Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM С.Л. Рабинович. Рельеф «Орден Победы». Станция метро «Семеновская»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Семеновская»

Станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Семеновская».

До 1961 года — Сталинская. Названа по близлежащей Семеновской площади, ранее была названа по Сталинскому району г. Москвы. Открыта 18 января 1944 года.

Архитектор: С.М. Кравец.

Николай Иванов ИА REGNUM Колонны квадратного сечения. Станция метро «Семеновская»

Николай Иванов ИА REGNUM Чеканные щиты с изображениями советского оружия. Станция метро «Семеновская»

Конструкция трехсводчатая глубокого заложения (40 м). Четыре ряда колонн квадратного сечения. Колонны облицованы серым мрамором «коелга» со вставками красного мрамора «нижний тагил». Пол выложен красным, черным, серым и белым гранитом. Путевые стены облицованы серым с белыми прожилками мрамором «уфалей», в котором сделаны треугольные вставки зеленого песчаника. На них — чеканные щиты с изображениями советского оружия, перемежающиеся с медальонами с портретами бойцов Красной Армии. Торцевую стену украшает рельеф — Орден Победы на фоне оружия и знамен (автор — С.Л. Рабинович). Имя Сталина удалено с рельефа в 60-х.

Над оформлением станции работали скульпторы В. И. Мухина, Н. К. Вентцель и художник В. П. Ахметьев. На потолке центрального зала — лепнина с изображением советской техники. Станцию украшают торшеры из зеленого мрамора. Вестибюль отделан белым и красным мрамором. Рельеф с изображением Сталина в центральной части потолка сбит в 1960 году.