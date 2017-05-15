В Литве продолжается скандал вокруг связей бывшего вице-спикера парламента Миндаугаса Бастиса с представителями российской госкорпорации «Росатом», а политики и СМИ принялись искать, кто ещё мог сотрудничать с российскими энергетиками, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Травля медведя

Так, часть политиков и СМИ возмущена позицией члена Еврокомиссии, социал-демократа Витяниса Повиласа Андрюкайтиса, который оправдывает обвиняемого в «измене Родине» Бастиса. По словам Андрюкайтиса, деятельность Бастиса не является угрозой для национальной безопасности, а выводы парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, в которых говорится об этом, ничтожны.

«Я сам участвовал в нескольких допросах, я был ответственным за работу тех комиссий по процедуре вотума недоверия, за результативность этих процедур, давайте вспомним случай Сахарука и Каралюса, наконец, долгую историю Паксас, в которой мне довелось участвовать. Там у нас на самом деле были неоспоримые доказательства, а здесь выводы комитета по национальной безопасности и обороне — сплошная беллетристика, не входит ни в какие рамки, аргументы базарного уровня», — сказал Андрюкайтис.

Член Еврокомиссии утверждает, что Социал-демократическая партия Литвы должна защищать своего соратника всеми возможными способами. Утверждение, что Бастис вызывает угрозу для национальной безопасности, вызывает у Андрюкайтиса улыбку и смех:

«Не могу, не могу не улыбаться: Миндаугас Бастис — угроза для национальной безопасности. У меня еще больше вопросов, чем ответов. Мне кажется, что в Сейме должны появиться парламентарии и юристы, которые должны рассмотреть этот случай, потому что он очень противоречивый. Это, знаете ли, вызывает только улыбку и смех».

Em-group.ru Росатом

Председателя комитета по национальной безопасности и обороне Витаутаса Бакаса такие заявления Андрюкайтиса удивили:

«Интересно, что вызывает улыбку у Андрюкайтиса: то, что его коллега по партии систематично общался с российскими спецслужбами? То, что он общался с представителями «Росатома» и торговал будущим Литвы? То, что он близко семьями общался с представителями преступного мира? Что здесь вызывает улыбку? Мне так улыбаться точно не хочется».

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис также не считает, что попытка еврокомиссара высмеять парламентское расследование имеет основание.

«Я просто хотел бы получить окончательные выводы и результаты, и тогда еврокомиссар сможет улыбаться или не улыбаться. Пока что здесь нечему улыбаться. Нужно всегда оценивать очень серьезно, и я считаю, что мы должны обращать внимание на любые угрозы для Литвы. И в этом случае, если их признает комиссия, то нельзя говорить, что вся комиссия ошибается, а я тут один прав. Да, мы должны выслушать мнение юристов и завершить процесс до конца, тогда мы сможем оценить его. Не знаю, надеюсь, что без улыбки», — заявил Пранцкетис.

Оппозиция и вовсе посчитала, что раз Андрюкайтис оправдывает Бастиса, он и сам связан с российскими энергетиками.

«Мне на ум приходят разные мысли. Во-первых, может, человек сам был в похожей ситуации, и интересно было бы узнать, не был ли Андрюкайтис предупрежден Департаментом госбезопасности. Я бы хотела задать Андрюкайтису похожие вопросы, что и Бастису, потому что его позиция, я бы сказала, прокремлевская, выгодная Кремлю, и это на самом деле вызывает серьезные вопросы», — заявила заместитель Бакаса, консерватор Раса Юкнявичене.

Лидеры оппозиции говорят, что еврокомиссару не стоит так высказываться.

«Правду говоря, политику такого ранга, еврокомиссару, все же стоит придержать язык за зубами. По его высказываниям оценивается и вся Литва. Мне приходилось работать членом Европарламента, и еврокомиссары, представители Еврокомиссии, говорят особенно ответственно потому, что на основании их слов складывается впечатление о том, какие процессы происходят в Литве, как оцениваются правоохранительные органы Литвы, и это означает, что на основании его слов можно подумать, что наш ДГБ работает плохо, все остальные работают плохо, и это неуважительно. Нужно уважать госучреждения своей страны», — отметил лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Флаг Литвы

«Андрюкайтис пропустил прекрасный шанс помолчать. Во-вторых, такие высказывания на таком посту, как еврокомиссар, который у нас в Литве всего один, могут оцениваться как давление на специальную комиссию Сейма, которая выясняет, нарушил Бастис присягу или нет. Я бы сказал, что можно было подождать, если вердикт будет в пользу Бастиса, тогда можно будет говорить. И, в-третьих, Андрюкайтис входит в число тех политиков, которые все время, как бы тут сказать помягче, стремились к очень хорошим отношениям с Россией», — заявил обозреватель Римвидас Валатка. Его цитирует портал Alfa.lt.

Андрюкайтиса, как и Бастиса, защищают и другие влиятельные социал-демократы. Член Сейма Альгирдас Сисас согласен с еврокомиссаром, что выводы Комитета по национальной безопасности и обороне всего лишь беллетристика:

«Отчасти да, потому что если прокуратура отказалась начать расследование, так как не видит для этого основания, то как можно это назвать — повесть, очерк или еще как-нибудь… И я все еще не теряю надежды, что мы живем в правовом государстве. Мы можем принимать политические решения, давать политическую оценку, но в первую очередь это правовой процесс, и нужно на все смотреть юридически».

«Такой вывод, вывешенный на всеобщее обозрение, должен был сразу стимулировать действия Генпрокуратуры, она должна была начать расследование, но, насколько мне известно, прокуратура подумала о расследовании, только когда сам Бастис обратился. В итоге Генпрокуратура не нашла оснований начать разбирательство. Так что сейчас возникает вопрос, что делают эксперты в области права, что делают юристы», — размышляет Андрюкайтис.

Эти аргументы социал-демократов и Андрюкайтиса разозлили литовских обозревателей.

«Политик такого уровня, как Андрюкайтис, должен знать политическую азбуку. Политическая азбука говорит, что выдвигаемые в отношении политиков требования выше правовых — для этого и есть импичмент, после которого человека не сажают в тюрьму, не ограничиваются другие его права, он только теряет возможность представлять народ. Уж кому, а Андрюкайтису должно быть это известно. И вообще, в Литве все политические мерзавцы почему-то хотят прятаться за прокуратурой, законом, Конституцией и так далее», — заявил Валатка.

Политики убеждены, что действует куда более широкая сеть влияния «Росатома», которую необходимо обнародовать. Лидер консерваторов Ландсбергис говорит, что ДГБ должен информировать Сейм и общество о том, какие связи существуют между «Росатомом» и политиками или госслужащими. Да и в целом во всей Литве.

«Если ДГБ информировал бы о том, что такие связи могут быть у политиков или других госслужащих, я считаю, эта информация была бы полезна и необходима Литве, и мы должны об этом знать», — сказал Ландсбергис.

С ним согласны и главы парламентских комитетов.

«У меня сложилось впечатление, что сеть намного шире одного Бастиса, а у Социал-демократической партии, к которой, кстати, принадлежит и Андрюкайтис, вообще были довольно тесные контакты. Я считаю, что с теми же людьми, с которыми контактировал Бастис», — считает Юкнявичене.

Парламентская комиссия по процедуре вотума недоверия должна представить Сейму вывод, есть ли основание начать процедуру отстранения Бастиса.