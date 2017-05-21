Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида менторски указал Москве, что Токио «рассчитывает на ответственный подход России в решении северокорейской проблемы». При этом министр отчего-то счел уместным «напомнить», что РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

ИА REGNUM Япония

Что же заставило шефа японской дипломатии сделать подобный лишь слегка прикрытый дипломатическим флером выговор нашей стране? Ответ на этот вопрос ранее дал рупор японских правонационалистических сил газета «Санкэй симбун». Оказывается, Москва «действует вразрез» с политикой усиления давления на КНДР, укрепляет с ней экономическое сотрудничество и тем самым расшатывает коалицию против республики, подрывает режим санкций, введенный за ее ядерную и ракетную программу.

Поводом для обвинений избрано открытие регулярной паромной связи между северокорейским портом Раджин и Владивостоком. Речь идет о пароме «Мангёнбон», ранее посещавшем японские порты. С 2006 года такие заходы властями Японии в качестве санкций запрещены.

Сообщается, что, используя этот паром, Россия будет экспортировать морепродукты, а также запасные части для сельскохозяйственных машин и техники для горнодобывающей промышленности. Кроме того, в марте страны подписали соглашение, в соответствии с которым паром будет перевозить северокорейских рабочих на российский Дальний Восток. Планируется использовать этот морской маршрут и для доставки туристов.

Казалось бы, речь идет о сугубо мирных морских перевозках между двумя соседними странами. Ан нет, голословно представляя паром «шпионским», «Санкэй симбун» пишет: «Это бесстыдные действия: если нельзя в Японию, тогда ее заменит Россия, при этом став нашим торговым партнером. «Мангёнбон» также использовался для перевозки северокорейских школьников на стажировку в Японию и граждан КНДР, живущих в Японии. Кроме того, на пароме занимались и подпольной деятельностью: оттуда отдавались указания шпионам, находящимся в Японии, осуществлялись незаконные денежные операции, провозилась контрабанда.

Карта Японии

Регулярный рейс между Россией и КНДР будет способствовать получению Северной Кореей валюты. Кроме того, могут ли быть какие-либо гарантии того, что «Мангёнбон» не будет перевозить запрещенную продукцию, включая детали для ракет? В этом случае появится лазейка в санкционной сети, созданной мировым сообществом…»

Редакторов «Санкэй симбун», похоже, не смущает, что своими «рекомендациями» соседнему государству, с кем и как вести торгово-экономические отношения, они совершают вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Как иначе можно воспринимать такие пассажи газеты: «Нельзя допускать, чтобы Россия покрывала страны, у которых есть оружие массового поражения, и развивала с ними экономически выгодное сотрудничество. Как Япония должна относиться к подобным действиям России? Направление, в котором идет Россия, полностью отличается от курса Японии, США и Южной Кореи, которые принимают меры в отношении возросшей угрозы в Восточной Азии. Японии и США необходимо скоординировать свои действия».

А это уже на грани угрозы. Ибо известно, как Япония «координирует» свои действия с Вашингтоном, направляя свои военные корабли для совместных действий с выдвинувшейся на ударные позиции к берегам КНДР авианосной эскадрой США.

После избрания в Республике Корея нового президента Мун Чже Ина появилась надежда на то, что заводящая в тупик политика грубого давления, санкций и угроз в отношении Севера будет если не пересмотрена, ибо этому противодействуют Вашингтон и Токио, то хотя бы ослаблена в пользу поиска мирного сосуществования двух Корей.

Mimacds Мун Чже Ин

Некоторые предпосылки для этого есть. В своей инаугурационной речи новоизбранный президент заявил, что сделает все возможное для урегулирования ядерного кризиса в Северной Корее и установления мира в регионе. Обратило на себя внимание заявление Муна о том, что он обратится к своим американским, китайским и северокорейским коллегам и что будет добиваться экономической интеграции, а затем воссоединения с Северной Кореей в будущем. Хотя конкретики пока мало, есть опыт налаживания диалога между Сеулом и Пхеньяном, который было бы разумно не отвергать с порога. Тем более что в КНДР дают понять, что не отказываются иметь дело с новой властью в Южной Корее. Главная газета страны «Нодон синмун» накануне выборов опубликовала статью, в которой прозвучали призывы к окончанию противостояния Севера и Юга, и отмечалась необходимость «открыть путь к новой эре воссоединения».

Напомним, что ранее приговоренный южнокорейским режимом к смертной казни, а затем занявший президентское кресло демократ Ким Дэ Чжун вместо чреватой новой Корейской войной конфронтации предложил в отношении КНДР политику «солнечного тепла». Эта политика была направлена на то, чтобы вернуть проблемы Корейского полуострова в рамки межкорейского диалога. При этом проблема объединения не выдвигалась на первый план. Напротив, президент Ким Дэ Чжун декларировал отказ от курса на поглощение КНДР и предлагал отделить политику от экономики. Хотя по обе стороны границы были противники политики «солнечного тепла», впервые за 55 лет противостояния в июне 2000 года в Пхеньяне состоялась историческая встреча лидеров двух стран, по итогам которой была подписана Совместная декларация и другие соглашения. Пхеньян и Сеул договорились двигаться к решению вопроса об объединении самостоятельно, соединив усилия всей корейской нации. Важное значение встречи состояло в том, что стороны продемонстрировали способность договариваться по всем проблемам Корейского полуострова и намерение самим решать свои внутренние дела. Однако, как часто бывает, произошедшее сближение не понравилось дяде Сэму, который обеспокоился перспективой сохранения на полуострове своего военного контингента передового базирования. Вашингтоном были предприняты меры по недопущению дальнейшего осуществления политики «солнечного тепла». Последствия неразумного возвращения к выгодной США политике конфронтации мы сегодня и наблюдаем.

P.S. Когда эти строки были написаны, поступили сообщения об очередном испытании в КНДР баллистической ракеты. Так будет продолжаться и дальше, пока правители США и Япония не поймут, что сознательное нагнетание напряженности, угроза физической расправы над северокорейскими руководителями, планы уничтожения непокорного народа создают реальную опасность кровопролитной войны, в том числе с применением оружия массового уничтожения. Те же, кто рассчитывает на безответный всесокрушающий удар, явно недооценивают возможности противника нанести неприемлемый ущерб, в первую очередь населению вражеских стран.