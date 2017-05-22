



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 15—21 мая стали: папа Франциск призвал к поиску альтернативных экономических концепций; три источника влияния на президента Трампа; Православные церкви боятся собственных фундаменталистов; среди иракских епископов появились разногласия по вопросу приоритетов и другое.

Папа Римский Франциск считает, что поиск альтернативных концепций экономики содействует строительству свободного и гармоничного общества, передает Radio Vaticana (Ватикан). Об этом понтифик заявил во время встречи с участниками Международной конференции фонда Centesimus annus — Pro pontefice. Франциск подчеркнул, что Centesimus annus рассматривает коммерческую и финансовую деятельность «в свете богатой традиции социальной доктрины Церкви и разумного поиска конструктивных альтернатив». Это способствует утверждению экономики, в центре которой находится человек, экономики, поощряющей креативность и инициативность, предпринимательский дух, социальную инклюзивность и культуру солидарности. В центре конференции был вопрос создания рабочих мест в контексте новой технической революции. Эта проблема, сказал папа, «приобрела поистине драматические масштабы как в развитых, так и в развивающихся странах». Он благословил усилия фонда «по распространению света Евангелия и богатства социальной доктрины Церкви в этих насущных вопросах посредством вклада в информированные дебаты, в диалог и исследования, а также посредством изменения подходов, мнений и образа жизни, основоположных для созидания более справедливого, свободного и гармоничного мира».

Первое зарубежное турне президента США Дональда Трампа от Персидского залива через Ближний Восток в Европу проходит на фоне старых конфликтов и новых угроз, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Издание обратилось за комментарием к директору Итальянского центра по вопросам мира на Ближнем Востоке (CIPMO) Яники Чинголи. Президент дал понять, что его лозунг «Америка на первом месте» вполне может быть согласован с претензиями на мировое лидерство. Но только тогда, когда они служат интересам и безопасности США. В отличие от Барака Обамы, который пытался балансировать между Эр-Риядом и Тегераном, новый хозяин Белого дома видит шиитский Иран в качестве главного врага, считает эксперт. Трамп также понимает роль монотеистических религий для коалиции по борьбе с терроризмом, поэтому вначале отправился в Саудовскую Аравию, где находятся Мекка и Медина, затем в Иерусалим и, наконец, в Ватикан к папе Франциску.

Накануне поездки Трамп выбрал кандидата на пост посла США при Святом престоле, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Им стала Каллиста Гингрич, жена бывшего спикера палаты представителей Ньюта Гингрича, одного из самых старых и самых преданных сторонников нынешнего президента. Каллиста является главой Gingrich Productions, она продюсировала ряд документальных фильмов, в том числе ленту «Девять дней, которые изменили мир» в дань уважения вклада папы Римского Иоанна-Павла II в падение коммунизма в Европе и рост профсоюзного движения «Солидарность». Она также является президентом Фонда Гингрича, который поддерживает благотворительные проекты, пишет книги для детей, а вместе с мужем подготовила труд «Переоткрывая Бога в Америке». Каллиста имеет швейцарско-польское происхождение, поет в хоре базилики Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Вашингтоне. Под ее влиянием Ньют Гингрич перешел в Католическую церковь в 2009 году. Издание полагает, что новый посол США столкнется с рядом проблем в деле сглаживания отношений между администрацией Трампа и Святым престолом — иммиграция, экономика и окружающая среда. Но она найдет и много точек соприкосновения в таких областях, как свобода вероисповедания, борьба с торговлей людьми, поиск мира и безопасности на Ближнем Востоке и в других регионах. А самих Трампа и Франциска характеризует то, что они склонны к народническим воззваниям и говорят на языке «человека с улицы» поверх голов элит и тех, кто традиционно дергает за рычаги власти.

Франциск и новый султан, или о Трампе, Ватикане и американских католиках рассказывает La Croix International (Париж). 24 мая в Риме встретятся два человека. Тот, кто пытается положить конец внутри католицизма ментальности «Рим на первом месте», примет того, кто начал свой первый президентский срок с пламенного призыва «Америка на первом месте». На мнение Трампа о мировых проблемах и геополитике оказывают воздействие три силы: военные, бизнесмены и белые евангельские христиане. Позиция католиков — в частности Стивена Бэннона, чья важность как главного стратега президента, кажется, уменьшилась по сравнению с первыми неделями — воплощает в себе все три эти культуры. Но в любом случае три силы не говорят на одном языке c Ватиканом или всемирной Католической церковью. Как ни парадоксально, смягчающее воздействие на Трампа могут оказать военные. Но этнонациональное богословие трампистского христианства сильно отличается от того, что исповедовали другие президенты США. И здесь необходимо отметить два важных различия. Во-первых, новый «белый евангелизм», который — по части избирателей президента и как идеология — стоит за Трампом, не в полной мере представляет всех американских евангелистов. Например, такой евангелический историк, как Марк Нолл, сильно отличается от обычного стереотипа о евангелистах. Во-вторых, если и есть католическое влияние на Трампа, то это, безусловно, не то, что согласуется с теологией папы. Среди американских католиков, наиболее близких к нынешней администрации США, находятся «Рыцари Колумба». Они одни из самых восторженных сторонников указа о свободе вероисповедания, подписанного президентом 4 мая. Взгляд Франциска — это «взгляд Магеллана». В 2015 года в интервью аргентинской газете La Carcova News сам понтифик описал его так: когда мы выходим из центра и отдаляемся от него, мы замечаем больше деталей. Одно дело — наблюдать реальность из центра, другое — из отдаленной точки, откуда вы прибыли. Так, Европа, увиденная из Мадрида в XVI веке, — одна вещь, но когда Магеллан прибыл на американский континент, то увидел Европу с новой точки зрения. Соответственно, если брать геополитический контекст, то «взгляд Магеллана» означает, что центр переопределяется периферией.

Разрыв в геополитических представлениях существует не только между Трампом и Франциском, но и между папой и некоторыми американскими католиками. Поляризация Католической церкви в США является теологической и пастырской проблемой. А также и геополитической. «Евангелизация» американского католицизма, проповедуемая такими видными неоконсервативными интеллектуалами, как Джордж Вайгель, сделала бы Католическую церковь в США скорее похожей на «белый евангелизм», который поддерживает Трампа, а не «бесцветный» или «цветоаномальный» (политически и этнически) евангелизм. Что имело бы геополитические последствия с точки зрения того, каким видят мир американские католики (особенно духовенство, богословы, политики и богатые доноры); где и как они хотят вмешиваться; чего они хотят достичь и с кем. Это справедливо и в отношении их диалога с Римом. Более националистический католицизм означает рост дистанции между США и Европой. На этом этапе неоконсервативные и неотрадиционалистские католики ретранслируют на Ватикан и Рим свое недовольство секуляризованной и постхристианской Европой. Они больше не рассматривают Ватикан как исключение из Европы, но как часть ее. Националистический подход к роли Америки в мире также влечет за собой отстранение США от глобальной Католической церкви. Это неизвестная территория для Ватикана и его внешней политики, включая отношения Святого престола с американскими католиками. История возрастания католиков в Соединенных Штатах (демографически и в культурном отношении) совпадает с историей развития американской демократии. Но если кризис американской демократии будет усугубляться, это может повлиять на будущее христианства и католицизма в стране.

Фундаменталистские и антиэкуменические движения в Православных церквях являются большой проблемой в православном мире и мешают проведению реформ, заявил в интервью KATHPRESS (Вена, Австрия) представитель Константинопольского патриархата во Всемирном совете Церквей и член Группы святителя Иринея по международному диалогу Православной церкви с Католической церковью архиепископ Иов (Геча). Священноначалие боится «ястребов» в своих собственных рядах и выхода на поверхность внутренних церковных конфликтов, однако экуменизму нет альтернативы. Архиепископ Иов посетил Вену, где рассказывал о последних тенденциях в православном мире и провел консультации с руководством фонда Pro Oriente. Вспоминая прошедшее летом прошлого года Всеправославное совещание на Кипре, от участия в котором отказались патриархии Антиохийская, Болгарская, Грузинская и Русская, монсеньор тем не менее отрицал наличие массовых внутриправославных конфликтов. По его словам, делегаты Православных церквей всегда будут защищать общие позиции, «потому что мы имеем одну и ту же самую веру». Вместе с тем он признал отдельные «партийные разделения», которые связал с тремя причинами. Во-первых, нет общего языка в православии, это может привести к проблемам коммуникации по сложным богословским вопросам. Во-вторых, не все делегаты находятся на высоте современного богословия. В-третьих, ряд Церквей испытывают озабоченность в связи с фундаменталистскими фракциями в своих рядах. Таким образом, некоторые делегаты и были бы лично рады согласиться с определенными мнениями, но не могли сделать этого из-за напряжения в их собственной Церкви.

Заявление, распространенное тремя епископами из северного Ирака, призывающее создать охраняемую территорию для христиан на равнине Ниневия под международные гарантии, вызвало смущение, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Авторами обращения, направленного региональным и национальными иракским властям, а также международными организациям, выступили сиро-католический архиепископ Бутрос Моше и сиро-яковитские Никодим Дауд Шараф и Тимофей Муса Шамани. В нем также говорится о праве административной автономии для христианских общин на равнине Ниневия. Против этой инициативы выступил Халдейский католический патриархат. Со ссылкой на слова халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако отмечается, что на этом «критическом этапе» приоритетом для многих иракских беженцев-христиан является возвращение в свои родные города. Это подразумевает настоятельную необходимость восстановления разрушенной инфраструктуры, конечно, важна и международная помощь. Но только после налаживания стабильности в стране могут быть инициированы вопросы создания новых автономных административных единиц как инструмента защиты прав этнических и религиозных меньшинств.

Апостольский нунций в Ираке и Иордании архиепископ Альберто Ортега Мартин написал письмо халдейскому патриарху Луису Рафаэлю Сако, передает AsiaNews (Рим, Италия). Он рассказал, что недавно получил официальное известие о начале работ по восстановлению некоторых освобожденных от джихадистов христианских поселений, что «наполнило меня радостью и надеждой». Эта инициатива заслуживает высокой оценки. Прекрасно, что в трудах участвуют различные Церкви, присутствующие на равнине Ниневии, в частности Халдейская церковь, Сиро-католическая и Сиро-яковитская. «Для проведения восстановительных работ вам понадобится большая материальная помощь, которая, я надеюсь, придет, — отмечает монсеньор. — Тем не менее вам потребуются храбрость и мотивация, движимые верой каждого из вас. В этом отношении роль лидеров имеет решающее значение. Ваше Блаженство призвано играть ведущую роль; то же самое касается епископов других Церквей, а также священников и верующих».

Radio Vaticana публикует рецензию профессора Адриано Роккуччи о недавно вышедшем исследовании итальянского юриста Джованни Кодевиллы «История России и соседних стран. Церковь и империя». Книга была опубликована в четырех томах миланским издательством Jaca Book. Автор поставил себе целью проследить долгую и сложную историю России, следуя путем Православной церкви, особенно в ее отношениях с государством. Работа представляет собой итог более чем сорокалетнего исследования автора, профессора церковного права в университете Триеста. «Первый аспект упомянут в самом названии работы, и он относится к империи, — подчеркивает Роккуччи. — В самом деле, имперское измерение сформировало историческую судьбу России, которая никогда не была национальным государством, и, следовательно, к ней нельзя применять толковательные парадигмы национального типа с их лексическим и концептуальным аппаратом, чтобы изучать политическую, этническую и религиозную динамику истории этой страны. Имперский характер оставил глубокий след в истории России. Отношения между Православной церковью и политической властью представляют собой еще один важный аспект. Динамика этих отношений выражает особенность России, которую не всегда легко понять до конца. Переосмысление Россией византийского культурного и религиозного наследия сформировало историческую и концептуальную структуру, в рамках которой необходимо рассматривать сложный вопрос о взаимоотношениях между Церковью и государством.

Вопросы свободы Церкви или ее подчинения государству, сотрудничества с политической властью или разделения между политической и религиозной сферами на христианском Востоке и в России, как напоминает Каповилла, следует рассматривать в контексте мировоззрения, правовых концепций, а также исторических путей, которые весьма отличаются от западных. Отношения между Востоком и Западом проходят красной нитью через все четыре тома. Русский мир охарактеризован динамикой «пограничной культуры». Эта культура всегда смотрела на внешний мир (сначала на византийский, а затем на европейский) и черпала оттуда идеи и образцы не для того, чтобы произвести культурный дубликат, но предложить оригинальную переработку. Дебаты в рядах русской интеллигенции девятнадцатого века между славянофилами и западниками являются, пожалуй, самой известной страницей столкновений противоположных мнений. В отношении этого спора Сергей Аверинцев писал, что «русская культура реально существует в противоречивом единстве обоих полюсов, обоих противоречий, которые друг друга предполагали, друг друга подталкивали <…> и на каждом шагу друг в друга перетекали». Таким образом, Восток и Запад представляют собой не альтернативные опции, но сосуществующие направления русской культурной вселенной».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.