



Olek Remesz Флаг первой Речи Посполитой

Движение силезских автономистов (RAŚ) обратилось к президенту Польши Анджею Дуде с призывом восстановить Силезскую автономию, ликвидированную 6 мая 1945 года, сообщил на днях Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). «Признание незаконности акта 6 мая будет означать, что органический статут Силезского воеводства и, таким образом, фундамент автономии периода между двумя войнами (Первой мировой и Второй мировой — ИА REGNUM ), все еще остается в силе», — заявил председатель RAŚ Ежи Гожелик.

Силезские автономисты, чья организация существует с 1990 года, не в первый раз выступает с подобными требованиями. Силезское воеводство — регион непростой. Исторически (под названием Верхняя Силезия) он переходил из рук в руки чехов, австрийцев, немцев, а в настоящее время является польской провинцией. RAŚ, в свою очередь, выступает за преобразование Польши в «региональное государство». Для Силезии в частности это означает предоставление широкой автономии в рамках государства. При этом регион должен получить возможность избирать собственный парламент, иметь собственное правительство и Казначейство, которое бы собирало налоги. При этом большая часть их должна была бы пойти в бюджет автономии, а незначительная — в Варшаву, в чьей компетенции оставались бы дипломатические вопросы, оборонные и денежной политики. Но это признаки федеративного устройства страны.

Kelisi Силезия

В этом году для Движения силезских автономистов вроде бы ничего не изменилось, не выступи президент Польши Анджей Дуда по случаю национального праздника Третьего Мая, установленного в честь принятия 3 мая 1791 года первой польской Конституции, с заявлением о необходимости конституционной реформы. Как подчеркнул президент, «в следующем 2018 году, это год 100-летия восстановления независимости Республики Польша, народ должен сказать, каким он видит президента страны, какой — роль Сената и Сейма, какие права граждан и свободы должны быть усилены». Эту подачу приняли автономисты, попросив Дуду, чтобы в референдум по Конституции был включен вопрос о признании права на региональные автономии для всех воеводств Польши, например, в части «разделения полномочий между национальным и региональным правительствами и справедливого финансирования воеводств».

Ныне действующий Основной закон определяет Польшу как «унитарное государство», которое «обеспечивает децентрализацию публичной власти». Что касается местного самоуправления, то оно «участвует в осуществлении публичной власти, принадлежащую ему в рамках законов существенную часть публичных задач самоуправление выполняет от собственного имени и под свою ответственность». После того, как Польша стала членом Европейского союза, многие программы, финансируемые ЕС, оказались подконтрольными руководству местного самоуправления, отчего со временем последние «разжирели» и «забронзовели», а сменяемость власти свелась практически к нулю. Поэтому сегодня в правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) существует идея ограничения срока полномочий глав районов, бургомистров и президентов городов.

Регионалы сопротивляются, называя эти инициативы «неконституционными». Помимо того, в марте этого года они собрались на форум в Варшаве, где обвинили национальные власти в «повторной централизации государства и лишении местного самоуправления реального участия в осуществлении государственной власти, гарантированной в Конституции». Из политических партий в конференции приняли участие только представители оппозиции — «Гражданской платформы», Польской крестьянской партии и «Современной». Различные региональные ассоциации говорили много о необходимости сотрудничества друг с другом, называли себя «столпами демократии свободной страны» и так далее. Но не было ответа на вопрос, чем же руководствовалась PiS, инициируя реформу местного самоуправления. Возможно, исключительно тактическими задачами, желанием сломать закосневший слой управленцев и привести новых людей. Возможно, есть у нее подозрения, что Брюссель будет приостанавливать или вовсе срезать Польше финансирование из средств ЕС, значит, начнется борьба за оставшийся кусок пирога.

Michał Józefaciuk Анджей Дуда

Или нечто большее? Если посмотреть на то, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, то заметно, как многонациональные государства сознательно разрушают, доводя их до фрагментации на уровень мононациональных образований. Однако в регионе Центральной и Восточной Европы, Прибалтийско-Черноморском бассейне, похоже, начинается процесс с обратным знаком. Евросоюз сегодня стоит на пороге реформ, идет речь о «Европе двух скоростей», что предполагает большую централизацию стран-основателей ЕС. Республики, присоединившиеся позже, оказываются на перепутье. Образовавшиеся после распада Советского Союза и ликвидации Варшавского договора моноэтнические государства могут стать частью неких укрепленных формаций или даже сами возглавить интеграционные процессы.

Исторически этим занималась не только Россия, но и Польша. Варшава дважды — в 1569 и в 1918 годах — вставала на путь создания многонационального и даже (в первом случае) федеративного государства. Однако последовавшие за этим межэтнические и межрелигиозные конфликты в совокупности с давлением внешних сил разрушали Речь Посполитую. Сейчас вроде бы ей ничего не грозит. Однако если в перспективе Польшу начнет отодвигать на периферию Западная Европа, некоторые польские регионы, вошедшие в ее состав по итогам Второй мировой войны, могут начать задумываться и тяготеть к Германии или Австрии. Чтобы предотвратить негативный сценарий, Варшаве придется уже серьезно рассмотреть вариант с федерализацией государства. И тогда вместо нынешней Rzeczpospolita Polska (Республика Польша) может появиться Polska Republika Federacyjna (Польская Федеративная Республика)? Время покажет.