Часто, наслушавшись телевизора, мы думаем: кто нас защитит от терроризма, который прорастает везде, где невозможно? Мы хотим знать фамилии героев, которые встали вопреки мировым злодеям. Они известны. 19 мая в Госдуме прошел в первом чтении закон, предложенный В.В.Володиным, В.А.Васильевым, В.В.Жириновским, Г.А.Зюгановым, С.М.Мироновым, И.И.Мельниковым, И.В.Лебедевым, И.А.Яровой, П.В.Крашенинниковым, а также М.В.Емельяновым. Именно эти люди подписались под созданием антитеррористического щита России под номером 156 692−7.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Законопроект краток как выстрел в контртеррористической операции. Всего 4 (четыре) страницы. Основная фабула содержится в пункте номер один: «Решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений».

Ложные сведения понимаю под собой то, что потенциальный бармалей, подавая документы на гражданство РФ, обещал не нарушать ее Конституцию и остальные законы. Далее следует перечень статей УК, которые этому рассуждению противоречат в случае нарушения. В самом законопроекте они выглядят абсолютными цифрами: статьи 205, 206, 208, 2114, 281, 2821 — 2823, 277, 278, 279 и 360 с 361.

Даже после расшифровки нумерации статей ясно, что они действительно важны. В них есть чисто «террористические»:

205. Террористический акт.

206. Захват заложника.

208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

211. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.

281. Диверсия.

361. Акт международного терроризма (введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 375-ФЗ).

Не забыта и защита власти:

277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.

278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.

279 Вооруженный мятеж.

360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

Но то, что в этом списке делает статья 282 даже для профессионалов из «Альфы» КГБ СССР совершенно не понятно.

Статья 282 УК РФ в редакции Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ звучит так:

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

2. Те же деяния, совершенные:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) организованной группой.

Учитывая то, что в законопроекте в ст.3 сказано, что под заведомо ложными сведениями, представленными бармалеями, понимается совершение хотя бы одного из преступлений по указанным статьям или (sic!) «приготовление к преступлению или покушение на преступление», роль статьи 282 начинает резко расти. И затмевает собой все хорошее в будущем законе.

Получается, что любой человек, даже покусившись на «унижение человеческого достоинства», может попасть под «террористическую деятельность». Кроме всего другого под эту тему, например, при политической необходимости, можно будет «подсунуть» тех же ребят из Донбасса, которые говорят о своей национальной идентичности. Плохая перспектива.

Новейшая история подсказывает примеры. Америка стала именно такой, обаманутной, после 9/11. Тогда был принят The Patriot Act, который ограничил права граждан и полностью поставил их под контроль спецслужб. Теперь понятно, что оплотом демократии является наша страна, правда не всем. Флаг нам в руки. Но не стоит копировать Америку, зная, к чему приводят безграничные возможности контроля.

Есть забавное наблюдение: после каждого теракта режим безопасности, со слов пресс-служб ответственных ведомств, усиливается. Но никто и никогда не слышал, что уровень безопасности понижается. Усиливаться до бесконечности невозможно. Стоит просто давать профессионалам работать, а не отвлекать их на так называемый «ложный объект» в виде 282 статьи. Которая, кстати, содержит всего две, а не три части, указанные в проекте.