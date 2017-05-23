



Гжегож Якубовский / канцелярия президента Польской республики Стоять лицом к журналистам еще не означат быть открытым

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил вместе с супругой Польшу. Он встретился со своим коллегой Анджеем Дудой и польским премьер-министром Беатой Шидло, а также выступил с речью во время осмотра Варшавской книжной ярмарки. Штайнмайер говорил о важности верховенства закона в Европе, а также необходимости соблюдать общеевропейские ценности и ценности эпохи Просвещения.

Визит президента носил протокольный характер. Описывая его, немецкая пресса обращалась к дежурным утверждениям, напоминая в целом о начавшемся после прихода к власти ныне правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) похолодании в двухсторонних отношениях, «недемократическом» покушении Варшавы на независимость Конституционного трибунала и, конечно, отказе принимать беженцев. Впрочем, что касается последнего, то польские власти в этом случае удачно парируют тем — о чем сказал и президент Дуда — что невозможно кого-то силой привезти в Польшу и силой заставить его остаться. Действительно, у поляков уже есть «свои мусульмане», татары, которые много веков назад вписались в общество. «Чужих мусульман» в Польше терпеть не будут, и им придется очень некомфортно.

Но это детали. Есть более серьезные вопросы, осложняющие польско-немецкие отношения, которые в перспективе предстоит еще только решить. Штайнмайер, вспомнивший, что его мама родом из Вроцлава (на сайте федерального президента, впрочем, употреблено немецкое название этого города, Бреслау), заверил своих собеседников в том, что Берлин нисколько не хочет делить Европейский союз на «эксклюзивное ядро и периферию». Как сказал президент в интервью Польскому агентству печати (PAP), «напротив, мы хотим сохранения единства ЕС и его дальнейшего укрепления». А Польша принадлежит к ядру, констатирует в свою очередь немецкая телерадиокомпания ARD. Вот только что это за ядро — пушечное, пробивающее преграды, или кандалы, сковывающие движение?

Так, до сих пор Варшаве удавалось исключать из обсуждения проблему присоединения Польши к зоне евро. Но сейчас Берлин, разрабатывающий планы реформирования Евросоюза, может поставить вопрос ребром и обозначить конкретные сроки, в течение которых «Право и Справедливость» должна четко определиться, готова ли Польша отказаться от злотого или нет. Ответ на этот вопрос куда более важный для будущего страны и поляков, чем практика соблюдения «общеевропейских ценностей». С евро вместо национальной валюты Варшава во многом потеряет гибкость маневров в проведении суверенной экономической политики, благодаря чему PiS в настоящее время выигрывает симпатии избирателей.

Юлия Гринь Анджей Дуда

В Берлине заметили демарш польского президента, выступившего в начале мая с предложением провести конституционную реформу. Ряд экспертов полагают, что на референдуме по Основному Закону, который, как считает Дуда, мог бы пройти в следующем году, когда Польша станет праздновать 100-летие восстановления независимости, есть резон спросить людей, согласны ли они на введение евро. Если будет получен ответ «да», то это обяжет правительство и руководство правящей партии.

Стоит напомнить вместе с тем о том, что между Берлином и Варшавой существуют разные каналы обмена мнениями. Некоторые польские и немецкие издания ранее писали о тайном посещении в августе 2016 года президентом «Права и Справедливости» Ярославом Качиньским, который не занимает официальных должностей, замка Мезеберг в Бранденбурге, где его приняла канцлер Германии Ангела Меркель. Темой разговора главным образом была ситуация в Европе в контексте войны на Украине, миграционного кризиса и победы на референдуме сторонников выхода Великобритании из ЕС. Причем на момент переговоров для всего остального мира Качиньский был в отпуске и ловил щук в Западно-Поморском воеводстве.

«Такой тип конфиденциальных встреч в польско-немецких отношениях является нормой», — подтверждала польская Gazeta Wyborcza. Будет ли в этом случае — при наличии параллельных и неподконтрольных форматов «личной дипломатии» — готов сыграть с Берлином свою игру сам Дуда, стремящийся, по замечанию немецкой радиостанции Deutschlandfunk, дистанцироваться от породившей его PiS? Пока что буквально на днях глава МИД Германии Зигмар Габриэль сообщил о переносе поездки в Варшаву, намеченную на сегодня, 21 мая, в то время как начальник канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, комментируя визит Штайнмайра, заявил о «самой высокой ныне в истории» интенсивности польско-немецких встреч.