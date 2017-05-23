Еще одной жертвой «оптимизации» образования стал филиал Московского института радиотехники, электроники и автоматики в г. Серпухове. В результате жители Южного Подмосковья и прилегающей к нему территории Калужской и Тульской областей остались практически без возможности получить образование по ряду востребованных направлений подготовки. Причем складывается впечатление, что инициатором закрытия филиала является руководство головного вуза.

Скришот страницы yandex.ru/maps Серпухов, Московская государственная академия приборостроения и информатики

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016−2020 годы с целью «оптимизации образования» требует сократить число вузов на 40%, а число филиалов — на 80%. В августе 2016 года министр образования Ольга Васильева сделала заявление о том, что жестких мер по закрытию филиалов столичных вузов в регионах предприниматься не будет. Однако на практике остановки этого процесса не наблюдается. Среди жертв запланированной «оптимизации» оказался и филиал Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) в г. Серпухове — бывший филиал Московского университета приборостроения и информатики (МГУПИ).

Филиалу в этом году исполняется 80 лет. Он был основан в 1937 году как учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного машиностроительного института. Современному поколению он больше известен как филиал Московской академии приборостроения и информатики (МГАПИ), затем филиал МГУПИ и, наконец, филиал МИРЭА.

Все эти годы филиал имел репутацию сильного, надежного учебного заведения города. На протяжении многих лет он давал очень качественное образование по направлениям подготовки «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика», «Приборостроение», а также по недавно открытому направлению «Экономика». По данным отчетных документов, более 90% выпускников филиала находят работу по специальности на предприятиях и в организациях г. Серпухова и Серпуховского района.

Казалось бы, ничто не предвещало беды. Однако в июне 2014 года ввиду общей тенденции укрупнения вузов МГУПИ присоединяется к МИРЭА, а уже в мае следующего года происходит объединение с МИТХТ им. М. В. Ломоносова, образуется ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» (далее МТУ).

В 2016 году после завершения объединения руководство МТУ принимает неожиданное для всех решение о досрочном прохождении государственной аккредитации. Почему досрочном? После окончания реформирования у МТУ имелась аккредитация, срок действия которой завершался лишь в 2019 г. Ни у Рособрнадзора, ни у Министерства образования не было никаких претензий к действующей аккредитации. Инициатором досрочного получения аккредитации явилось исключительно руководство МТУ. По словам В. Л. Панкова, первого проректора МТУ, вуз хотел удостовериться, что после завершения объединений качество преподавания не изменилось. Наверное, были какие-то сомнения. Однако такое объяснение оставило много вопросов и у студентов, и у работников филиала.

В процессе прохождения аккредитационной экспертизы в начале февраля этого года никаких замечаний или информации о выявленных нарушениях предъявлено не было. Поэтому Приказ Рособрнадзора № 358 от 17.03.2017 г. с решением отказать филиалу в аккредитации по трем направлениям подготовки стал полной неожиданностью. Оставалась надежда, что предыдущая аккредитация, действующая до 20.06.2019 г. , даст возможность работать филиалу дальше. Однако решение Рособрнадзора от 24.04.2017 об аннулировании предыдущей аккредитации лишило работников филиала и студентов и этой надежды.

Согласно законодательству, лишение вуза аккредитации не является запретом на ведение образовательной деятельности. Филиал мог бы продолжать работу как образовательная организация неполного цикла: без права проводить государственные экзамены и выдавать дипломы государственного образца. Кроме того, головной вуз имеет право через год подать на повторную аккредитацию тех направлений подготовки, которые ее лишились. И этот год филиал вполне мог продержаться, так как никогда не был экономически убыточным и обладал некоторым запасом прочности, позволяющим ему продолжить работу даже в условиях оттока студентов. Однако, несмотря на такую возможность, руководство МТУ не сочло необходимым продолжить борьбу за вполне жизнеспособное подразделение, а Ученый совет МТУ принял решение обратиться в Минобрнауки с рекомендацией о начале процедуры его закрытия.

Вопрос о причинах принятия такого решения был задан на собрании студентов и преподавателей с первым проректором МТУ В. Л. Панковым и заместителем первого проректора Н. Б. Головановой, которое состоялось 27 апреля 2017 года в стенах филиала. Ответы были даны довольно размытые, суть которых сводилась к одной фразе: «экономически нецелесообразно».

В чем причина такой позиции? Все ли объясняется экономической «неэффективностью» работы филиала, которая на практике не была выявлена? Тут имеются серьезные сомнения.

У головного вуза имеется вполне определенная выгода от закрытия филиала — массовый перевод студентов в Москву. Финансирование вузов — подушевое и зависит от числа студентов. От числа студентов же зависит и количество ставок (1 ставка преподавателя на 15 учащихся). Сейчас в связи с тем, что в 90-е годы и вначале 2000-х рождаемость была низкой, все вузы сталкиваются с проблемой недобора студентов. МТУ не исключение. Надо обеспечить московских преподавателей работой и зарплатой, причем с обязательным соответствием майским указам президента, срок выполнения которых назначен на 2018 год.

Кроме того, массовый перевод студентов в головной вуз в конце учебного года автоматически увеличит его контрольные цифры приема на следующий год. (Контрольные цифры приема — количество мест в вузе, выделенных ему для обучения студентов за счет федеральных, региональных и местных бюджетных ассигнований — прим. Александр Кострицкий).

Таким образом, ради повышения потока студентов в головном учреждении в жертву приносится вполне нормально работающий и доказавший свою экономическую эффективность филиал. При этом никого не интересуют проблемы подготовки молодых специалистов во всем Южном Подмосковье. Все ли его жители, желающие получить высшее образование по вышеперечисленным специальностям, имеют физическую возможность и материальные ресурсы учиться в Москве? Вопрос риторический…

Василий Перов. Дворник-самоучка (фрагмент). 1868

Сегодняшним же студентам филиала было объявлено, что в сложившейся ситуации они могут в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в реестр (т.е. от 24.04.2017 г. ) написать заявление о переводе в другой вуз или в течение десяти рабочих дней — в головной вуз. Данные сроки соответствуют Приказу Минобрнауки № 957 от 14.08.2013 г. Однако, сообщили об этом лишь на четвертый день.

С 20-х чисел марта 2016 года студенты филиала и преподаватели ведут активную борьбу за его сохранение. Писались письма в Минобрнауки и непосредственно руководству МТУ. С просьбой о сохранении филиала в Минобрнауки обращался глава г. Серпухова Д. В. Жариков, Совет депутатов города, директора ОАО «РАТЕП» и ОАО «Серпуховский завод «Металлист».

Ответы, полученные из МТУ и Минобрнауки, написаны как будто под копирку: везде сообщается об экономической нецелесообразности сохранения филиала ввиду отсутствия материальной поддержки со стороны города и промышленных предприятий. В устной форме руководство МТУ также подтвердило, что единственной спасительной для филиала мерой считает оказание городом и предприятиями финансовой поддержки.

В настоящее время филиал висит на волоске. В результате непонятной бюрократической игры город фактически лишается своего старейшего высшего учебного заведения, выпускники которого работают практически на всех его предприятиях. Считает ли руководство города, руководство предприятий, да и простые серпуховичи, чьи дети и внуки могли бы обучаться в стенах филиала, это нормальным?

Ситуация критическая. Мы призываем всех неравнодушных объединиться и попробовать отстоять филиал! Каким образом? Надо обоснованно показать, что филиал нужен городу, и подготовить реальную программу его поддержки и развития.