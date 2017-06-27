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Украина заманивает китайских инвесторов в порты

Министерство инфраструктуры Украины предложило China Communications Construction Co., Ltd. (CCCC) инвестировать в украинские порты. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий на Украине. В частности речь идет об участии китайской компании в концессии паромной переправы в Черноморске.

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань: «У меня были переговоры с China Harbour Engineering, где я сказал: «Ребята, вы уже получите от нас 75 млн долларов за работы по дноуглублению в Южном. Но мы бы хотели видеть вас как стратегическую компанию, которая пришла в Украину не только оказывать услуги и получать валютную выручку, но и как инвестора. Инвестируйте! Вы естественный портовый инвестор. Вы, во-первых, можете строить в портах. Во-вторых, вы можете привести груз». «Мы понимаем, что груз дадут китайцы, если они придут. Новый грузопоток — это только с их стороны», — добавил чиновник.

Собственный порт китайцам необходим не просто так. Вполне вероятно, что Китай и Украина в перспективе подпишут соглашение о зоне свободной торговли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минэкономики Украины обвинили ряд госпредприятий в саботировании внешнего независимого аудита. В числе компаний, отнесённых к саботажникам, и Администрация морских портов Украины.

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Контейнеры растут

Объем рынка контейнерных перевозок в I квартале 2017 года значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Drewry Container Trades Statistics. Так, за отчетный период объем глобальных контейнерных перевозок превысил 39,5 млн. TEU, что на 10% больше, чем годом ранее.

druckfuchs Контейнеры

Основным драйвером роста стала внутрирегиональная торговля, объемы которой выросли на 17% по сравнению с 7% роста на океанских маршрутах.

Эта тенденция характерна также и для китайского рынка. Объемы перевозок на внутриазиатских направлениях выросли на 32% к уровню I квартала прошлого года, на внутрикитайских — на 28%, тогда как совокупный объем китайского контейнерного рынка за первые три месяца года составил 2,6 млн. TEU (+17%).

Эстония против «Шёлкового пути»

Ряд европейских стран, в том числе Эстония, откажутся подписать протокол о совместных намерениях по продвигаемому Китаем проекту масштабного экономического сотрудничества «Один пояс — один путь». Об этом в понедельник, 15 мая, сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на анонимный дипломатический источник. По его сведениям, от подписания документа откажутся Эстония, Франция, Германия, Греция, Португалия и Великобритания. По словам дипломата, европейские страны договорились не поддерживать документ в его нынешнем виде, поскольку, по их оценке, протокол недостаточно прозрачен в вопросе конкурсных процедур и экологических требований. По словам министра экономики ФРГ Бригитты Циприс, для Германии важно, чтобы проекты в рамках китайской инициативы были прозрачными и соответствовали международным стандартам. «Я считаю, что в этом вопросе возможны значительные улучшения», — отметила Циприс.

Китай представил документ участникам проекта на прошлой неделе, отметив, что внесение поправок в текст не предусмотрено. Протокол планируется подписать позднее в понедельник, 22 мая.

Отметим, что из Прибалтийских республик только Эстония отказалась ратифицировать документ. В силу своего географического положения Эстония оказывалась за бортом этого крупного международного проекта, но при этом эстонские политики продолжали делать заявления о возможном участии в проекте экономического сотрудничества «Один пояс — один путь».

Но продолжает надеяться на Россию

Новый руководитель Эстонской железной дороги (ЭЖД) Эрик Лайдвеэ считает возможным возвращение в страну российского транзита. «Если бы я не был уверен, что грузопоток можно восстановить, я бы не согласился возглавить предприятие. Грузы, в том числе и нефтеналивные, идут через Эстонию и будут идти. Надо подумать, как вернуть другие грузы, например, уголь», — цитирует Лайдвеэ эстонский портал ERR «Мы можем успешно конкурировать с портом Усть-Луга», — уверен Лайдвеэ.

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Delo-group.ru Цистерны с нефтью

Отметим, что его предшественник на этом посту Сулев Лоо, комментируя свой уход из компании, упоминал в частности «фактор Усть-Луги». По его словам, переориентация российских нефтяных грузопотоков на порт в Ленинградской области серьёзно влияет на загрузку ЭЖД.

В 2016 году убытки ЭЖД увеличились на 4,5 млн евро в сравнении с предыдущим годом и составили 10,8 млн евро. Оборот предприятия снизился на 10,6% до 43,3 млн евро. По итогам прошлого года объёмы грузоперевозок составили 25,4 млн тонн грузов — это минимальный показатель за последние 20 лет. Транзитные перевозки составили 8 млн тонн.

Как отмечают многочисленные игроки на рынке транзитных услуг, в последнее время основная специализация Эстонии — серые схемы с инвойсами. За счет изменения цены и номенклатуры груза эстонские предприниматели позволяют выводить значительные суммы из России и обналичивать их за рубежом.

Калининградские власти назвали условия строительства новых паромов

Проект строительства паромов для линии Усть-Луга (Ленинградская область) — Балтийск (грузовой район морского порта Калининград) может провалиться, если крупнейшие грузоотправители региона — автомобильный завод «Автотор» и агропромышленная компания «Содружество» — не подтвердят свою заинтересованность в использовании паромной линии, пишет калининградское издание RuGrad.eu.

«Газпромбанк», партнёр проекта, готов профинансировать строительство трёх новых судов только в том случае, если обе компании гарантируют переправе определённые грузовые объёмы, сообщил врио губернатора области Антона Алиханова. По его словам, такая договоренность сделает экономическую модель проекта успешной. «Тогда и «Газпромбанк» деньги даёт, и государство частично бюджетные деньги выделяет», — приводит слова Алиханова издание. Если «Автотор» и «Содружество» возьмут на себя обязательства по объёмам грузов, то паромы смогут заложить в 2018 году и построить в течение трёх лет.

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Как отмечает издание, сейчас обе компании возят основные объёмы грузов по железной дороге. Федеральные субсидии на компенсацию железнодорожных тарифов делают сухопутные перевозки через территорию Прибалтики более выгодными в сравнении с паромными.

Предполагалось, что развитие паромных перевозок между анклавом и Усть-Лугой снизит зависимость калининградских транспортников от высоких железнодорожных тарифов стран-транзитёров. Как писало ИА REGNUM, с вводом в эксплуатацию новых паромов грузопоток частично переориентируется с железной дороги на альтернативный маршрут, что лишит заработка Литву и Белоруссию.

Didgeman Паром

Сейчас линию обслуживают два парома — «Балтийск» и «Амбал». Главными проблемами паромной линии местные предприниматели называют задержки в отправлении рейсов, устаревшие суда, а также необходимость таможенного оформления грузов.

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Польша решила заманить к себе в порты Украину и Белоруссию

В марте правительство Польши одобрило проект развития Эльблонгского порта — крупнейшей польской морской гавани Вислинского залива. Порт планируется связать с водами Гданьской бухты полуторакилометровым судоходным каналом, идущим через Балтийскую косу. По мнению властей Польши, Эльблонг будет ориентирован на перевалку белорусских и украинских грузы. Варшава готова предоставить для грузоотправителей из этих стран «льготные условия». Об этом сообщает издание Sputnik. В настоящее время суда, направляющиеся в Балтийское море, проходят через территориальные воды России. Такой режим регулируется специальным договором о навигационных правах, подписанным Варшавой и Москвой.

Кроме того, что проект весьма сомнителен с экологической точки зрения, поскольку будет разрушена целостность уникальной экосистемы «Балтийская коса», Польское правительство выходит на «тропу конкурентной войны» со своим соседом — Литвой. Напомним, что через литовский порт Клайпеда, на сегодняшний день, идёт основной поток белорусских грузов. В случае переориентации грузопотока в Польшу, Литва лишится одного из основных источников поступления в бюджет страны.