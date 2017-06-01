«Новосибирск обречен на производство с высокой добавленной стоимостью»

В Новосибирске стартовали Городские дни предпринимательства Business Days — 2017. В рамках этих дней для действующих и начинающих предпринимателей будут проходить различные мероприятия. Так, например, сегодня, 22 мая, откроется третий набор проекта «Поставщик — всё о госзаказе», который направлен на активизацию деятельности предпринимателей Новосибирска на рынке госзаказа, увеличение доли заключенных контрактов новосибирскими предпринимателями и повышение эффективности взаимодействия участников закупок с государственными, муниципальными и коммерческими заказчиками.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

То, как развивался малый и средний бизнес в Новосибирской области, каковы конкурентные преимущества новосибирских предпринимателей (если они есть) и насколько перспективен бизнес Новосибирска, корреспондент ИА REGNUM обсудил с заведующим кафедрой организации малого и среднего бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), вице-президентом Новосибирской Торгово-промышленной палаты Вячеславом Маркеловым.

Немного истории

Вячеслав Маркелов считает, что положение новосибирских предпринимателей сегодня ничуть не хуже, чем оно было в прошлом году, но и ожидания, которые связывались с большим вниманием к предпринимательству в верхних эшелонах власти и на уровне руководителей исполнительной власти региона, на его взгляд, не сбылись.

«Надо сказать, что российское предпринимательство — это уникальное предпринимательство, которое действует не благодаря, а скорее вопреки всему. Если говорить об истории современного российского предпринимательства, которое ведет свое летоисчисление с 1991 года, то оно появилось скорее от безысходности той экономической ситуации, возникшей в стране. Я тоже первый опыт своей серьезной предпринимательской деятельности приобрёл в те, уже далекие годы: работая на оборонном предприятии, столкнулся с тем, что плоды этого труда никому сегодня не нужны, и государство свои обязательства по отношению к научно-исследовательскому коллективу исполнять в ближайшей перспективе не собирается. Очень много предпринимателей первой волны стали «челноками», торговцами на вещевом рынке вынужденно. Кто-то из них устоял на ногах, закалился и сегодня уже передаёт свой бизнес по наследству. Кто-то вернулся в профессию. Но есть и те, кто, к сожалению, не сумел приспособиться к текущим реалиям — вплоть до печальных последствий», — говорит эксперт.

Современные реалии

Если говорить о современной предпринимательской среде, то, по мнению Маркелова, в нее вошли люди, осознанно выбравшие профессию предпринимателя. В их числе — много молодых.

«Федеральные и региональные правительства предпринимают попытки сместить акцент предпринимательской деятельности с торговли и услуг на производство, в особенности — инновационное. Но, к сожалению, видимых успехов не наблюдается. Вероятнее всего, по причине достаточно тяжелой макроэкономической ситуации и отсутствия длинных и дешевых кредитов. Производство с его длинным сроком окупаемости несёт в нашей стране много рисков, а потому торговля, особенно небольшая, — наиболее быстрый и наименее рискованный бизнес сегодня», — считает он.

Торгово-промышленная палата наряду со многими другими организациями из года в год проводит экспертные исследования. Одно из них — Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов — вышло под эгидой АСИ, а методологию разрабатывали объединения предпринимателей: Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия», Союз промышленников и предпринимателей. Этому рейтингу уже три года, и первый, пилотный проект Новосибирск не затронул, в последующие город вошёл.

По словам вице-президента Новосибирской Торгово-промышленной палаты, там очень хитрая методология: опрашиваются не только чиновники, как практиковалось ранее, но и собственно предприниматели и их объединения. Плюс рейтинг строится не на субъективных, а на объективных критериях, подтверждаемых документально.

«Первое исследование нашего региона показало достаточно интересный результат, ставший обескураживающим, в первую очередь для руководителей исполнительной власти, но никак не для самих предпринимателей. Последние пять лет мы рапортовали, что количество предприятий малого и среднего бизнеса в Новосибирской области, равно как и число занятых в предпринимательской сфере, больше, чем в целом в Сибирском федеральном округе, а по ряду показателей мы входим и в лидеры по стране. В качестве констатации этих фактов должно было следовать утверждение, что с предпринимательством у нас все хорошо. Но Рейтинг инвестиционной привлекательности показал, что оценка снизу не совпадает с оценкой сверху. Встал вопрос: в чем дело? За ним последовал «разбор полетов»: исследовались все факторы, повлиявшие на такой результат, и были разработаны так называемые «дорожные карты», по сути — планы мероприятий, которые бы способствовали улучшению дел в том или ином направлении», — рассказал Вячеслав Маркелов.

И, по его словам, эта работа дала определенные результаты: Новосибирская область поднялась в Рейтинге на 20 пунктов. Тем не менее ряд факторов до сих пор сдерживает развитие предпринимательства в Новосибирской области. И это подтверждается рейтингами журнала «Эксперт», Doing Business и другими.

Именно рейтинг Doing Business, отмечает эксперт, послужил отправным пунктом составления «дорожных карт» в национальной предпринимательской инициативе, потому что «вдруг» обнаружилось, что по условиям ведения предпринимательской деятельности Россия находится «в хвосте» 182 экономик мира: «Образно говоря, где-то рядом с Гондурасом, что оказалось не очень-то приятным для нашего правительства. Началась масштабная работа, в том числе под эгидой Агентства стратегических инициатив был разработан стандарт инвестиционной привлекательности регионов».

«Если говорить о Новосибирской области в разрезе рейтингов, многие из них отмечают очень слабые позиции в вопросе энергообеспеченности предпринимательской деятельности: длительные сроки и высокую стоимость, в разы превышающую установленные в других регионах. Наши соседи — Кемеровская область и Алтайский край — занимают более высокие позиции по этим показателям. Это лишь один из примеров. Но необходимо понимать, что на региональном уровне регулируется лишь часть вопросов, многие показатели зависят в целом от состояния дел в стране. Подрейтинг Doing Business оценивает также состояние предпринимательского климата в крупных российских городах численностью более 300 тыс. человек. И вопреки нашему мнению, что с предпринимательским климатом у нас все хорошо, до недавнего времени Новосибирск находился в этом подрейтинге на 29-м месте из 30 оцениваемых городов. В основном — из-за стоимости и длительности подключения к энергетическим мощностям», — привел некоторые данные заведующий кафедрой организации малого и среднего бизнеса НГУЭУ.

Власть и бизнес

«Если говорить о том, как предприниматели в целом оценивают сложность ведения бизнеса, то из года в год с завидным постоянством повторяется констатация одного факта: у нас очень часто меняется законодательство, в частности — налоговое. В настоящее время, как известно, у Минфина появилась идея изменить ставку налога на добавленную стоимость и одновременно снизить социальные налоги. К чему это приведет на практике, очень сложно сказать. Недавнее потрясение — внедрение новой кассовой техники, которое привело и к удорожанию ведения бизнеса и более пристальному фискальному контролю. Та же самая система «Платон», затронувшая целую отрасль перевозчиков, потянула за собой и проблемы со снабжениями торговых предприятий. Очевидны и проблемы в виде недостаточной защищенности инвестиций и чрезмерного администрирования, отсутствия банковских продуктов, позволяющих получать дешевые кредиты на длительный срок, — эти все факторы сдерживают в первую очередь развитие промышленных производств. Подчеркну, что они типичны не конкретно для нашего региона, а России в целом», — сказал Вячеслав Маркелов, отметив, что сложно сказать однозначно — слышит ли власть бизнес.

Он говорит, что в выступлениях руководителя государства во время встреч с представителями бизнеса и руководством Торгово-промышленной палаты, «Опоры России», «Деловой России» звучат и озабоченность, и надежда на то, что бизнес будет развиваться. Но потом озвученное «спускается вниз», и действительность размывает заявленные приоритеты. Маркелов напомнил историю с социальными налогами, когда «неразумное введение новой ставки привело к массовому исходу индивидуальных предпринимателей. Спохватившись, государство «отыграло» назад, хотя еще на этапе обсуждения предпринимательское сообщество предупреждало о возможных последствиях».

Поле для экспериментов

«Иногда кажется, что область экономики, касающаяся предпринимательства, — огромное поле для экспериментов. Недавно Владимир Путин отметил, что мы быстро и в больших количествах принимаем законодательные акты, требующие многочисленных поправок и приводимые в нужный вид в течение нескольких лет впоследствии. Внедрение института оценки регулирующего воздействия в этой связи я считаю положительным шагом, означающим, что ни один законодательный акт, потенциально затрагивающий интересы предпринимательского сообщества, не будет приниматься законодателем без обсуждения и принятия какого-то согласительного решения», — высказал свою точку зрения Вячеслав Маркелов.

Эксперт при этом отмечает, что, если брать для оценки новосибирского предпринимательского климата в целом такие критерии, как количество предпринимателей, доля предпринимательства в валовом региональном продукте, эти показатели достаточно высоки — более 30%, тогда как в среднем по России — чуть более 20%. Однако, если сравнивать эти показатели с развитыми экономиками Европы и Америки, в которых доля предпринимательства приближается к 60%, нам есть куда расти.

Особенность новосибирского предпринимательства

«Новосибирская область в некотором смысле особенная: большая часть бизнеса — это «середняки», относительно крупные предприятия — это части московских холдингов и корпораций. Собственных крупных предприятий в Новосибирске, за исключением разве что лидера фармацевтической отрасли — компании «Катрен», нет. Мы часто повторяем, что у нас нет ни нефти, ни газа, ни угля, а потому основное богатство — это люди, их интеллект, руки, а также географическое положение и наследство, которое нам оставили родители и деды, — мы продолжаем эксплуатировать ту инфраструктуру, которая была создана тогда. Благодаря сочетанию этих факторов и предпринимательство в Новосибирске реально развивается. Хорошая «закваска» — это Академгородок: усилия, потраченные на создание Академпарка, приносят отдачу. Интеллектуальный задел отчасти был создан в прошлые годы работами ученых Сибирской академии наук, но очень важно было материализовать эти разработки. Следующему поколению предпринимателей, экономистов и ученых это удалось сделать», — отмечает Маркелов.

И, по его словам, по части обеспеченности инфраструктурой поддержки предпринимательской деятельности Новосибирск занимает одни из ведущих позиций в РФ. Потому в Новосибирск часто приезжают посмотреть на технопарки Академгородка и Кольцово. Создан Медицинский Технопарк, который является единственным подобным объектом в России. В Новосибирской области — самый крупный по площади Промышленно-логистический парк, который, правда, пока еще не заработал в полную мощность. Два бизнес-инкубатора уже работают. Недавно принято решение о строительстве третьего. Все это, по мнению эксперта, дает бизнесу возможности входить на территорию и зарабатывать деньги с меньшими усилиями, кои потребовались бы при реализации проекта «в чистом поле». Если оценивать эти возможности по пятибалльной шкале, то Вячеслав Маркелов поставил бы четверку, «недостающую единицу добавят усилия самих предпринимателей и государства».

«Новосибирск обречен на производство с высокой добавленной стоимостью»

«Должна возрастать масса предпринимателей, которые придут в производство, инновационное — в том числе. Потому что Новосибирск географически и исторически обречен на производство с высокой добавленной стоимостью. Когда мы говорим о выгодном географическом положении Новосибирска, то не стоит забывать, что оно оборачивается и минусом: мы находимся практически в центре страны, а потому что до восточной, что до западных границ — достаточно далеко. Этот минус проявился, когда встал вопрос об экспорте сельхозпродукции: мы пшеницы выращиваем больше, чем в состоянии съесть сами и переработать. Вести ее туда, где она действительно нужна, — в Турцию или Китай, с учетом тарифов и транспортных расходов, очень дорого. Конечно, в данном случае в преимущественном положении оказывается тот же Краснодарский край, — подчеркивает Маркелов. — А потому Новосибирской области нужно специализироваться на производстве продукции с высокой долей интеллектуальной стоимости: искусственные алмазы, лазеры, рентгеновские установки, вычислительная техника. В массовом сегменте же необходимо нацелиться на то, что может потребить внутренний рынок и близлежащие окрестности, где проживает порядка 10−12 млн — Западная Сибирь в первую очередь и Северный Казахстан».

Как отмечает эксперт, большая проблема в деле развития предпринимательства — вовлечение в него районов области.

«В Новосибирской области проживает порядка 2,5 млн жителей (по официальным данным, почти 2,8 млн человек — прим. ИА REGNUM ), из них 1,5 млн — областной центр. Естественно, центр деловой активности и предпринимательской активности — это Новосибирск и Новосибирский район. Жизнь же теплится еще и вдоль Транссиба, и вдоль автомобильной дороги. В отдаленных районах региона — большие проблемы с занятостью, которые выливаются в миграцию, а уходит население — закрываются школы и больницы. Областное Законодательное собрание каждый год вычеркивает из реестра поселения. Села исчезают с карты региона, потому что в первую очередь нет работы. В планах — строительство второго промышленного центра региона в районе Куйбышева и Барабинска. На поверхности — еще один вариант предпринимательской занятости на селе — переработка сельхозпродукции, различных дикоросов: грибов и ягод», — считает вице-президент Новосибирской Торгово-промышленной палаты, говоря, что неслучайно в советское время этой проблемой были сильно озадачены во многих районных центрах.

К примеру, в Сузуне и Мошково размещались производственные цеха крупных предприятий, которые базировались в Новосибирске. После того как эти предприятия попали в сложную экономическую ситуацию, первое от чего избавились — от этих цехов. Возникнет ли там какая-то новая экономическая активность? Очень бы хотелось…

Новосибирский бренд

«Никогда не задумывался, существует ли вообще предпринимательский бренд Новосибирска. Не раз сталкивался с тем, что предприниматель из Новосибирска воспринимается коллегами как из нашей страны, так и зарубежья, очень положительно. Однако по масштабам и многим видам бизнеса мы все еще очень далеки от столичного уровня. Одной из составляющих бизнес-бренда Новосибирска является наша мировая слава создателей качественного программного продукта. Огромный вклад в имя Новосибирска вносит и Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН», — считает Маркелов.

Очень хорошее наследие, по его мнению, оставил «Вектор»: фирмы биологической индустрии, которые вокруг него созданы, — это тоже гордость Новосибирска. На федеральном уровне Новосибирская область звучит сегодня в качестве ведущего региона, где достигнут реальный прорыв в области наноиндустрии. Равно как и в вопросе внедрения кластерного принципа развития промышленности.

Кадры

Сегодня внимание к подготовке инновационных кадров продиктовано потребностью развития Новосибирска в качестве центра инноваций. Не секрет, что потенциальные работодатели не всегда удовлетворены уровнем знаний и реальных практических навыков выпускников. Поскольку даже при идеальной подготовке кадров период адаптации неизбежен, для сокращения ее сроков к преподаванию привлекаются люди с большим практическим опытом работы в бизнесе.

Можно ли научить предпринимателя быть предпринимателем? По мнению заведующего кафедрой организации малого и среднего бизнеса НГУЭУ, вопрос дискуссионный.

«Что подтверждают и результаты различных исследований: 5−10% людей склонны и способны заниматься предпринимательской деятельностью — рискованной, требующей нестандартных творческих решений. Исходя из этого можно сказать, что не все студенты вуза в конце концов могут стать предпринимателями. Я знаком со многими предпринимателями — и нашими, и зарубежными, которые не имеют не только базового экономического образования, но порой и просто высшего. Тем не менее у них хороший, долго живущий бизнес. Конечно, подготовку Моцартов и Рахманиновых на поток не поставишь, однако и выдающиеся художники и композиторы имеют базовое специальное образование, облегчающее жизнь», — отмечает Вячеслав Маркелов.

Но, даже не имея «профильного» диплома, утверждает эксперт, успешные предприниматели постоянно работают над собой, получают необходимые знания.