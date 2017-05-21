Накаленность темы так называемых «реноваций» в Москве с каждым днем нарастает, а вместе с ней увеличивается и количество всевозможных материалов, новостей, статей и высказываний в СМИ и интернете. В такой ситуации важно держать перед глазами общую, но четкую картину: что происходит, как должно быть на самом деле и как нам этого добиться. Данная статья ставит своей целью по возможности ёмко ответить на эти вопросы.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Итак, в чем суть программы «реновации»? Нравится кому-то или нет — мы живем в стране победившего капитализма. В этой системе во главу угла ставится прибыль, а самым сильным игроком является крупный бизнес, стремящийся «пожирать» бизнес поменьше и рядовых граждан. Именно интересы крупного бизнеса выражают власти, принимая такие крупные и специфические проекты, как «реновация» (в данном случае в первую очередь — строительного). Смешно наблюдать, как некоторые представители того же «сегмента» общества пытаются «оседлать» теперь волну народного негодования…

Законопроект № 120505−7, написанный под «реновации», принципиально опасен тремя моментами.

Во-первых, московские власти получают огромные права и возможности, в ущерб существующим нормам Конституции и законодательства России, а также мнению граждан.

Во-вторых, объекты и условия реновации максимально неопределенны.

В-третьих, сама идея, что все дома (а их было заявлено порядка 8 тысяч, в число которых входят самые разные типы и проекты) можно только сносить — ложна, поскольку снос — крайняя мера, у которой есть масса более дешевых и эффективных альтернатив.

В любом случае надеяться на то, что представители власти почему-то забудут о собственной выгоде и будут просто так делать что-то для народа, — наивно. Странно полагать также, что за народ вступится некий герой, правитель или «хороший человек» — разве что для того, чтобы использовать народное недовольство в собственных целях. Пока рядовые граждане сами не организуются, не станут выдвигать и отстаивать собственные интересы, — считаться с ними особенно никто не будет.

Теперь — конкретика.

Какие опасности несет «реновация»?

1. Снос — крайняя, с высокими издержками и относительно редко используемая в мире мера. Принимать решение о том, что дому требуется именно снос, можно лишь по результатам экспертизы — о проведении которой власти умалчивают. Так, обвалившуюся штукатурку, ржавые трубы и даже трещины в некоторых стенах исправит качественный капремонт. В более «тяжелых» случаях применяется санация, реконструкция или реновация (в «европейском» смысле — с изменением функционала, этажности, сменой перекрытий и пр.). Даже жутко выглядящие пятиэтажки такими методами можно переделать в красивое современное жилье, с увеличенной площадью комнат, лифтами и т.п. Выселение жильцов также требуется не во всех случаях.

herr.g До санации. Германия

2. Снос затрагивает даже не отдельные дома, а целые зоны (или «пятна») реновации. Под нее могут попасть как целые кварталы и любые дома, вне зависимости от возраста, этажности и аварийности, так и «объекты капитального строительства, не являющиеся объектами жилищного строительства».

3. В зонах реновации и строительства новых домов для переселенцев чиновники могут произвольно изменять высотность зданий, назначение земель и другие категории. При этом разрешается отступать от технических, пожарных, санитарных и экологических норм.

4. Новое жилье предоставляется по принципу «равнозначности» — то есть сохранения общей площади, жилой площади и количества комнат. Расположено же оно может быть где угодно, в пределах первоначального и соседних районов. Для нежилых помещений ограничений по районам нет. По недавним заявлениям чиновников, за жилье можно получить денежную компенсацию — только в этом случае действует «равноценность» (рыночная стоимость).

5. Выбора нового места жительства не предполагается. Если решение о сносе принято, то Вам присылается уведомление с единственным вариантом, которое нужно подписать в течение 60 дней. В противном случае Вас выселят через суд — решение которого обжаловать запрещено, кроме случая, если не соблюден принцип «равнозначности» (то есть квартира меньше первоначальной).

6. Порядок голосования «определяется ответственными чиновниками». Все, не подавшие свой голос, автоматически записываются в сторонников сноса. При этом обязанности власти по оповещению граждан о голосовании не прописаны. Идущее сейчас голосование (не имеющее никакой юридической силы — сам закон о реновации еще даже не принят) ведется через «Активного гражданина» (в прошлом году Собянин объявлял, что в нем зарегистрировано 10% москвичей), МФЦ и собрания жильцов.

7. Не определены источники финансирования программы. Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявлял о 3 трлн рублей необходимых вложений. Однако он же утверждал, что Москва покрывает лишь 300 млрд рублей, остальное — «инвестиции, бизнес». Созданный для реализации программы Фонд может выделять деньги на закупку товаров и услуг без конкурса и даже у одного поставщика.

8. Ничего не говорится о расчете необходимой инфраструктуры и коммуникаций (школ, детсадов, парковочных мест, проезжей полосы, напора воды в водопроводе и пр.) при строительстве новых домов. Зато идут разговоры о высотной застройке, — что, помня о возможности нарушения всех норм, может вылиться в расстановку «башен» вплотную друг к другу, без дворов, деревьев, площадок и выездов. Не говоря уже о недостатке мест в детсадах или недостаточном напоре воды.

herr.g После санации. Германия

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подтвердил реальность этой проблемы, заявив, что парковок у новых домов на всех не хватит, и вообще «мы… будем строить дома с паркингами, но только там, где новоселы готовы за них заплатить». Да и вообще, вопрос доплат стоит остро: возможность взять «льготную» ипотеку для улучшения жилищных условий при переезде была уже объявлена.

В целом законопроект о реновации уже нарушает Конституцию РФ, федеральные законы, Гражданский и Градостроительный кодексы и даже международные обязательства РФ.

Вспоминаются слова представителя крупного бизнеса Леонида Казинца, ныне активно участвующего во властных делах (советник Собянина, член Совета при Президенте РФ по жилищной политике, один из руководителей объединений предпринимателей, застройщиков жилья и т.д.), сказанные им еще в 2007 году:

«Вся проблема Москвы в том, что в реально дорогом городе мы пытаемся сохранить социальную защищенность… Мы хотим, чтобы бедные, неамбициозные люди чувствовали себя комфортно в том городе, который является центром цивилизации. Цены на недвижимость в Москве растут. Люди наживаются сегодня на том, что сдают квартиры в центре в аренду по 5 тысяч долларов, а работать и добиваться успеха они не хотят. Мы плодим паразитов…

Москва станет комфортной, зеленой и красивой, как только она откажется от патерналистской политики. Как только люди перестанут считать, что в этом городе можно жить на 300 долларов в месяц. Скажите честно: в этом городе, если ты не получаешь несколько тысяч долларов в месяц, тебе нечего делать».

Вспомните тезис о том, что крупный бизнес с помощью властных рычагов пытается «съесть» малый бизнес и рядовых граждан. Говоря марксистским языком, крупная буржуазия в лице г-на Казинца демонстрирует, что она четко сознает свои классовые интересы. Другим же классам, «спускающим с рук» подобные высказывания, сознательности, наоборот, не хватает.

Какой может быть альтернатива?

Муниципальные депутаты Москвы, проведя анализ законопроекта, предложили полностью его отменить — как неисправляемый. Председатель Комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ определила его положения как «крайне опасные» и теперь предлагает свои варианты.

При всех «странностях» реновации, уходить в полное «отрицание» — позиция непродуктивная. Раз московские власти готовы выделять деньги на решение жилищных проблем, то это нужно лишь приветствовать.

Пятиэтажка

И вместо их «ошибочного» проекта — предложить написать другой, «правильный», учитывающий требования населения. Ключевыми его пунктами представляются следующие.

1. По каждому дому необходимо провести экспертизу и предложить жителям оптимальный вариант (капремонт, реконструкция и пр.). Результаты ее утверждаются гражданами, имеющими право на альтернативную независимую экспертизу.

2. В случае сноса или переселения на время ремонта предоставлять несколько вариантов нового жилья, удовлетворяющие принципам и «равнозначности», и «равноценности» (рыночной стоимости). По оценке стоимости жилья граждане также имеют право на независимую экспертизу. В случае ремонта его сроки четко прописываются.

3. При переселении необходимо рассчитать и обеспечить выполнение норм по инфраструктуре и коммуникациям на новом месте (детсады, стоянки, вода, газ, связь, транспорт, экология и пр.).

4. Раскрыть и выложить в общий доступ всю документацию по проекту. Выкладывать отчеты о ходе проекта, представлять отчеты муниципальным депутатам и на встречах с жителями.

5. Определить процедуру голосования по программе и ответственность властей за надлежащее оповещение жителей всеми возможными мерами. Не подавшие голос считаются как голосовавшие «против». Раскрыть процент непроголосовавших.

6. Провести по новому законопроекту публичные слушания, опрос граждан, депутатов и независимых экспертов.

Что предпринимать рядовым гражданам?

Любое движение народного протеста склонно делать две ошибки: доверяться «честному слову» властей или передавать себя в руки приходящих «со стороны» популистов, обещающих привести народ к полному благолепию и ввести во власть неких «хороших людей». И тот, и другой путь притягателен тем, что они не требуют излишней затраты сил (в том числе интеллектуальных) и времени; вообще, всегда проще делегировать анализ происходящего и принятие решений кому-нибудь еще. Однако конец и там, и там — печален.

Граждане сами должны отстаивать свои интересы и права. Особенность современной России — в том, что человек не может сделать этого в одиночку: интересы крупной буржуазии, стоящей за представителями власти (а зачастую — и за популистами), перевешивают интересы отдельного «неуспешного» гражданина.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM 63 Строительство ЖК «Среда». Москва

Единственным решением оказывается народная самоорганизация. Базовый ее элемент — это объединение граждан в Советы. Совет представляет собой регулярное собрание граждан (в данном случае — жителей близлежащих домов), вырабатывающих общую позицию, принимающих решения, для исполнения которых назначаются ответственные, выделяющее делегатов на переговоры с властями, СМИ и т.д. от лица членов Совета. Важно, чтобы Совет сохранял независимость: не допускал внешнего финансирования, не назначал делегатами и ответственными людей со стороны, особенно политиков, и т.п.

Делегаты и ответственные действуют по принципу «наказов»: они выражают не личную точку зрения, не принимают (кроме крайних случаев) самоличных решений, а точно исполняют решения всего Совета и выражают его точку зрения. В противном случае их сменяют на других членов Совета. Естественно, что каждый член Совета должен проявлять предельную сознательность и активность: недопустимо устанавливать «диктатуру» одного человека, которого могут подкупить, запугать и т.д.

Совет можно оформлять в виде общественной организации без регистрации юридического лица, т. е. в уведомительном порядке. Единственное существенное ограничение этой формы — невозможность собирать деньги, которые могут потребоваться на юристов или экспертов. Однако первые обычно находятся среди собравшихся, а к моменту, когда потребуются вторые, возможно будет уже создавать и юридическое лицо.

Совет должен выстраивать связи с другими Советами, поскольку основное его оружие — не особые права, а гражданское действие, то есть массовое волеизъявление граждан. «Базовой» его деятельностью является выработка требований и предъявление их всем должностным лицам, до которых можно дотянуться: из муниципалитета, префектуры, департамента жилищной политики, мэрии, депутатам муниципального и городского уровня. Необходимы и очные встречи, и правильно составленные письменные обращения. А также слежение и контроль за действиями чиновников. С постоянным потоком жалоб на все их противоправные действия.

Советы могут устраивать совместные публичные акции (митинги, пикеты и т.д.), вести информационную работу (с привлечением СМИ), находить экспертов и т.д.

Необходимо фиксировать каждый шаг: передали письмо — получите выписку о том, что его приняли; пришли на встречу с чиновником — открыто ее записывайте и т.д. Никакие бумаги не должны подписываться при спешке и под давлением — их нужно тщательно проверять, с задействованием ресурсов Совета. Угрозы, тем более — вредительство и хулиганство могут пройти безнаказанно, когда гражданин один; однако против Совета они бессмысленны. Закон и общественное мнение заведомо будут на стороне граждан. Провокации со стороны «недоброжелателей», если на них не вестись, — только укрепят положение Совета.

Простейшие формы гражданского сопротивления могут сковать любым представителям власти руки и ноги, а также привлечь к себе внимание прессы и вышестоящих властных органов (которые зачастую не в курсе действий своих подчиненных). Без них — любое народное недовольство будет так или иначе, раньше или позже, повернуто против самого народа.

Сможет ли достаточное количество людей «взять барьер» самоорганизации — вот реальный вопрос текущего момента. От ответа на него зависит отнюдь не только будущее программы «реновации», но, вероятно, и будущее России.