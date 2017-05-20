



News.church.ua Мирные протесты УПЦ МП против скандальных законопроектов

Вчера в пятницу, 19 мая, в 22.40 на официальном сайте Русской православной церкви «Патриархия.ru» появилось сообщение Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московской патриархии. В нем в частности говорилось: «По получении в Ватикане послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Папе Римскому Франциску о готовящихся к голосованию в Верховной Раде Украины проектах законов № 4128 и № 4511 посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская 17 мая 2017 года была вызвана в Государственный секретариат Ватикана, где ей была выражена озабоченность Святого Престола в связи с планируемым рассмотрением украинским парламентом данных проектов, направленных к созданию правовой базы для вмешательства светского государства в церковную жизнь…

… Еще в 2016 году в эфире «Радио Мария» епископ Харьковско-Запорожской епархии Римско-Католической Церкви Станислав Широкорадюк сказал о законопроекте № 4128: «…Все делается для того, чтобы Киевский патриархат смог забрать приходы Московского Патриархата к себе. Создается коррупционная схема для того, чтобы свободно переходили приходы в Киевский патриархат… Это не хорошо, это не справедливо! Кто сильнее, тот и прав, ― это не по-христиански. То же рейдерство!» Относительно законопроекта № 4511 он отметил, что «Церковь ― Христова, она свободна, для нее не должно создаваться особых статусов». «Зачем создавать для Церкви клетку с особым статусом? Кому нужен этот закон об особом статусе?! Это унижение Церкви и вообще говорит очень плохо об Украине. Это не свидетельствует о демократичности государства и рационализме», — считает католический иерарх».

Речь идет о законопроектах, самым серьезным образом меняющих церковное устройство Украины. Они были выдвинуты отдельными депутатами Верховной рады и предусматривали упрощенный порядок перехода парафий из одной церковной юрисдикции в другую (№ 4128), а также дополнительные условия соглашения государства с общинами, религиозные центры которых находятся в стране, признанной Украиной агрессором (№ 4511). Это если вкратце. Но известно, что дьявол в деталях. Больше шума вызвал «упрощенный порядок перехода парафий». Это связано с тем, что за время так называемой «Революции Достоинства» на Украине несколько десятков общин Украинской православной церкви Московского патриархата заявили о переходе в лоно непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Все бы ничего, однако переходы сопровождались расколом в самих православных общинах, насильственным вмешательством в процесс некоторых печально известных экстремистских организаций, да и мотивация по большей части связывалась с политикой, а не вероучительными сомнениями.

Однако более опасным по своим последствиям для настоящего Украины и ее будущего мог стать законопроект № 4511. Статья 1 предусматривает «установление особого статуса для религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве-агрессоре, которое признано в таком качестве Верховной Радой Украины». В январе 2015 года в качестве такового «агрессора» депутатами была названа Россия. Статья 2: «Действие этого закона распространяется на религиозные организации, которые проводят свою деятельность в Украине и одновременно имеет подчиненность в канонических и организационных вопросах религиозным центрам, расположенным в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором». И статья 5: «Назначение центрального и регионального руководства религиозных организаций, которые определены в статье 2 этого закона, происходит после согласования соответствующих кандидатур от религиозной организации с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере религии».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

Это значит, что в случае принятия законопроекта № 4511 и подписания его президентом Украины Петром Порошенко руководящий состав УПЦ МП, архиереи, фактически назначались бы светской властью. И вот к чему это могло бы привести. 25 ноября 1990 года на соборе УПЦ МП был принят «Устав об управлении Украинской Православной Церковью». В нем говорилось, что она «является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве», будучи соединенной с «Поместными Православными Церквами через Русскую Православную Церковь». Между Соборами УПЦ МП всей полнотой власти обладает Собор епископов. Он избирает главу УПЦ МП, митрополита Киевского и всея Украины, а также может принять «решение о ликвидации Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви». Обратим также внимание на то, что предстоятеля УПЦ МП «избирает пожизненно» епископат УПЦ МП, а патриарх Московский и всея Руси предстоятеля только «благословляет».

Таким образом, получи светские власти в свои руки возможность контролировать процесс назначения «центрального и регионального руководства религиозных организаций», в нашем случае — УПЦ МП, в течение нескольких лет чиновники могли бы заменить епископов, подобрав таких, которые будут выполнять политическую волю Киева. Например, новым составом Собора епископа принять решение о ликвидации Киевской митрополии с последующим проведением «объединительного Собора» с непризнанным Киевским патриархатом и окончательным разрывом связей с Русской православной церковью. То есть, прямой реализацией проекта «единая Поместная церковь», который в последние два года заметно активизировался с подачи светской власти. Так что на следующее утро после такого «объединительного Собора» верующие УПЦ МП оказались бы в новой «Церкви», примерно, как в 1596 году это случилось с их предками после Брестской унии.

Но мог быть реализован и иной сценарий, при котором удар наносился бы уже по Московской патриархии. Дело в том, что в существующих ныне реалиях епископы УПЦ МП имеют влияние на РПЦ, а вот обратного нет. Митрополит Киевский и всея Украины по кафедре является постоянным членом Священного синода РПЦ. Украинские архиереи принимают участие в Архиерейских соборах РПЦ и в частности напрямую влияют на выборы патриарха Московского и всея Руси. Следовательно, в случае принятия законопроекта № 4511 украинские светские власти посредством утверждения своих креатур в УПЦ МП получали возможность получить, как минимум, частичный контроль над Московской патриархией, а через нее и над всей Русской православной церковью. В мирской юриспруденции это называется рейдерский захват.

Вот почему подавляющее большинство религиозных центров выступило против принятия двух «церковных законопроектов», голосование по которым в итоге — оно должно было состояться 18 мая этого года — было отложено Верховной радой. Святой престол не может напрямую вмешиваться в православные дела, но о своей позиции он дал знать. Накануне рассмотрения законопроектов к президенту Порошенко и спикеру парламента Андрею Парубию обратился генеральный секретарь Всемирного совета Церквей пастор Олаф Твейт, который от имени ВСЦ выразил «глубокую обеспокоенность» этими актами, которые могут «вызвать новую волну напряженности в украинском обществе», и призвал отозвать их. А кто промолчал, кто ни слова не сказал за все это время? Мы не можем припомнить реакцию Константинопольского патриархата. Возможно потому, что, как заявлял портал «Религия в Украине», комментируя ход создания единой Поместной церкви: «Несмотря на заявления об «отсутствии положительных изменений» в отношениях УПЦ КП с Константинопольским патриархатом, такие изменения очевидны».

Заключим. Первая атака на Украинскую православную церковь Московского патриархата и опосредованно на Русскую православную церковь отбита. Но это еще не конец. Пока же УПЦ МП и РПЦ стоило бы еще раз внимательно изучить свои уставные документы и залатать дырки, через которые остов церковного корабля могут подточить жучки-короеды.