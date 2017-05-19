Хлеба и зрелищ — так описал устремления современного ему римского народа древнеримский поэт-сатирик Ювенал, но определение оказалось настолько точным, что его с успехом применяли правители всего мира для утверждения собственной власти в течение всех последующих столетий. Причем, принцип хлеба каждый властитель толковал и обеспечивал по-своему, не особенно заботясь о повышении благосостояния подчиненных народов, а что касается зрелищ, здесь правители изощрялись и упражнялись, вырабатывая все более совершенные формы и способы привлечения (или отвлечения) внимания населения.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Грузинский флаг

Не составили исключение в этом плане и правители и политики современной Грузии, каждый из которых умело устраивал и продолжает устраивать всевозможные зрелища, начиная с акций протеста оппозиции и заканчивая организованными органами власти различными встречами с населением.

Особенно изощрялся в организации представлений экс-президент Михаил Саакашвили, который за один день мог побывать сразу в нескольких регионах страны и то тут, то там открыть некое «новое предприятие» или «новую дорогу». Правда, потом выяснялось, что предприятие либо уже существовало, либо было недостроено, либо открывалось по нескольку раз, а то и закрывалось сразу после открытия. Точно так же и дороги — открывались и доделывались по нескольку раз.

Спектакли устраивались с арестами нарушивших закон предпринимателей, процесс задержания которых снимали на камеру и передавали в эфир грузинские телекомпании. Целые представления были разыграны с якобы работавшими на Россию «грузинскими шпионами» — экспертами, фотокорреспондентами, представителями оппозиции.

Народу постоянно давали почву для обсуждения, а политики, неправительственные организации, телекомпании и СМИ ее надлежащим образом вспахивали и удобряли.

От подобной практики, судя по разворачивающимся в стране событиям, не отказались и нынешние властители. Казалось бы, спокойная жизнь Грузии время от времени взрывается тем или иным инцидентом. Кто стоит за организацией конкретного инцидента, установить трудно, так как правительство и оппозиция усиленно сваливают вину друг на друга.

Список подобных зрелищ может получиться очень объемным, поэтому составлять его мы не возьмемся, но попробуем представить отдельные стороны одного из таких «спектаклей», устроенных для привлечения (или отвлечения) внимания народа.

Нико Пиросмани. Кутеж с шарманщиком Датико Земель. 1906

Несколько дней назад в грузинские СМИ просочилась информация об инциденте, происшедшем между главным аудитором страны Лашей Тордия и бывшим главным прокурором Отаром Парцхаладзе.

Сообщалось о том, что нынешний и бывший чиновники столкнулись у одного из ночных клубов Тбилиси, где Парцхаладзе предъявил Тордия претензии в связи с проводимой Службой госаудита проверкой имущественного состояния бывшего главного прокурора.

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Первым об инциденте вслух заговорил сам Тордия, который сообщил, что Парцхаладзе оскорбил его морально и физически, а его охрана жестоко избила главного аудитора, причем, нанесла ему повреждения, из-за которых он на несколько дней был помещен в больницу. Диагнозом указывалась «закрытая черепно-мозговая травма». А состояние квалифицировалось как «стабильно тяжелое».

Отар Парцхаладзе некоторое время молчал и не реагировал на обвинения, но потом неожиданно для всех заговорил и заявил, что инцидент между ним и Лашей Тордия продолжался всего несколько минут. Тордия, по информации бывшего главного прокурора, был пьян и сам нарвался на конфликт. Адвокат Отара Парцхаладзе даже высказал предположение, что Лаша Тордия либо подрался с кем-то другим, либо сам нанес себе увечья, чтобы затем свалить вину на его подзащитного.

«В Тбилиси хорошо знают о пристрастии Лаши Тордия к спиртному и о том, что в пьяном состоянии он часто ведет себя неподобающе занимаемой должности и грубо нарушает общественный порядок», — говорится в специальном заявлении Отара Парцхаладзе, который призывает следственные органы изучить все прежние факты подобного поведения главного аудитора, которых, по его информации, было немало.

В этом же заявлении Парцхаладзе выразил готовность к сотрудничеству со следствием и заверил, что в его интересы входит, прежде всего, установление истины.

«В моих интересах, прежде всего, — установить истину и не оставить без ответа ту грязную кампанию, которую развернули против меня Лаша Тордия и его друзья и однопартийцы», — заявил Парцхаладзе в ответ на обвинения.

Под однопартийцами Тордия он имел ввиду, в первую очередь, бывших и нынешних членов «Единого национального движения», которые моментально отреагировали на высказанные Лашей Тордия в адрес Отара Парцхаладзе обвинения и со своей стороны осудили и обвинили бывшего главного прокурора в преступных деяниях, а нынешнюю власть — в поддержке и укрывательстве «преступника Парцхаладзе».

Нико Пиросмани. Разбойники готовятся к нападению

Обменом взаимными обвинениями дело не закончилось. Фактом драки у ночного клуба занялась полиция, которая расследует его по статье 126 УК Грузии — насилие. А грузинский политический спектр и неправительственные организации подхватили тему и продолжают держать ее в активной повестке дня, подпитывая новыми заявлениями и предположениями.

Тему продолжили и сами участники инцидента. Сторона обвиняемого заявила, что пострадавший Тордия оказывает давление на свидетелей, угрожает им, стремясь выманить нужные ему показания. Адвокаты Отара Парцхаладзе на очередной пресс-конференции по «злободневной теме» потребовали от Лаши Тордия, чтобы тот незамедлительно обнародовал то самое заключение Службы госаудита, которое касается имущества Отара Парцхаладзе и из-за которого якобы разгорелся весь ажиотаж и произошла драка.

«Мы призываем главную персону всего этого ажиотажа, Лашу Тордия, своевременно обнародовать то заключение, о котором он говорит уже несколько дней. Но заключение он так и не публикует», — заявили адвокаты и подчеркнули, что в этом вопросе их подзащитному Отару Парцхаладзе скрывать нечего.

В случае, если Тордия не опубликует заключение по имуществу Парцхаладзе, адвокаты бывшего главного прокурора подадут на главного аудитора иск в суд за клевету и оскорбление чести и достоинства Отара Парцхаладзе.

Причиной подозрений относительно правдивости заявлений Лаши Тордия стал и тот факт, что за медицинской помощью тот обратился спустя пять часов после столкновения с Парцхаладзе.

На эти требования и заявления ответил сам Лаша Тордия, который назвал высказывания и действия адвокатов постыдными и выразил надежду, что правоохранительные органы переквалифицируют дело и рассмотрят его не как факт насилия, а как нападение на государственное политическое должностное лицо в связи с его служебной деятельностью.

Инцидент все еще разгорается и с каждым днем обрастает новыми подробностями, предположениями и обвинениями, давая СМИ и населению обильную пищу для обсуждения, а политикам, в основном представителям так называемой оппозиции из рядов «Единого национального движения», тему для новых критических заявлений.

Нико Пиросмани. Пастух с отарой

Ранее были другие шумные инциденты — пожары в торговых центрах, арест священнослужителя в аэропорту и возбужденное против него дело о попытке отравления высокопоставленного духовного лица… Эти и другие события подпитывают общественно-политическую жизнь Грузии, оттесняя насущные для рядового гражданина каждодневные социально-экономические проблемы на задний план.

О том, чтобы дать населению Грузии «хлеба», то есть реальной работы и реальной оплаты, которая позволит безбедно существовать семье так называемого среднестатистического гражданина, ведутся только общие разговоры и обсуждения, звучат общие обещания привлечения иностранных инвестиций, открытия новых рабочих мест. В действительности — большая часть населения вынуждена трудоустраиваться самостоятельно, продавать с лотка на улице нижнее белье или овощи-фрукты, стоять на бирже мастеровых в надежде быть нанятым на ремонт квартиры или санузла, находить работу в той или иной фирме, где заработная плата начинается с 10 — 15 лари в день, а в месяц выходит от 250−300 лари. Есть, конечно, высокооплачиваемые должности в правительственных структурах и органах местного самоуправления, но там работает строго ограниченный контингент, попасть в ряды которого лицу со стороны, так называемому «среднестатистическому гражданину» практически невозможно.

Нико Пиросмани. Бездетный миллионер и бедная с детьми

Каждый грузинский правитель до прихода к власти дает народу обильные обещания, открывающие перед гражданами перспективы безопасной, благоустроенной, изобильной жизни. Обещают создания новых рабочих мест, открытия новых предприятий, повышения пенсий, трудоустройства… А после победы на выборах, как правило, все это предается забвению. «Хлеб насущный» отодвигается на задний план, а главным средством взаимоотношений с народом остается организация зрелищ.