



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Подробности визита Эрдогана в Вашингтон

В преддверии посещения президентом Турции США Турецкий Религиозный центр в Вашингтоне сообщил о возможной встрече президента Турции Реджепа Эрдогана с мусульманами Америки. Но заявления не подтвердились — конвой президента даже не приблизился к району проведения митинга, прямиком направившись к месту размещения гостей. Судя по всему, это произошло потому, что, несмотря на предоставленные бесплатные автобусы, на митинг удалось собрать чуть более ста человек.

В период правления Обамы подобным двусторонним переговорам предшествовали информационные встречи или телеконференции. В этот раз такие встречи не были проведены. Последние двусторонние переговоры Эрдоган провел 16 мая 2013 года, когда после совместной встречи была дана пресс-конференция в Rose Garden, а затем последовал ужин в честь министерства иностранных дел. На следующий день состоялась встреча в «красной комнате» Белого дома. К нынешнему визиту сильно изменившегося с тех пор Эрдогана было приковано всеобщее внимание.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

В то время как все ожидали со стороны Эрдогана каких-либо усилий по вопросу вооружения США сирийского Отряда народной самообороны (YPG), новость от Wall Street Journal послужила холодным душем. В статье, опубликованной в день прибытия турецкого президента в Вашингтон, говорилось о решении вооружить сирийских курдов «противотанковыми» ракетами. Турецкое правительство выступает резко против подобного тяжелого оружия. После опубликованного решения США о вооружении YPG Эрдоган заявил, что Турцией будет поставлена «точка, а не запятая». Однако во время переговоров с Трампом турецкой стороне не удалось поставить даже запятой. Несмотря на постоянные обвинения YPG в том, что она является террористической организацией, слова Эрдогана, подчеркивающие причастность YPG к терроризму, даже не были переведены.

По данным новостного канала Washington Hattı, в рассматриваемом деле о коррупционном скандале с участием Зарраба от 17 декабря 2013 года (в самолете которого были найдены тонны золота, которые направлялись в Иран в обход американских санкций) присутствуют и ведущие турецкие имена. Предполагалось, что Эрдоган намерен убедить в своей правоте по такому важному для него вопросу Трампа. Однако чуть позже стало известно, что эта тема не поднималась вовсе. Не удалось достичь результатов переговоров и турецкому министерству юстиции. Сообщается также, что Турции были предоставлены некоторые гарантии по поводу сотрудничества Белого дома с Рабочей партией Курдистана (РПК) и предоставления управления народу после полного избавления от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чем встречали Эрдогана

Перед визитом президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон группа республиканцев и демократов в Конгрессе США подписала письмо с предложением «отвернуться» от Турции. Обе партии сошлись во мнениях после подписания письма конгрессменом-республиканцем от штата Огайо Биллом Джонсоном и конгрессменом-демократом от штата Иллинойс Бредом Шнейдером. Число подписавшихся членов Конгресса возросло до 71 к моменту приезда Эрдогана в США. Содержание письма на имя президента Трампа, направленного государственному секретарю, следующее:

«Демократическая Турция долгое время играет важную роль в турецко-американских отношениях в регионе. Турция вступила в НАТО в 1950 году, через два года после проведения первых многопартийных выборов. Турецкая демократия является важной силой как для альянса, так и для Балканского полуострова, а также является источником стабильности на Ближнем Востоке. Однако в последние годы Эрдоган и его сторонники нарушают такие незыблемые права, как право свободы выражения мнений, а также используют суды, чтобы своими антидемократическими действиями наступить на горло оппозиции. Мы обеспокоены тем, как был проведен абсолютно далекий от прозрачности последний референдум по поводу изменений в Конституции при слабых в целом демократических институтах. Турецкие СМИ запуганы властью Эрдогана и подвергаются цензуре. В рейтинге организации «Репортеры без границ» Турция занимает 155-е место из 180, являясь одной из самых худших стран по предоставлению свободы слова прессе. Правительство под видом борьбы с терроризмом все больше угрожает политической оппозиции и различным группам меньшинств, в том числе этническим курдам. Лидеры оппозиционных партий и депутаты заключены в тюрьмах».

Находящийся в США проповедник Фетхуллах Гюлен написал статью для одной из самых значимых в стране газет The Washington Post. Статья под заголовком «Турция, которую я не узнаю» была опубликована перед встречей президентов США и Турции. Гюлен заявил о том, что страна стала абсолютно неузнаваема под властью президента, который стремится во что бы то ни стало подчинить себе оппозицию. Также Гюлен отметил, что после попытки переворота 15 июля в Турции стартовала кампания по преследованию невинных людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

Ведущая мировая организация по правам человека Human Rights Foundation (HRF), базирующаяся в США, встретила турецкого президента словами «Не приветствуем Эрдогана». В своей публикации, занявшей страницу в газетах The Washington Times и The Washington Post, организация высказала следующее: «Турция, которая в свое время дарила надежды на демократию, переживает сейчас устойчивый спад к диктатуре. И в ответе за это президент Эрдоган. После попытки неудавшегося переворота он закрыл 149 СМИ, повесил замки на 2099 школ и университетов, уволил 138 147 государственных служащих, 50 601 человек заключены в тюрьмах за критику власти, более 230 журналистов взяты под стражу. В результате нечестного и несвободного референдума он еще больше расширил свои и так широкие полномочия, и десятки подозреваемых по делу о путче стали жертвами пыток, насилия и сексуального домогательства в тюрьмах».

Атака Госдепа США на Асада

Согласно статье, изначально появившейся в турецких газетах Cumhuriyet и Hürriyet, а затем опубликованной во множестве СМИ, один из помощников госсекретаря США Стюарт Джонс во время пресс-конференции заявил о том, что убитые в тюрьме Сайедная в Сирии заключенные затем сжигаются в специально построенной печи. Джонс отметил, что, по имеющимся данным, в тюрьме, расположенной в 45 минутах от столицы Дамаска, ежедневно убивается не менее 50 человек. «Мы считаем, что эта печь была создана для того, чтобы не оставлять улик при убийстве заключенных в Сайеднае», — добавил он. Во время пресс-конференции журналистам также показали фотографии тюремной печи. Внимание присутствующих привлек тот факт, что первая фотография была сделана в 2013 году. На снимке, датированном январем 2015 года, видно, как тает снег на крыше здания, где находится печь. «Безнравственность Асада вышла на новый уровень», — прокомментировал фотографии Джонс.

Также помощник госсекретаря затронул тему переговоров по Сирии в Астане. Джонс, присутствовавший на переговорах в качестве наблюдателя, отметил, что считает тему насилия в Сирии воспринятой недостаточно серьезно, а также выразил свои сомнения по поводу режима Асада. «Нападения Асада на оппозиционные и гражданские силы должны прекратиться. Россия должна использовать свои силы для борьбы с режимом», — добавил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Новые меры по преодолению экономического кризиса

По данным газеты Sözcü, правительство предлагает преодолеть застой в турецкой экономике с помощью печати дополнительных денег в Центральном банке. В случае, если предложение вице-премьера Нуреттина Джаникли вступит в силу, Центробанк напечатает новые деньги и отдаст банкам. Джаникли, выступающий на собрании Союза банков Турции (TBB), заявил следующее: «Центральный банк может выкупить у банков их кредиты для получения ликвидности. Банковские акции могут использоваться Центробанком в качестве инструмента ликвидности».

«Один пояс, один путь»

В рамках интенсивного графика встреч с мировыми лидерами Эрдоган провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Закрытая для прессы встреча длилась 45 минут. Результатом переговоров стали подписанные обеими странами акты: «Соглашение о взаимной выдаче преступников», «Соглашение о создании взаимных с Китайской Народной Республикой культурных центров», а также «Соглашение о международных автомобильных перевозках».

Курдский вопрос

Один из важных представителей Партии мира и демократии (BDP) Сырры Сюрейа Ондер озвучил свой план решения курдского вопроса. Ондер отметил, что проблему нужно решать переговорами, а также для решения вопроса следует определить график. «Мы все еще можем все разрешить. Все, что нам нужно, — это создать избранную или собранную из разумных людей в правительстве комиссию и обсудить предстоящие действия. Каждый должен уцепиться за конец проблемы, это очень просто. Сначала создать платформу: «Мы все равны, чего мы можем достичь вместе», а затем уже останавливать кровопролитие…»