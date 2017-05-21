Споры подрядчиков с экологическими надзорными органами, корректировка заповедных зон под магистраль и война за подмосковный Химкинский лес — экологическая картина строительства трассы Москва — Петербург в материале ИА REGNUM.

Kremlin.ru Открытие скоростного участка автодороги М-11. 2014

Подрядчики в лесах

Строительство магистрали М-11 разделено на несколько основных этапов, и каждый из них является самостоятельным инвестиционным и строительным проектом. Соответственно, у каждого участка свой частный подрядчик, от ответственности которого зависит скорость и качество реализации проекта.

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Однако в погоне за сроками исполнители часто забывают о том, что природа по соседству со стройкой должна оставаться невредимой. К примеру, подрядчики на участках трассы в Новгородской и Ленинградской областях с завидным упорством нарушают природоохранное законодательство. С компаниями по каждому поводу разбираются службы Россельхознадзора, Госэконадзора, Росприроднадзора.

Турецкая компания ICA Astaldi-IC Içtas, застройщик двух участков трассы под Петербургом, является лидером по количеству нарушений. Компания, согласно претензиям надзорных ведомств, не ведет учет образовавшихся отходов, без согласования совершает выбросы загрязняющих веществ, самовольно занимает лесные участки на территории Ленобласти и подозревается в складировании отходов со строительства на сельскохозяйственной территории.

В первой половине 2016 года в отношении турецкой компании было рассмотрено 25 административных дел, наложено штрафов на сумму более 7 млн рублей. Компания в добровольном порядке оплатила три из них. Когда стала известна сумма ущерба, причинённого лесному фонду, — 110 млн рублей — ICA Astaldi-IC Içtas подала апелляцию в суд. Там постановление комитета признали незаконным, и административное производство по оставшимся 22 делам было приостановлено.

Однако, как сообщает пресс-служба Госэконадзора, с начала 2017 года рассмотрение дел постепенно возобновляется. 10 мая арбитражный суд оставил в силе шесть постановлений, общая сумма административных штрафов по которым составила 1,8 млн рублей. Еще 15 аналогичных постановлений Госэконадзора в отношении турецкого застройщика находятся в судебном делопроизводстве.

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Нарушения отмечены и у субподрядчика, работающего на тех же двух участках, что и турецкая компания. ООО «СевЗапСтрой» при раскопке котлована самовольно сняло плодородный слой почвы на площади 39 м2 Любанского лесничества, а также незаконно произвело в районе стройки вскапывание, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников на общей площади 0,28 га. А подрядчик на новгородском участке трассы ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» незаконно заасфальтировал сельскохозяйственные земли и разместил там вахтовый посёлок: 20 вагончиков для проживания и две асфальтобетонные установки.

Масштабы большинства нарушений при строительстве трассы М-11 нельзя назвать экологической катастрофой, но за сам прецедент компании должны ответить перед судом. Однако расплата по всем штрафным счетам совсем не гарантирует, что впредь нарушения не повторятся.

«Практика выигрывания тендеров на строительство теми, кто предложит меньшую сумму за выполнение работ, заведомо создает криминогенную ситуацию. Так и появляются некие «турецкие фирмы», которым совершенно не важно беречь нашу природу — возможно, они вообще не понимают, зачем это надо. Мне кажется, если бы строители делали дорогу для себя, зная, что именно они будут получать доход с её платных участков, никаких нарушений природоохранного законодательства не было бы», — убежден Юрий Шевчук, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест».

Борьба за Заручевье

На сегодняшний день в Новгородской области зарегистрировано 128 особо охраняемых природных территорий. Согласно закону, такие зеленые уголки страны становятся объектами общенационального достояния и трогать их в хозяйственных целях запрещено. Вопрос о соседстве трассы с новгородскими заповедными зонами встал в самом начале проектирования трассы М-11. Правительство региона обещало обойти стороной большие территории Валдайского национального парка и Окуловского природного биологического заказника. Маршрут четырехполосной трассы длинной 181 км вскоре был обозначен, но, когда проект изучила общественность, оказалось, что на пути автомагистрали в Окуловском районе повстречался памятник природы областного значения «Заручевье». Администрация региона, казалось, попросту забыла о нем, и тем самым рисковала нарушить природоохранное законодательство: проект трассы делил природный комплекс буквально на две половины.

На территории «Заручевья» когда-то располагалась дворянская усадьба ботаника и агронома Николая Железнова, изобретения которого специалисты считают первыми вестниками зарождения науки экологии. В 1850-е годы ученый высадил неподалеку от своей усадьбы деревья и кустарники, привезенные из Петербурга, Сибири и из-за рубежа, которые сохранились до сих пор. Там же была проложена первая в России дренажная система.

Анна Горохова ИА REGNUM Заручевье

На защиту природного уголка встали общественные активисты, потребовав изменения маршрута трассы Москва — Петербург. Экологи утверждали, что основная сеть уникального дренажа находится именно в восточной части «Заручевья», где проходит магистраль. Строительство неизбежно разрушило бы «памятник мелиорации», и эта территория вновь превратилась в болото. Общественное возмущение поддержала и прокуратура Новгородской области, подчеркнув, что «любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, запрещена».

Правительство Новгородской области взяло паузу на два года, чтобы обдумать вопрос перепроектирования. Однако в итоге ответило отказом: корректировка трассы обошлась бы в десятки млн рублей. Был выбран другой вариант — изменить границы «Заручевья» таким образом, чтобы восточный его участок остался вне заповедной зоны.

Возможно ли сократить охраняемую природную территорию, не нарушив закон? Обычно нет, но в этом случае лазейка нашлась. На удачу проектировщиков М-11 оказалось, что хоть «Заручевье» и было признано памятником природы еще в 1996 году, но паспорт объекта с обозначением его точных границ так и не был создан. В итоге в январе 2014 года правительство области приняло пакет документов по «Заручевью», при этом странным образом обрезав границы памятника под траекторию уже активно строящейся трассы Москва — Санкт-Петербург.

Битвы за Химкинский лес

Химкинский лес в Московской области, расположенный неподалеку от аэропорта «Шереметьево», является частью лесозащитного пояса Москвы. 1000 га лесопарковой зоны вносили положительный вклад в экологическую обстановку районов, богатых на промзоны и бытовые свалки и соседствующих с МКАД и Ленинградским шоссе.

На протяжении десятилетий Химкинский лес относился к защитным лесам первой категории, на территории которых запрещена хозяйственная деятельность. Однако после общероссийского упадка лесничеств, вызванного изменениями в Лесном кодексе, уследить за происходящим в зеленых зонах стало сложно. На примыкающих к Химкинскому лесу участках еще в середине 2000-х выросли коттеджные поселки, повлекшие за собой незаконные свалки. Так и жил бы Химкинский лес со своими внутренними проблемами, если бы в 2007 году правительство не решило проложить через лес трассу федерального значения, что стало причиной настоящих лесных войн.

Анна Горохова ИА REGNUM Химкинский лес

Участок, по которому должна была пролегать (и пролегла в итоге) трасса, оказался равен 8 км в длину и 100 м в ширину. Но возмущение общественности вызвали не только масштабы просеки в 140 га. Активисты утверждали, что после прокладки магистрали лесной массив разобьется на небольшие и гораздо менее жизнеспособные фрагменты. Кроме того, практически весь лес попадет в зону интенсивного воздействия автомагистрали.

Общественные организации ввязались в борьбу с планами государства. Были представлены 11 альтернативных вариантов прокладки трассы в обход леса. Активисты, лично связанные с тоннельным строительством, предлагали вместо вырубки леса проложить под этим участком тоннель. При этом некоторые представители оппозиции не скрывали, что вступили в борьбу, только когда трасса затронула уже незаконно застроенную коттеджами часть леса.

Со строительством трассы через Химкинский лес связано много громких событий, включая покушения на жизнь и здоровье заметных в этом деле представителей общественности и атаку на администрацию города Химки. Защитники препятствовали и подготовке к строительству магистрали. 15 июля 2010 года, когда Vinci, французская компания-застройщик, начала работу со стороны Шереметьево, активисты остановили вырубку и организовали круглосуточное дежурство, возведя на месте палаточный городок. Защитники природы требовали показать документы, необходимые для ведения вырубки, чтобы хоть как-то задержать процесс.

Такие ярые акции протеста привели к тому, что в конце лета 2010 года президент Дмитрий Медведев велел приостановить строительство трассы для поиска альтернативного сценария строительства дороги. Это решение вызвало возмущение политической среды: экс-мэр Москвы Юрий Лужков сравнил происходящее с распадом СССР, заявив, что в стране вновь происходит «потеря эффективности государства» и «дискредитация системы госуправления». Однако, «посовещавшись с экспертами», в итоге Дмитрий Медведев все же убедился, что Химкинский лес трассе не обойти.

«Принятые первоначально решения не катастрофические. Они восполнимы с точки зрения экологического ущерба», — заявил Медведев и дал отмашку продолжать проект.

В итоге правительственная комиссия все же пошла на уступки: было приказано сократить площадь подлежащих вырубке лесов со 140 до 100 га, а размер экологических компенсаций увеличить с 3 до 4 млрд рублей. На всем протяжении трассы в районе Химкинского леса были запланированы шумозащитные экраны и безопасные переходы для животных. На территории Химкинского леса запрещено строить АЗС, ларьки и магазины. Вместо вырубленных 100 га на территории парков региона высажено 700 га.

Вопрос строительства трассы Москва — Петербург уже давно решен, неизвестны только точные даты его окончания. Несмотря на возникающие по пути споры за зеленые территории, дорога прокладывается по утвержденному маршруту, лишь иногда меняется степень вторжения в окружающую среду. Защитникам природы остается надеяться, что впредь лезть на баррикады, охраняя леса от застройщиков, уже не придется.