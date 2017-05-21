Президентская гонка в Иране завершилась победой Хасана Рухани. За действующего главу правительства проголосовало 57,1% населения (23 549 616 человек). Вторым стал экс генеральный прокурор исламской республики Эбрахим Раиси с 38,2% (15 786 449). Мостафа Мир-Салим получил 1, 1% (478215), а Мостафа Хашеми-Таба 0,5% (215 450). Всего в выборах принял участие 41 220 131 гражданин ИРИ.

President.ir Хасан Рухани после голосования на выборах

Одним из первых на избирательный участок пришел верховный лидер Ирана Али Хаменеи. За голосованием «избирателя №1» пристально следили иранские и западные СМИ. Внимание журналистов и пользователей интернета привлек перстень рахбара. Британская Guardian выпустила статью под заголовком «Что в кольце? Хаменеи посылает смешанные сигналы избирателям».

Дело в том, что на руке у духовного лидера был перстень с фиолетовым драгоценным камнем. Вокруг этого даже выстроилась версия о том, что рахбар дал понять зрителям о своей поддержке Рухани. Сторонники иранского президента во время предвыборной агитации и на массовых мероприятиях использовали фиолетовый цвет, который стал символом реформаторов. Перстень рахбара бурно обсуждали иранские пользователи соцсетей, многие из которых признались, что до этого момента не определились с выбором. Однако жест Хаменеи склонил сомневавшихся на сторону Рухани.

Реакция в Иране на победу Рухани

В письме по итогам выборов верховный лидер Али Хаменеи назвал победителем на выборах иранский народ.

«Главные победители выборов президента — иранский народ и исламская республика, которой, несмотря на происки врагов, удалось завоевать большое доверие нации. Массовое участие иранского народа в голосовании и энтузиазм, с которым люди стояли в длинных очередях на избирательных участках, являются свидетельством прочности основ исламской демократии», — говорится в письме, размещенном на официальном сайте рахбара — Khamenei.ir.

Лидер Ирана высоко оценил кандидатов в президенты, которые продемонстрировали настоящую борьбу, работу органов, обеспечивающих проведение выборов, а также работников Гостелерадио и сил безопасности. В своем послании Хаменеи посоветовал президенту и новой администрации сосредоточиться на решении реальных проблем.

«Настоятельно рекомендую уважаемому президенту и всем людям, кто войдет в новую администрацию, с энтузиазмом, вдумчивостью и юношеским задором приступить к решению проблем, стоящих перед страной. Во время второго срока не пренебрегайте этой возможностью. Главное место в повестке работы правительства должно занять решение среднесрочных задач, забота о незащищенных слоях населения, развитие бедных регионов и преодоление социального расслоения», — отметил рахбар.

Спустя несколько часов после объявления итогов вновь избранный президент Хасан Рухани выступил с обращением к народу по государственному телевидению.

«Иранский народ выбрал путь взаимодействия с миром, путь, который далек от экстремизма и насилия. Выборы завершились, и я как президент страны нуждаюсь в поддержке каждого иранца, даже тех, кто находится в оппозиции ко мне и моей политике», — приводит слова победителя президентских выборов агентство IRNA.

В своем выступлении Рухани поблагодарил за поддержку экс-президента Ирана Мохаммада Хатами. Это смелый шаг, поскольку в Иране официальным СМИ запрещено упоминать имя Хатами, публиковать видео, фотографии с ним. Сам Хатами написал в Twitter: «Надежда одолела изоляционизм».

Одним из первых поздравил своего руководителя первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. «Я поздравляю иранский народ с великой победой и с продолжением пути мудрости и надежды», — написал в Twitter политик. Именно Джахангири внес значительный вклад в отстаивание политики правительства, достижений первого четырехлетнего срока и укрепление предвыборных позиций Рухани. Первый вице-президент снял свою кандидатуру в пользу Рухани 17 мая, за два дня до выборов. Действуя вдвоем на теледебатах, тандему Рухани — Джахангири удалось обыграть своих главных конкурентов — Раиси и Галибафа.

Mahmoud Hosseini Эбрахим Раиси

Достаточно сдержанной была реакция на поражение главного противника Рухани, представителя консервативного лагеря Эбрахима Раиси. Он разместил обращение в своем Telegram-канале, в котором говорил о «явных нарушениях» на прошедших выборах.

«Голоса 16 миллионов иранцев свидетельствуют об их стремлении к переменам и большой поддержке. Теперь невозможно не учитывать их мнение на политической арене и при принятии решений», — цитирует Раиси агентство ISNA.

Экс-генпрокурор пожелал успехов новому правительству и избранному президенту, не назвав Рухани по имени. Спустя час после объявления итогов судебная власть Ирана с формулировкой «за финансовые махинации во время выборов» заблокировала предвыборный сайт мэра Тегерана Мохаммада Багера-Галибафа, снявшего свою кандидатуру в пользу Раиси.

С избранием на второй срок Рухани поздравил и Генеральный штаб ВС ИРИ. Поздравительное послание было размещено на сайте КСИР — Sepahnews.ir. В письме также не упоминается имя президента. В первую очередь Генштаб поблагодарил иранский народ за активное участие в выборах, после поздравил рахбара Али Хаменеи и исламский строй. Лишь в завершении послания речь зашла о победителе.

«Надеемся, что избранный президент абстрагируется от предвыборной агитации и сможет как глава исполнительной власти обеспечить комфорт и безопасность страны, а также выполнить данные народу обещания», — говорится в послании Генштаба.

Международная реакция

Первой иранского президента поздравила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Иранцы приняли активное участие в политической жизни страны. Поздравляю президента Хасана Рухани с получением серьезного мандата», — написала Могерини в своем Twitter, добавив, что ЕС готов продолжить работу по реализации ядерных соглашений и двустороннее сотрудничество в регионе для достижения мира и оправдания ожиданий иранских избирателей.

Президент России Владимир Путин направил Хасану Рухани поздравительную телеграмму. Глава Российского государства «выразил уверенность в дальнейшей успешной реализации договорённостей, в том числе достигнутых в ходе недавнего официального визита Хасана Рухани в Россию».

«В интересах дружественных народов двух стран, в русле усилий по поддержанию стабильности и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке и в мире в целом», — говорится в послании, размещенном на сайте Кремля.

С победой президента ИРИ поздравил и главный экономический партнер Ирана — председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер в послании отметил, «социально-экономические успехи, которые достиг Рухани за прошедшие четыре года».

«Мы придаем большое значение развитию отношений между Китаем и Ираном. Мы готовы вместе с Хасаном Рухани вместе двигаться к развитию стратегического китайско-иранского партнерства», — цитирует главу Китая Xinhua.

Подтверждением слов Си Цзиньпина стала новость о готовности China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) вложить €2,2 в проект электрификации железной дороге Тегеран — Мешхед.

RonGreene Железная дорога

Президент США Дональд Трамп 20 мая, в день оглашения итогов иранских выборов, прибыл в Эр-Рияд. Символично, что глава Белого дома нанёс первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию — к главному врагу Ирана на Ближнем Востоке. Вашингтон и Эр-Рияд заключили сделку о продаже американского оружия на $110 млрд. Лидер США пока никак не отреагировал на выборы в Иране.

Заявление государственного секретаря США Рекса Тиллерсона стало первой официальной реакцией Вашингтона на внутриполитические новости из Тегерана. Глава Госдепа выразил надежду на то, что президент Рухани использует время второго срока для прекращения иранской ракетной программы, сообщает Reuters. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что оружейная сделка стоимостью $110 млрд направлена на помощь Эр-Рияду в борьбе «с пагубным влиянием Ирана». Тиллерсон призвал ИРИ прекратить «поддержку и финансирование террористических группировок после победы на выборах».

Times of Israel — первый израильский информационный ресурс, отреагировавший на результаты выборов в Иране.

«Выборы превратились в референдум по ядерному соглашению и центристской политике Рухани», — говорится в материале.

С учётом того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сыграл значительную роль в подписании ядерного соглашения, главный внешнеполитический успех первого срока Рухани — это и его заслуга.

Заметно активизировался с приходом Трампа в Белый дом сын свергнутого в 1979 году иранского шаха, принц Реза Пехлеви. 19 мая, в день голосования на выборах президента, сын шаха дал интервью Fox News. Он призвал иностранные государства поддержать свержение действующего исламского строя. Взамен теократического государства Пехлеви предлагает строить в Иране парламентскую демократию.

«Я призываю к гражданскому неповиновению как главному методу изменения. Как это работает? Необходимо давить на систему изнутри. Если достаточное количество людей откажутся от сотрудничества, как индусы в Индии в борьбе с Британской империей, то система будет парализована массовой медленной забастовкой», — заявил принц.

По его мнению, есть все основания полагать, что волна народного недовольства сможет свергнуть режим в Тегеране. Шансы на реализацию плана шаха пока невелики, но Вашингтон продолжит его использовать для попыток дестабилизировать иранское общество.

Политические альянсы второго срока

Результаты президентских выборов для иранской политической системы имеют несколько последствий. Во-первых, победа позволила Хасану Рухани оформить безоговорочное лидерство в умеренно-реформаторской элите. На выборах 2013 года успех Рухани стал возможен благодаря поддержке Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

После его смерти в начале 2017 года возникло два главных вопроса: кто его заменит и сможет ли действующий президент справиться со своими соперниками без высокого патроната? 19 мая на оба вопроса дан положительный ответ.

گزارشگر تسنیم Али Акбар Хашеми Рафсанджани

Во-вторых, предвыборная гонка показала в действии политический альянс Рухани, внука основателя исламской республики Хасана Хомейни и спикера иранского Меджлиса Али Лариджани. Тень этого союза — командир спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» Касем Сулеймани, который покровительствует спикеру парламента. После февральских выборов в Меджлис Сулеймани с генералами КСИР встречался с Али Лариджани.

Военачальник сделал ещё один жест, который продемонстрировал его позицию лучше всяких заявлений. В первый день иранского нового года (23 мая 2017 года) генерал навестил мать Эсхака Джахангири. Совместную фотографию встречи первый вице-президент разместил в Instagram.

Накануне выборов появилось ещё одно косвенное доказательство того, что в рядах КСИР у Рухани есть сторонники.18 мая газета «Иран», близкая к правительству, опубликовала в Telegram письмо иранского военачальника. В послании Сулеймани подтвердил, что не поддерживает ни одного из кандидатов на выборах президента. Глава департамента КСИР по связям с общественностью Рамазан Шариф отреагировал на письмо командира спецназа КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

«Публикации командиров КСИР должны проходить через Департамент общественных связей. В других случаях эти заявления не имеют никакой ценности», — заявил Шариф.

Такой резкий выпад в адрес Сулеймани, которого в Иране считают национальным героем, вряд ли был возможен без санкции руководства КСИР.

Говоря о стоящих перед Рухани задачах, отметим, что во время второго срока главным вызовом для правительства станет преодоление социальных проблем, снижение инфляции, сокращение уровня безработицы. Если в первый президентский срок после заключения ядерного соглашения Рухани обещал народу скорые блага, которые принесет снятие санкций, то теперь ему уже придется реализовывать на практике все свои обещания. Учитывая международное давление США и их союзников, это будет непросто.

Что касается внешней политики, то в этой сфере никаких резких изменений не предвидится. ЕС и Китай остаются ключевыми торгово-экономическими партнерами исламской республики. Иран готов и заинтересован в привлечении дополнительных инвестиций. А на Ближнем Востоке Тегеран будет вынужден продолжить жесткую политику, направленную на укрепление своих позиций в Ираке, Йемене, Сирии и Ливане.

Заинтересован Тегеран и в дальнейшем сотрудничестве с Москвой. Учитывая тактику США на постепенное выдавливание Ирана, а следом и России из Сирии, именно активизация совместной военно-дипломатической работы может спасти ситуацию. Пока у Москвы и Тегерана есть шанс сохранить влияние в Сирии. Насколько они им воспользуются, покажет ближайшее время.