Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремились построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция трехпутная. Станция метро «Партизанская»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Партизанская»

Станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Партизанская»

Ранее с 1944 по 1947 год — Измайловский парк культуры и отдыха им. Сталина, с 1947 по 1963 год — Измайловская, с 1963 по 2005 год — Измайловский парк. Названа в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Открыта 18 января 1944 года.

Архитекторы: Б. С. Виленский, Л. Д. Фишбейн.

Архитекторы вестибюлей: Б. С. Виленский, Л. Григорьев, Л. А. Шагурина.

Конструкция колонная трехпролетная мелкого заложения (9м). Станция трехпутная, рассчитанная на строительство стадиона им. Сталина, который не был построен из-за войны. Самая широкая станция московского метро. Колонны и верх путевых стен облицованы светлым прохоро-баландинским мрамором, низ путевых стен — темно-коричневой керамической плиткой. Лепнина капителей колонн символизирует партизанскую чащу.

На путевых стенах — рельефы с изображением советского оружия (скульптор С. Л. Рабинович). В начале каждой боковой платформы — статуя, слева Зои Космодемьянской, справа — Матвея Кузьмича Кузьминина. На промежуточной площадке — скульптурная группа «Партизаны» (автор — М. Г. Манизер). Над аркой входа — рельеф с изображением двух женских фигур с фанфарами и знаменами. Пол вымощен серым и красным гранитом. Стены вестибюля облицованы серым и красным мрамором.