В мире лишь в последние годы заговорили о психологической и гибридной войнах, широком манипулировании общественным мнением. В действительности же «промывка мозгов» населения западных стран, да и не только западных, осуществляется давно. Ныне же, расправившись, как считается, с «советским коммунизмом», поставлена задача развенчать Великую Победу советского народа, вытравить у наших людей гордость за совершенный подвиг отцов и дедов. «Западные партнеры» не скрывают, что их цель — лишить народ России его последних скреп — православной веры и памяти о величии Победы. Оттого их так раздражают военные парады в честь Победы в Великой Отечественной войне, массовые шествия «Бессмертного полка».

Адольф Гитлер выступает на митинге

В своих странах эта цель уже достигнута — большинство населения западных стран теперь не знает о решающем вкладе в разгром человеконенавистнического гитлеровского режима и его сателлитов героической Красной армии и советского народа в целом. Послевоенное «поколение пепси» убедили, что нацизм и фашизм одолели доблестные воины из англосаксонских стран, в первую очередь США и Великобритании. Как показывают результаты проведенного, например, во Франции опроса, если в 1945 году большинство жителей этой страны считали освободителями Европы от гитлеровских захватчиков советских солдат, то в XXI веке пальма первенства в победе над вселенским злом отдается американской армии, которая лишь ограниченно воевала на этом континенте. Подобная картина и в других странах «свободного мира». Советской же армии, по выражению американского профессора Питера Кузника, отдается «роль статиста в американской военной истории». Именно так представляется история Второй мировой войны и в изданных на средства американских спонсоров учебниках для внуков и правнуков победителей. Хотелось бы, наконец, узнать, кто из российских чиновников и издателей польстился на долларовые подачки и выпустил массовыми тиражами открыто и грубо искажающие историю нашего государства «учебники и пособия».

Так как желающие принизить роль вооруженных сил СССР в борьбе с фактически объединенной под пятой гитлеровской Германии Европой есть и в нашей стране, приходится напоминать, казалось бы, несомненные и неопровержимые истины. Источников, содержащих эти истины, в советское время издано немало. Взять хотя бы фундаментальный многотомный труд «История Второй мировой войны 1939—1945». Кому не нравится труд советских историков, могут обратиться к недавно вышедшему в свет 12-томному изданию «Великая Отечественная война 1941—1945 годов», в котором на уровне современных знаний с максимально возможной объективностью раскрыты основные события величайшей трагедии XX века.

Les-crises.fr

С 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. советско-германский фронт был решающим фронтом Второй мировой войны по количеству вовлеченных сил, продолжительности и напряженности борьбы, ее пространственному размаху и конечным результатам. Именно на этом фронте в течение всей войны сосредоточивалась подавляющая часть вооруженных сил Германии и ее пособников — Финляндии, Румынии, Италии и Венгрии и др. Здесь использовалась и большая часть военной техники противника.

Преодолев трудности начального периода войны, вызванные как объективными, так и субъективными причинами, Советский Союз уже через несколько месяцев стал демонстрировать свою военную и экономическую мощь, способность эффективно противостоять опиравшейся на экономику почти всей оккупированной Европы и стран-сателлитов германской военной машине. Это признавал президент США Франклин Рузвельт, который писал 6 мая 1942 г.: «С точки зрения большой стратегии… трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 государств Объединенных Наций, вместе взятые». Конечно, этих слов не найдешь в навязываемых школам состряпанных на западные гранты учебниках и пособиях «либеральных» авторов.

Нет в них и слов убежденного антикоммуниста премьер-министра Великобритании в годы войны Уинстона Черчилля, сказанных 20 января 1943 г. за несколько дней до завершения Сталинградской битвы: «…Все наши военные операции осуществляются в весьма незначительном масштабе по сравнению с огромными ресурсами Англии и Соединенных Штатов, а тем более по сравнению с гигантскими усилиями России».

Замалчивается и то, что более 73% общих потерь гитлеровская армия понесла в боях и сражениях с Красной армией. Урон в личном составе по числу убитых и раненых, нанесенный вермахту на советско-германском фронте, был в шесть раз больше, чем на театрах военных действий в Западной Европе и Средиземноморье, вместе взятых. На советско-германском фронте была уничтожена и основная часть военной техники противника — до 75% общих потерь танков и штурмовых орудий, свыше 75% всех потерь авиации, 74% общих потерь артиллерийских орудий.

Но эти цифры не интересны западным пропагандистам, ибо не укладываются в миф о «доминирующем» вкладе США и Великобритании в победу над Германией. Кстати, и в самой Германии победы Красной армии подчас пытаются объяснить не ее мощью и военным искусством советских полководцев, а главным образом «просчетами Гитлера».

В США хотели бы забыть и о том, что именно под мощными ударами войск Красной армии капитулировала милитаристская Япония. Мало кто вспоминает о том, как Ф. Рузвельт и У. Черчилль на протяжении всей войны буквально упрашивали И. Сталина помочь в войне с этим государством-агрессором, упорно не желавшим складывать оружие. Кстати, даже после атомной бомбардировки Хиросимы. Нынешним американским и японским пропагандистам выгоднее представить участие СССР в войне на Дальнем Востоке как второстепенную, а то и вовсе «ненужную и даже вредную акцию». Поэтому капитуляция милитаристской Японии представляется исключительно как результат атомных бомбардировок.

Этот вопрос заслуживает особого рассмотрения. Здесь же ограничимся мнением американского профессора Калифорнийского университета этнического японца Цуёси Хасэгава. В своей книге «В погоне за врагом. Сталин, Трумэн и капитуляция Японии» он пишет: «Сброшенные на Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы не являлись определяющими при принятии Японией решения капитулировать. Несмотря на сокрушительную мощь атомных бомб, их было недостаточно для изменения вектора японской дипломатии. Это позволило сделать советское вторжение. Без вступления Советского Союза в войну японцы продолжали бы сражаться до тех пор, пока на них не были бы сброшены многочисленные атомные бомбы, не осуществилась бы успешная высадка союзников на острова собственно Японии или продолжались бы авиационные бомбардировки в условиях морской блокады, что исключило бы возможного дальнейшего сопротивления».

Такова истинная, а не сознательно фальсифицированная история войны.