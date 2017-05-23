Ряд экспертов полагает, что в ходе ХIХ съезда КПК может быть пересмотрена процедура передачи власти. Согласно действующим негласным правилам, председатель КНР может занимать должность главы государства до достижения 68-летнего возраста, кроме того, генеральный секретарь КПК занимает свой пост не более двух сроков подряд. Как считают политологи, нынешний съезд может стать плацдармом для Си Цзиньпина, который намерен задержаться у власти и завершить начатые реформы, столь необходимые Китаю в настоящее время.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Си Цзиньпин впервые получит возможность «назначить» состав ЦК по своему усмотрению, а значит, определить будущую политику КНР еще как минимум на пять лет. Действующий комитет был набран предшественником Си Ху Цзиньтао, с которым Си Цзиньпина связывает долгая внутренняя политическая борьба, завершившаяся победой действующего председателя КНР.

По слухам, Си намерен изменить процедуру передачи власти, оставшись на третий срок, и тем самым нарушить оба негласных правила (после завершения второго срока в 2022 году Си Цзиньпину исполнится 69 лет — предельный возраст для китайских лидеров).

Подготовка к данному событию ведется уже не первый год. Сразу после прихода Си Цзиньпина к власти началась не только партийная перетасовка кадров, но и известная кампания по борьбе с коррупцией и расточительством, которая главным образом ударила по представителям так называемой Шанхайской клики — неформального объединения политических деятелей, являющихся сторонниками Ху Цзиньтао.

В 2012 году были арестованы Сюй Цайхоу, занимавший должность зампредседателя Центрального военного совета КНР, Бо Силай — секретарь Чунцинского горкома, ранее занимавший пост министра коммерции КНР, Чжоу Юнкан — экс-министр общественной безопасности КНР. Все указанные высокопоставленные чиновники были замешаны в громких коррупционных скандалах с участием членов их семей, которые привели к пожизненному заключению. Кроме того, все они являлись ближайшими соратниками Ху Цзиньтао.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие КНР на Параде Победы в Москве. 9 мая 2015 года

Устранив противников в высших эшелонах власти, Си Цзиньпин начал сразу несколько широкомасштабных реформ, рассчитанных не на одно пятилетие. В данный список вошли военная реформа, реформа системы здравоохранения и, конечно, финансовая реформа, призванная ликвидировать производственную зависимость экономики КНР от иностранных заказов.

Для успешного завершения начатых реформ председателю КНР необходимы еще около 7−10 лет, которых, согласно действующим правилам, у Си Цзиньпина нет. Си должен освободить кресло в 2022 году, в то время как результаты реформ проявятся не ранее 2025 года. Являясь искренним патриотом своей страны, а также эффективным политиком, которого поддерживает абсолютное большинство населения, Си Цзиньпин может оставить за собой право задержаться у власти еще на один срок.

Ситуация будет во многом зависеть от внутриполитической борьбы, очередной виток которой начнется осенью 2017 года. Действующий Постоянный комитет КПК из-за возраста покинут пять из семи членов. В новый комитет войдут Си Цзиньпин, представитель так называемой группы «комсомольцев» — действующий премьер Ли Кэцян, а также те, кого Си захочет видеть в своей команде.

В скрытое противостояние с командой Си могут вступить сразу несколько групп политической элиты, в том числе клика Цинхуа, которая пользовалась наибольшим влиянием с 2008 по 2012 год, а также Сишаньское собрание, представителями которого являются богатейшие китайские бизнесмены. Данная группа «точит зуб» на Си Цзиньпина еще с 2012 года, когда недавно избранный генсек объявил негласную «антикоррупционную войну» ее известным членам, в том числе Лин Цзихуа и Лю Тенаню, которые получили длительные сроки тюремного заключения.

Ряд западных экспертов полагает, что Си не станет открыто подрывать действующие правила и менять существующую систему передачи власти. Вместо этого председатель КНР поможет своему ставленнику стать главой государства, при этом бразды правления останутся у Си. У данной теории нет никаких фактических подкреплений, кроме того, что, как правило, государственные СМИ КНР заранее начинают подготавливать почву, знакомя население с возможным преемником действующего лидера.

В таких случаях, как правило, действующий генсек совместно со своим протеже посещает различные мероприятия, каждое из которых активно освещается прессой. В данном случае все государственные СМИ продолжают молчать, что позволяет сделать вывод о том, что Си Цзиньпин еще не выбрал своего приемника.

Kremlin.ru Участники круглого стола форума «Один пояс, один путь»

Еще одним интересным вопросом является дальнейшая судьба «детищ» команды Си Цзиньпина, а именно Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и проекта «Один пояс, один путь» — экономической инициативы, с которой Си выступил лично в 2013 году. Политические противники действующего председателя КНР неоднократно «шепотом» высказывались о бесперспективности данного проекта, который, по их мнению, еще больше загонит Китай в экспортную зависимость от Европы.

Однако решение Си Цзиньпина любыми средствами продолжить «Новый шелковый путь» не оставило выбора для последующих политических наследников Си. В случае, если соратники Си потерпят поражение и к власти придут представители других политических группировок, например «комсомольцы», то им придется завершать начатое дело Си Цзиньпина.

«Один пояс, один путь» — один из самых грандиозных национальных проектов КНР, тихо свернуть который не удастся даже опытным «комсомольцам». Кроме того, «путь» стал активным рычагом для проведения внешнеполитического курса — Пекин не перестает заигрывать со странами, то обещая им участие в проекте, то забывая свои обещания, данные ранее. Очевидно, что даже при смене политической элиты в Китае новые партийные деятели не станут отказываться от столь удобного рычага давления на соседние государства.

Китай переживает не лучшие времена. Финансовый кризис, ударивший по национальной экономике, экологическая катастрофа, проблема перепроизводства и ограничительных мер при работе с торговыми партнерами из Америки и Европы добавляются к острейшим внешнеполитическим проблемам в лице конфликта вокруг островов в Южно-Китайском море, а также проблеме денуклеаризации Корейского полуострова.

В столь трудное время Поднебесной нужен сильный лидер, который смог быть вывести страну из затянувшегося многостороннего кризиса. Таким лидером является Си Цзиньпин, которого искренне любят и уважают жители китайских деревень и мегаполисов, однако будет ли так и после 2022 года, пока неизвестно.