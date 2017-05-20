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Согласно окончательным итогам президентских выборов в Иране, по результатам подсчета 41.220.131 голосов действующий президент Ирана Хасан Рухани набрал 23.549.616 (57%), его ближайший конкурент, бывший генеральный прокурор Эбрахим Раиси — 15.786.449 (38,5%). Об этом сообщает ИРНА со ссылкой на данные МВД Ирана. Таким образом, Рухани переизбран.

Пожалуй, никогда еще — со времен революции 1979 года — президентские выборы в Иране не сопровождались таким накалом политической борьбы и никогда иранцам не предлагался столь важный и серьезный выбор. И никогда еще не было случая, чтобы главный духовный лидер Ирана, в нашем случая — Али Хаменеи, вел себя, во всяком случае на официальном уровне, столь неопределенно, не демонстрируя открыто свои предпочтения в отношении кандидатов на пост президента. Хотя в адрес Рухани со стороны рахбара звучала критика в отношении проводимой экономической политики.

Избирательная компания сопровождалась небывалыми агрессивными пропагандистскими атаками с переходом на личности. Согласно опросам, до самого последнего момента Рухани и Раиси шли плечом к плечу, отрыв президента стал возможным только благодаря высокой явке избирателей. За плечами Рухани было и остается главное: подписанное в 2015 году с шестеркой международных посредников соглашения по ядерной программе.

Иран. Ядерная программа

Его главный оппонент, Раиси, обвинял президента в том, что тот не смог добиться выигрыша для простых иранцев от сделки. И демонстрировал, что в случае победы на выборах будет придерживаться более конфронтационного курса с Вашингтоном, новая администрация которой называет соглашение по ядерной программе Ирана «катастрофой», а своими союзниками — арабские суннитские монархии Персидского залива. Бывший генпрокурор опирался на мощные силы, относящие себя к консервативному и клерикальному классу. Некоторые эксперты высказывали предположение, что Раиси готовится стать преемником верховного лидера, которому уже 77 лет.

Это создавало ощущение того, что в Иране идет борьба не столько за пост президента, сколько за будущее страны. Рухани выступает за конструктивное взаимодействие с остальным миром, призывает сделать выбор в пользу терпения и терпимости на то, что возможны изменения в консервативно-клерикальной системе правления страной. Он выступал как «реформист», тогда как Раиси обращался в прошлое, обещая провести возрождение страны исключительно на базе ценностей Исламской революции.

Наконец, Рухани — политик с мировой известностью, его имя ассоциируется с новым образом Ирана, ожиданиями вывода страны из изоляции и потенциалом для развития национальной экономики и общества. Хотя все понимают, что во взаимоотношениях Тегерана с Европой и США, некоторыми арабскими странами (в частности с Саудовской Аравией) останутся серьезные проблемы и противоречия.

Однако Рухани, в отличие от Раиси, более способен проводить такую гибкую внешнюю политику, которая не позволила бы превратить сам Иран в «поле боя». Он может вернуть сложные процессы на Ближнем Востоке в позитивное русло. Но не будем забывать, что в политической системе Ирана должность президента — вторая по значимости. Первостепенная роль в государстве принадлежит духовному лидеру, именно за ним остается последнее слово во всех важных государственных вопросах.