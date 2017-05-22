Несмотря на нежелание президента США Дональда Трампа более активно вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, США оказались втянуты в противостояние с поддерживаемыми Ираном подразделениями, выступающими на стороне официального Дамаска. Если Трамп воспользуется появившейся возможностью, он сможет нанести удар по влиянию Ирана в регионе и тем самым поспособствует спасению Сирии, пишет Джош Роджин в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Так, в администрации США отметили, что удар коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осуществленный 18 мая поблизости от базы «Эт-Танф», был исключением. В заявлении Центрального командования США указывалось, что «прорежимные силы» пересекли границу «установленной зоны деконфликтизации», представляя угрозу для сил оппозиции и обучающих их военнослужащих США.

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Однако стычка у «Эт-Танфа» не носила изолированный характер. По словам официальных лиц, экспертов и лидеров оппозиции, эскалация противостояния в регионе связана с активизацией поддерживаемых Тегераном вооруженных формирований. Иран пытается установить свой стратегический контроль над территорией для создания коридора между Ливаном и Сирией через Багдад в Тегеран.

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В случае успешного осуществления этой кампании, Исламская республика сможет в значительной степени изменить ситуацию с безопасностью в регионе, нанести удар, как отмечает автор, по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в близлежащем городе Дейр-эз-Зор, а также подорвать проведение США обучения и оснащения местных суннитских арабских сил, что крайне важно для установления долгосрочной стабильности. Иными словами, это схватка, которую США не могут и не должны избегать. Это также возможность для Трампа осуществить то, к чему его администрация стремится на Ближнем Востоке: дать отпор иранской агрессии и экспансионизму.

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Тем не менее на данный момент в Белом доме не рассматривают случившееся таким образом. По словам одного из официальных лиц, с которым общался автор, решение об ударе по поддерживаемым «режимом» и Ираном формированиям было принято не Белым домом, а местным командующим, у которого есть полномочия по нанесению удара по любой цели, способной, по его мнению, представлять угрозу для военнослужащих США. В администрации подчеркнули, что в политике США по Сирии перемен нет.

И этот удар не сказался на стратегических расчетах Тегерана. По данным эксперта Института Ближнего Востока Чарльза Листера, удар был нанесен по вооруженному формированию «Катаиб Имам Али», которое поддерживает Корпус стражей исламской революции Ирана. После удара иранское информагентство сообщило о том, что Тегеран направит в регион, прилегающий к «Эт-Танф» 3 тыс. членов группировки «Хезболла», чтобы «сорвать заговор США».

В свою очередь, командующий одной из оппозиционных группировок, работающий с вооруженными силами США, отметил, что хотя в регионе совместно действуют войска Ирана и официального Дамаска, именно иранцы возглавляют кампанию. Их первоочередной целью является установить контроль над территорией, благодаря которой у них будет возможность беспрепятственного перемещения между расположенным на востоке сирийским городом Пальмира и Дейр-эз-Зором и Багдадом.

Вторичной целью Ирана является не дать поддерживаемым США оппозиционным группировкам в «Эт-Танфе» достигнуть Дейр-эз-Зора, который в случае его освобождения от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станет настоящим подарком для суннитской оппозиции, выступающей против президента Сирии Башара Асада.

Противостояние двух оппозиционных групп поддерживаемых Ираном формирований началось около двух недель назад в ответ на проводимую Ираном кампанию. Одна из них напрямую сотрудничает с вооруженными силами США, тогда как другая поддерживается возглавляемым ЦРУ центром военных операций и союзниками, расположенными в Иордании.

Иван Шилов ИА REGNUM Оппозиция

Даже не имея официального признания от Вашингтона, оппозиционные группировки считают, что на их стороне молчаливая поддержка США в вопросах предотвращения перехода этой территории под контроль Ирана и официального Дамаска. Эта убежденность объединяет группировки на земле, которые давно стремились дать отпор не только ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но Ирану и Дамаску.

Те, кто поддерживает в Вашингтоне сирийскую оппозицию, также заметили изменение подхода США к противодействию Ирану в Сирии. Означает ли это завязывание миссии США в стране или сознательное изменение подхода на уровне политики, пока не ясно, и в конечном счете не играет никакой роли. Возможно, Трамп по случайности стал следовать более жесткому подходу в отношении Ирана и «режима» политике, что имеет реальное отражение на земле.

«У США в Сирии два крупных противника — Иран и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Оба представляют собой значительную опасность для национальной безопасности и интересов США в регионе», — отметил Муаз Мустафа, исполнительный директор организации «Сирийская чрезвычайная оперативная группа» группы (Syrian Emergency Task Force), которая выступает за вооруженное свержение правительства Сирии.

Таким образом, заключает автор, битва за сирийский юг уже идет, и администрация Трампа должна решить, будут ли США играть решающую роль в ней. Трамп должен выполнить свое обещание и сорвать планы Ирана, принеся большую стабильность в Сирию. Мешкать ему нельзя.