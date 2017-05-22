В Саудовской Аравии прошел арабо-исламско-американский саммит с участием президента США Дональда Трампа и 37 лидеров арабских и мусульманских стран. Это случилось впервые. Девизом саммита был выбран слоган «Вместе мы сильны». Его главной задачей — «дальнейшее углубление деловых, культурных и политических связей между странами-участниками посредством совместной веры в толерантность и сотрудничество». Было объявлено, что «одной из целей мероприятия является закладка фундамента нового начала в отношениях между странами и более светлого будущего для всех».

Saudiarabesque.com Для кого саудиты исполнят свой традиционный танец с саблями на этот раз?

В роли главного бенефициара выступал, конечно, Трамп. Он выступил с тщательно подготовленной 30-минутной речью, главные тезисы которой появились на сайте радиостанции «Голос Америки». Вот главный посыл президента Соединенных Штатов: «Мы здесь не для того, чтобы поучать, не для того, чтобы говорить другим людям, как жить, что делать и кем быть или как верить в Бога. Вместо этого мы здесь предлагаем сотрудничество, основанное на взаимных интересах и ценностях, чтобы достигнуть лучшего будущего для всех». Призывая мусульманский мир объединиться в борьбе против терроризма, заявляя, что речь идет «о битве добра и зла», Трамп заявил, что США стремятся создать коалицию стран, «которые разделяют общую цель — искоренение экстремизма».

А зачем? Ведь американцы уже и без того возглавляют международную коалицию по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которую входят более 60 государств. Так кто же войдет в новый союз и против кого он будет направлен? Президент Соединенных Штатов не внес ясности в этот вопрос. Однако накануне газета The Washington Post уточнила, что предпринимается попытка создания «арабского НАТО», в состав которого могут войти (помимо Саудовской Аравии) ОАЭ, Египет и Иордания. При этом Вашингтон намерен играть только организационную роль, находясь вне альянса. Якобы под этот проект и осуществляется крупная сделка по поставкам американского вооружения в Саудовскую Аравию. Хотя в то же время американские эксперты утверждают, что на данном направлении существует немало сложных как геополитических, так и политико-дипломатических и технических вопросов.

Инициатива Белого дома вызвала заметное беспокойство в Израиле, куда Трамп направляется после Эр-Рияда. Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что «израильские чиновники захотят услышать объяснения по этим соглашениям. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что «Саудовская Аравия не та страна, с которой у нас есть дипломатические отношения, она по-прежнему является враждебной для нас, и никто не знает, что будет в будущем». Действительно, что будет в будущем? Прежде всего отметим, что Эр-Рияд, предлагая «поднять отношения с США на более высокий уровень», по сути проплачивает обеспечение своей безопасности. В то время как американцы, хорошо зарабатывая на военных контрактах, намерены «переложить груз ответственности за обеспечение региональной безопасности на страны этого региона».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сомнительным выглядит и список предлагаемой коалиции. Так, на Ближнем Востоке в арабском мире существует и действует фактор исторического соперничества между Египтом и Саудовской Аравией. Не говоря уже о том, что президент Трамп предложил одним мусульманам, суннитам, вступить в борьбу с другими мусульманами, шиитами. В этой связи американские эксперты напомнили, по каким причинам в 2015 году провалились попытки Каира создать так называемые панарабские суннитские военные формирования, которые должны были действовать в Йемене, где разгорелся конфликт между повстанцами-хуситами и правительственными войсками. Настороженность Египта вызвали публичные предположения о том, что панарабские силы могут быть отправлены затем в Ливию, а в будущем, возможно, и в Сирию. Да и в принципе участие Каира в коалиции по борьбе с Тегераном выглядит крайне сомнительно. Иран никогда и ничем не угрожал Египту. А реально ли прямое боевое столкновение между Эр-Риядом и Тегераном? По мнению военных экспертов германского издания Die Welt, маловероятно, хотя противостояние будет продолжаться в так называемых «опосредованных войнах» в Йемене, Сирии и Ираке.

При этом нельзя исключать того, что после арабо-исламско-американского саммита станет давать о себе знать шиитский фактор в Азербайджане. Напряженность может возрасти в странах с религиозно смешанным населением, например в Бахрейне и Ливане, возможно, даже в Пакистане. От всего этого выигрывает в первую очередь ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое получает шанс воспользоваться неустойчивостью трампистской суннитской коалиции. Джихадисты могут начать активное внедрение в другие страны Ближнего Востока. Если американская дипломатия ставила перед собой такую задачу во время посещения Саудовской Аравии президентом Трампом, то она с ней справляется, сталкивая основанные на религиозной основе государства шиитского и суннитского права и бьющиеся за лидерство в исламском мире.