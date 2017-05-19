Руководство Карелии неоднократно высказывалось за включение в Арктическую зону трех районов республики, выходящих к Белому морю: Кемского, Лоухского и Беломорского. Это означало бы многомиллионные субсидии из федерального бюджета, которые пошли бы на развитие приморских районов. Кемь, Беломорск и Лоухи сегодня испытывают большие экономические, инфраструктурные проблемы.

All-about-russia.ru Белое море

Kremlin.ru IV Международный форум «Арктика – территория диалога». Архангельск, 30 марта 2017 года

После того, как 21 апреля 2014 года была утверждена госпрограмма «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», вопрос вновь стал актуальным. Годом позже в стране появилась госкомиссия по развитию Арктики, призванная координировать различные уровни власти.

Предыдущим региональным властям во главе с губернатором Александром Худилайненом в вопросе включения трех районов Карелии в Арктическую зону удалось заручиться поддержкой Владимира Путина, вице-премьеров Дмитрия Рогозина и Дмитрия Козака, а также ученых Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Последние сочли отсутствие северной части Карелии в границах Арктической зоны нонсенсом. Об этом экс-глава региона говорил в 2015 и 2016 годах, в том числе, после заседания госкомиссии в Мурманске. «Карелия не была включена в арктическую зону во времена Советского Союза, что, на мой взгляд, не совсем справедливо. Находясь фактически на арктической территории, половина Карелии относится к территории Крайнего Севера. Поэтому мы неоднократно поднимали данный вопрос на федеральном уровне, обращались к президенту России. Владимир Путин поддержал нашу инициативу и дал соответствующее поручение, — цитирует Александра Худилайнена информагентство «Республика Карелия». — Очень надеюсь, что в ближайшее время при его помощи три района республики — Лоухский, Кемский и Беломорский — войдут в арктическую зону. Целесообразность этого подтвердил также вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Козак».

Kremlin.ru Артур Парфенчиков

Эти же позиции сейчас занимает и врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Правда, судя по всему, правительство России пока выжидает и не торопится расширять зону Арктики карельскими районами. Поэтому руководство республики намерено использовать и другие инструменты развития своих северных территорий.

Так, в марте 2017 года на международном арктическом форуме в Архангельске Артур Парфенчиков заявил о необходимости развития прямых контактов между представителями бизнеса в Баренцевом регионе. В первую очередь, речь идет о программах приграничного сотрудничества «Коларктик» и «Карелия». Общий бюджет программы «Карелия» до 2020 года составляет 43 миллиона евро. А в «Коларктик» только Россия намерена вложить до того же 2020 года 12,35 миллиона евро. Обе направлены на развитие науки и бизнеса. Первая касается сотрудничества трех районов Финляндии (Кайнуу, Северная Карелия, регион Оулу) и российский Карелии целиком. Вторая направлена на приграничное взаимодействие России, Финляндии, Швеции и Норвегии за счет различных проектов. Например: «Оленьи шкуры — высокое качество», «Использование тепловых насосов в Баренц-регионе», «Энергоэффективное строительство на Крайнем Севере — трансграничные исследования и усиление коммерческих связей», «Развитие сельского хозяйства в условиях Крайнего Севера на примере отдельных видов растений».

Kremlin.ru Николай Цуканов

Об «исторической арктической несправедливости» в отношении Карелии на архангельском форуме этого года говорил полпред Николай Цуканов. Он отметил, что список опорных зон, которые должны быть утверждены в госпрограмме по развитию Арктики, нужно расширить за счет части территорий Коми и Карелии.

«Я считаю, что часть территории республики Коми могла еще дополнительно быть включена в указ президента и, конечно, часть Карелии. На мой взгляд, это было бы справедливо. Однако пока Министерство экономики считает преждевременным, считает, что необходимо сначала принять госпрограмму, а потом думать о расширении», — цитирует полномочного представителя президента в СЗФО информационное агентство «Республика Карелия».

Опорные зоны — понятие, прописанное в проекте закона «О развитии Арктической зоны России». Это экономический инструмент, призванный привлечь бизнес. Появился после дискуссий в парламенте страны, где не всех устроил исключительно отраслевой подход к развитию Арктики, изначально прописанный в законопроекте. Всего планируется создать восемь географических опорных зон — с запада на восток: «Кольской», «Архангельской», «Ненецкой», «Воркутинской», «Ямало — Ненецкой», «Таймыро-Туруханской», «Северо-Якутской» и «Чукотской». Инвесторам, готовым вкладывать дкеньги в развитие этих территорий, предложат льготы — налоговые, таможенные и иные.

Накануне, на встрече с жителями карельского города Кондопога, Николай Цуканов подтвердил свою позицию."Вопрос о включении части территории Карелии в список опорных зон Арктики непростой. Я проговорил с Дмитрием Медведевым возможность включения части Карелии в Арктическую зону. Это дает новые возможности и самое главное — участвовать в получении средств на социальную, промышленную, транспортную инфраструктуру», — заявил полпред. Цуканов также сказал, что эта тема будет обсуждаться с обеими палатами российского парламента. Окончательное решение будет принято при разработке федеральной программы, на которую власти собираются потратить четверть миллиарда рублей.