет.